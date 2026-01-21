Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:39

Скорость строительства пирамиды Хуфу не укладывалась в голове — пока не всплыл вариант с внутренними коридорами

Коридоры пирамиды Хуфу использовали для подъёма блоков — Earth

Тайна строительства пирамиды Хуфу не даёт покоя ни археологам, ни инженерам: слишком уж впечатляет масштаб работ и скорость, с которой древние мастера должны были укладывать камень за камнем. Новая научная гипотеза предлагает смотреть на памятник иначе — как на конструкцию, внутри которой могли быть "встроены" пути подъёма блоков. Если расчёты подтвердятся, Великая пирамида окажется не только гробницей, но и своего рода машиной, помогавшей собирать саму себя. Об этом сообщает Earth. com.

В чём суть идеи про внутренний "подъёмник"

Авторами предложения называют исследователей из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, а ключевой фигурой — профессора Саймона Андреаса Шойринга. Он рассматривает давно известные проходы и камеры как элементы строительной логистики: по модели тяжёлые блоки могли перемещаться не по гигантским внешним насыпям, а по крутым внутренним коридорам, где работала система, похожая на блоки и противовесы.

"Метод строительства Великой пирамиды Хуфу остаётся предметом споров", — писал Шойринг в первых строках своей статьи.

Аргумент опирается на темпы: если строительство действительно заняло около 20 лет, рабочим приходилось бы устанавливать один блок каждые 1-3 минуты, а отдельные элементы могли весить до 60 тонн. В таких условиях классические "мега-рампы" снаружи выглядят слишком громоздкими и затратными по времени и материалам. Поэтому в модели фигурируют Большая галерея и Восходящий проход — как пара наклонных "маршрутов", где противовес мог скользить вниз, создавая тягу для подъёма блока вверх по шахте.

Какие "следы" внутри и снаружи пытаются связать с механизмом

Шойринг обращает внимание на странные смещения некоторых помещений относительно центральной оси и предполагает, что это могло быть не "загадкой архитекторов", а ограничением, связанным с транспортировкой камня через фиксированные проходы. Дополнительно упоминаются изношенные поверхности и вырезанные канавки, которые теоретически могли удерживать деревянные опоры и элементы тяговой системы при повторяющихся нагрузках.

Снаружи гипотеза "цепляется" за небольшие вогнутые изгибы на сторонах пирамиды и вертикальную борозду по центру, связывая их с особенностями послойной кладки и этапами подъёма. Идея в том, что поздняя облицовка могла скрывать такие технологические отметины, а заметными они стали лишь после разрушения внешнего слоя.

Почему спор не закончится одной статьёй

Даже авторы подчёркивают: это пока не доказательство, а инженерно-архитектурная модель, которую нужно проверять. В качестве контекста напоминают, что с доставкой камня в Гизу ситуация яснее: "дневники" из района Красного моря описывают перевозку известняка из Туры к строительной площадке. Также известны эксперименты, показывающие, что слегка влажный песок снижает усилие, необходимое для перемещения саней с грузом.

Точку опоры для будущих проверок дают и неинвазивные методы: мюонная томография ранее выявляла крупную полость над Большой галереей, а затем фиксировала дополнительные пустоты у северной стороны. Однако в рамках новой гипотезы такие полости трактуются как "подсказки", которые ещё предстоит сопоставить с прогнозируемыми шахтами и рабочими зонами, например через микрогравиметрию и структурное сканирование.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

