Маска для волос перестала работать — причина оказалась не в уходе и не в бренде

Казалось бы, достаточно подобрать "правильную" маску — и волосы снова блестят. Но иногда банки меняются одна за другой, а результат остаётся кратковременным или вовсе незаметным. Причина может быть не в качестве ухода и не в "неподходящем" бренде, а в том, как работает организм в целом. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Почему уход не всегда спасает

Состояние волос часто отражает внутренние процессы: питание волосяных фолликулов зависит от обмена веществ, гормонов и того, насколько хорошо усваиваются питательные вещества. Если есть сбой, волосы могут становиться тусклыми, ломкими, хуже держать объём — и это не всегда связано с феном или окрашиванием.

Специалист обращает внимание, что при нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы или желчного пузыря косметические средства не решают первопричину. В такой ситуации маска может улучшить внешний вид "здесь и сейчас", но не повлияет на то, как волосы растут и обновляются.

"Здоровье волос связано со здоровьем внутренних органов. Если они работают неправильно, то волосы не могут быть гладкими и красивыми, чем бы мы их ни мазали. Даже самое дорогое средство не даст эффекта, если у человека есть проблемы с кишечником или щитовидной железой", — пояснила диетолог, эндокринолог и трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина в беседе с Pravda. Ru.

Когда маска действительно помогает

У масок и масел есть своя понятная задача: они работают с полотном волоса, то есть с тем, что уже выросло. Такие средства могут сгладить кутикулу, снизить пушистость, облегчить расчёсывание, уменьшить ощущение сухости по длине. Это особенно заметно, когда волосы пострадали от горячей укладки, частого окрашивания, агрессивного шампуня или сухого воздуха.

При этом эффект чаще всего поверхностный и требует регулярности: если прекратить уход, волосы быстро возвращаются к исходному виду. Поэтому логично оценивать маску не по обещаниям "восстановить навсегда", а по реальным задачам — увлажнить, смягчить, придать более ухоженный вид и защитить длину от дальнейших повреждений.

"Маски помогают увлажнить и смягчить волосы, но их эффект ограничен поверхностным действием. Если повреждения вызваны внешними факторами — сушкой, окрашиванием или укладкой, такие средства могут улучшить состояние волос. Но если проблемы связаны с внутренними нарушениями или дефицитом питательных веществ, никакие маски не исправят ситуацию", — заключила трихолог.

На что обратить внимание кроме косметики

Если волосы заметно изменились без очевидных причин, полезно смотреть шире: как выстроено питание, достаточно ли белка в рационе, нет ли признаков утомляемости, сухости кожи, нарушений сна. Врач на приёме обычно уточняет, как работает пищеварение, есть ли хронические проблемы, как менялся вес и самочувствие, потому что такие детали помогают понять, где искать источник изменений.

Косметика остаётся важной частью ухода, просто её роль — поддерживающая. Оптимальная стратегия — сочетать бережные средства по типу волос с вниманием к сигналам организма и, при необходимости, консультацией специалиста, чтобы вернуть не только внешний лоск, но и устойчивое качество волос в перспективе.