Башенный комплекс в древнем ингушском городе-поселении Кели (Джейрахский район, Ингушетия)
© commons.wikimedia.org by Тимур Агиров is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 22:25

Кавказ без грима: где туристы впервые почувствовали дыхание древней Ингушетии

Поток иностранных журналистов выбрал Ингушетию для знакомства с её историей, природой и культурой. Делегация из ОАЭ, Китая, Турции, Казахстана и Узбекистана прибыла в республику в рамках международного пресс-тура. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Туризм как инструмент узнавания региона

Ингушетия, долго остававшаяся в тени популярных направлений Северного Кавказа, всё активнее открывает себя миру. Программа тура включает знакомство с Магасом, национальной кухней и знаковыми достопримечательностями региона. Особое впечатление на гостей произвела стометровая Башня Согласия, ставшая современным символом столицы. Участники также посетили средневековый башенный комплекс Вовнушки, включённый в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Гости знакомятся с Магасом, национальной кухней, посещают стометровую "Башню Согласия”. Для них это шанс увидеть не только архитектуру и природу, но и почувствовать характер нашего народа", — процитировали "Интерфаксу" главу региона Махмуда-Али Калиматова в его пресс-службе.

Рост интереса и турпотока

По словам руководителя республики, интерес к Ингушетии продолжает расти. Этому способствуют как улучшение инфраструктуры, так и усилия по продвижению туристического бренда региона. Власти рассчитывают, что такие визиты представителей зарубежных СМИ помогут сформировать более полное представление об Ингушетии как о безопасном и гостеприимном направлении.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники загрузка гостиниц и гостевых домов в регионе достигла 56%, что на пять процентных пунктов выше прошлогоднего уровня. Пик посещаемости традиционно приходится на Джейрахский район — место, где сосредоточены главные природные и историко-культурные объекты.

Туризм как часть экономики

Развитие туристического сектора становится заметным фактором в экономике Ингушетии. Средняя стоимость проживания в популярных локациях составляет около 4,6 тысячи рублей в сутки, а общий поток гостей в праздничный период, по прогнозам, превысит десять тысяч человек. Эти данные подтверждают тенденцию к устойчивому росту внутреннего и въездного туризма, который для республики означает не только экономические выгоды, но и укрепление культурных связей с другими странами.

