Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:59

Свидание с мошенницей: житель Курской области отдал региону печальную статистику

Житель Курской области лишился более 500 тысяч рублей после виртуального знакомства. Мужчина планировал поход в театр с девушкой из социальной сети, однако переписка обернулась многоступенчатой схемой хищения средств. Злоумышленники использовали фишинговую ссылку для списания денег, а затем применили психологическое давление, представившись сотрудниками правоохранительных органов. В данный момент по факту мошенничества следственными органами возбуждено уголовное дело. Инцидент стал очередным подтверждением опасности общения с незнакомцами в интернет-пространстве.

Ловушка с театральными билетами

Знакомство в социальной сети началось с предложения сходить на спектакль. Девушка самостоятельно выбрала постановку и любезно отправила мужчине ссылку для оформления пропусков в культурное учреждение. Ничего не подозревающий курянин перешел по предложенному адресу и ввел реквизиты своей банковской карты.

Сразу после проведения транзакции со счета клиента начали списываться суммы, превышающие стоимость билетов. Когда молодой человек попытался прояснить ситуацию в службе поддержки сайта, с его баланса списали новые средства. Стало очевидно, что портал является фишинговым инструментом.

Манипуляции от имени полиции

Следом за кражей со счета к "спектаклю" подключились подельники, имитирующие работу государственных органов. Потерпевшему позвонил лжесотрудник полиции и сообщил, что его финансы якобы оказались замешаны в финансировании террористических организаций. Испуганного мужчину убедили, что теперь ему грозит реальный уголовный срок.

"Дистанционные преступники мастерски играют на чувстве страха и инстинкте самосохранения, эксплуатируя доверие граждан. Часто люди теряют бдительность, когда слышат голоса, представляющиеся сотрудниками правоохранительных структур, и делают роковые ошибки под давлением. Очень важно помнить, что реальные органы власти не решают вопросы по звонку и никогда не требуют переводить средства на так называемые безопасные счета. Любое требование выполнить финансовые операции в срочном порядке должно вызывать немедленное желание положить трубку".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Под давлением несуществующей ответственности житель области начал беспрекословно следовать инструкциям звонивших. Аферисты убедили его спасать активы путем перемещения средств на специальный счет, якобы подтверждая таким образом свою непричастность к незаконным схемам.

Итоги преступной схемы

Выполняя требования злоумышленников, потерпевший в общей сложности перевел на сторонние счета более полумиллиона рублей. На этом этапе запросы мошенников не прекратились, они продолжали требовать новые суммы, что и заставило молодого человека наконец остановиться и критически оценить ситуацию.

Благодаря тому, что мужчина прервал общение и обратился в реальные отделения УМВД по Курской области, преступление было зафиксировано официально. Сейчас по факту хищения чужого имущества путем обмана ведется расследование уголовного дела.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

