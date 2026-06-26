Конец монополии провайдеров: дома начнут сдавать с готовой цифровой сетью для всех операторов связи

В доме, где интернет ловит как попало, жильцы обычно быстро понимают, что красивый подъезд сам по себе ничего не решает. То роутер ставить некуда, то кабель тянут через пол-квартиры, то после ремонта приходится снова вскрывать стены. Теперь Минцифры вместе с НИЦ "Телеком" и АНО "Цифровая экономика" прорабатывают требования, чтобы новые дома и здания после капитального ремонта сдавались уже с готовыми сетями для подключения к интернету. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.

"Инициатива сдавать жильё с готовой инфраструктурой связи — назревшее решение. Качественная связь нужна для управления жилым комплексом через единую платформу, для безопасности и комфорта людей. Участники телеком-рынка поддерживают законодательное закрепление внутридомовой инфраструктуры как минимум для трёх операторов. Так связисты смогут заранее понимать технические условия работы в доме, снизить издержки и ускорить подключение абонентов". дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

Как собираются прокладывать линии связи

По плану линии доступа в интернет будут закладывать в многоквартирных домах еще на стадии строительства и ввода в эксплуатацию. Идея простая: не тянуть провода потом поверх отделки и не устраивать жильцам лишний ремонтный квест. В Минцифры при этом говорят, что в доме должна быть техническая возможность для работы нескольких интернет-провайдеров.

Это означает, что внутренняя инфраструктура не будет заточена под одного оператора. Для жильцов это дает выбор, а для рынка — понятные правила входа в дом. Такой подход уже давно обсуждается в темах про управление домом и контроль расходов, где жильцы хотят видеть не только счета, но и нормальную организацию бытовой среды.

В материале также говорится, что требования хотят закрепить не только для новостроек, но и для домов после капитального ремонта. Для отрасли это означает более раннюю подготовку технических решений. Для покупателей жилья — меньше сюрпризов, когда после заселения приходится заново договариваться с провайдером и переделывать уже готовые стены.

Что это даст жильцам и провайдерам

Как отмечают участники рынка, закрепление внутридомовой инфраструктуры сразу для трех операторов выглядит рабочей схемой. Связисты заранее будут понимать, какие условия их ждут в доме, и смогут не тратить время на долгие согласования после сдачи объекта. Это же помогает быстрее подключать абонентов, когда люди уже заехали и хотят нормальный интернет, а не обещания на бумаге.

Для жильцов главный плюс в том, что выбор провайдера останется не на словах, а в реальной конструкции дома. Когда сеть предусмотрена заранее, меньше шансов на хаос с кабелями, коробами и внеплановым вскрытием отделки. Тут же срабатывает и бытовая логика: чем меньше переделок, тем спокойнее живет дом.

Инициатива затрагивает не только комфорт, но и организацию цифровой среды внутри здания. Когда связь заложена на старте, проще подключать сервисы для дома и управляющих систем. В этой части логика проекта перекликается с тем, о чем идет речь в материале о цифровых сервисах для коммунальных платежей: людям все чаще нужен не разрозненный набор услуг, а одна понятная система.

Почему в регионах ждут таких правил

Представитель одного из крупных застройщиков рассказал изданию, что в Москве и Московской области такие требования фактически действуют уже более трех лет. По его словам, рынок к ним привык и научился работать по новым правилам. Теперь похожие нормы могут подтянуть и другие регионы.

Если изменения внесут в профильные нормативные акты и в закон "О связи", цифровая инфраструктура в регионах получит более ровную основу. Для застройщиков это значит меньше разночтений, для операторов — понятнее вход в дом, для жильцов — меньше бытовой суеты после заселения. Такой формат уже давно воспринимается как часть нормального современного дома, а не как дополнительная опция.

При этом сама логика проекта не упирается только в интернет как услугу. Речь идет о том, чтобы дом сразу был готов к нескольким сценариям подключения и не требовал переделок после сдачи. На практике это экономит время всем сторонам и убирает лишние споры, которые обычно вспыхивают уже после покупки квартиры.

"Когда сети заложены сразу, жильцам не приходится потом жить среди временных кабелей и коробов. Дом быстрее входит в обычный режим, а провайдерам проще подключать клиентов без лишней беготни по подъездам и квартирам. Для застройщика это тоже понятная схема: меньше переделок после сдачи и меньше споров на финише. Если требования закрепят в законе, рынок просто начнет работать по одним правилам". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

FAQ

Когда линии связи хотят закладывать в доме?

На стадии строительства и при вводе здания в эксплуатацию. То же правило хотят распространить и на дома после капитального ремонта.

Сколько провайдеров должен поддерживать дом?

В тексте речь идет как минимум о трех операторах. Это нужно, чтобы у жильцов был выбор, а у рынка — понятные условия работы.

Кого это затронет кроме жильцов?

Застройщиков, операторов связи и, судя по материалу, регионы, где такие нормы еще не стали обычной практикой. Для них новые правила упростят подключение и подготовку дома.

Есть ли такая практика уже сейчас?

Да, в Москве и Московской области, по словам представителя застройщика, такие требования фактически действуют более трех лет. Рынок к ним уже приспособился.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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