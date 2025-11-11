Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смартфон в руке
Смартфон в руке
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 7:46

Интернет в Тюмени опять "падает": почему сбои происходят и что говорят власти

В Тюмени жители жалуются на сбои в мобильном интернете в районах Антипино и Войновка

10 ноября жители Тюмени начали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета в таких районах, как Антипино и микрорайон Войновка. Горожане сообщают о затруднениях при пользовании мобильными сетями, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Проблемы с интернетом: комментарии властей

Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, новые ограничения на интернет не вводились. "Никаких новых ограничений не вводилось", — прокомментировали в ведомстве. Напомним, что последний раз проблемы с интернетом наблюдались в конце октября, когда были введены ограничения, которые были сняты 29 октября.

Причины сбоев в интернете

Ранее сообщалось, что сбои в работе интернета могут вернуться, и ограничения вводятся в целях безопасности. Важно отметить, что ни операторы связи, ни органы местной власти не могут напрямую повлиять на эти меры.

Сервисные возможности в условиях ограничений

Губернатор региона Александр Моор в рамках прямой линии сообщал, что важные сервисы продолжат работать, даже в условиях ограничений, которые вводятся по соображениям безопасности.

