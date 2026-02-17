Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Почему не худеют на правильном питании
Почему не худеют на правильном питании
© NewsInfo.Ru by Александр Соколов is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:52

Модный режим питания проиграл классической диете: 22 исследования вскрыли правду о похудении

Интервальное голодание долгое время воспринималось как простой и почти универсальный способ избавиться от лишних килограммов. В социальных сетях его нередко представляют как особую стратегию, способную "перезапустить" обмен веществ. Однако крупный анализ научных данных заставляет взглянуть на этот подход более трезво. Об этом сообщает Cochrane Database of Systematic Reviews.

Ожирение остаётся серьёзной проблемой

Избыточный вес давно перестал быть исключительно эстетической темой. Ожирение связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других хронических нарушений. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года распространённость ожирения среди взрослых выросла более чем втрое, а в 2022 году около 2,5 миллиарда человек имели лишний вес, из них 890 миллионов — ожирение.

Учёные также обращают внимание на долгосрочные последствия лишнего веса для организма. В частности, в материале Ожирение напрямую вызывает деменцию у взрослых людей, рассматривается связь между метаболическими нарушениями и риском когнитивных расстройств. Это подчёркивает, что вопрос контроля веса — не только про цифры на весах, но и про качество жизни в будущем.

На фоне растущей статистики всё больше людей ищут удобные схемы питания. Одной из них стало интервальное голодание — режим, при котором приёмы пищи ограничиваются по времени или чередуются с днями существенного сокращения калорий.

Что показал масштабный обзор

Чтобы оценить реальную эффективность такого подхода, исследователи проанализировали 22 рандомизированных клинических исследования с участием 1995 взрослых из разных регионов мира — Северной и Южной Америки, Европы, Китая и Австралии. Изучались различные форматы: голодание через день, периодические ограничения и сокращение временного окна для питания. За большинством участников наблюдали до одного года.

Сравнение с традиционными рекомендациями по питанию или даже отсутствием специальной диеты не выявило клинически значимого преимущества интервального голодания. Иначе говоря, этот метод не показал более выраженного снижения веса по сравнению со стандартными стратегиями контроля рациона.

"Похоже, что интервальное голодание не помогает взрослым с избыточным весом или ожирением, которые пытаются похудеть", — заявил ведущий автор обзора Луис Гарегнани.

Авторы подчёркивают, что данные о побочных эффектах и долгосрочной безопасности разнятся. Многие исследования были относительно небольшими, а сбор информации проводился не всегда одинаково. Это затрудняет окончательные выводы о возможных рисках и устойчивости результата.

Популярность и осторожность

Интерес к режимам питания с ограничением по времени продолжает расти. В интернете часто можно встретить утверждения о "метаболическом преимуществе" такого подхода. При этом отдельные исследования времени приёма пищи, как, например, в статье стрелка весов поехала вниз сама еда в неправильное время годами мешала худеть, показывают, что роль играет не только количество калорий, но и общая структура рациона и образ жизни.

Луис Гарегнани призвал относиться к информационному ажиотажу с осторожностью.

"Интервальное голодание может быть приемлемым вариантом для некоторых людей, но имеющиеся данные не оправдывают того энтузиазма, который мы наблюдаем в социальных сетях", — отметил Луис.

Ещё одно ограничение — нехватка длительных наблюдений. Ожирение относится к хроническим состояниям, а краткосрочные испытания не всегда позволяют понять, насколько устойчивым будет результат через несколько лет. Кроме того, большинство участников исследований были жителями стран с высоким уровнем дохода, что снижает универсальность выводов для других регионов.

В итоге научные данные на сегодняшний день не подтверждают особого преимущества интервального голодания перед другими способами контроля питания. Выбор подхода к снижению веса по-прежнему требует индивидуального подхода с учётом состояния здоровья, привычек и долгосрочных целей человека.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кожа теряет сияние несмотря на уход — причина может быть в тарелке вчера в 17:07

Совершенно очевидно, что обычные продукты имеют силу восстанавливать кожу и создавать сияние: откройте для себя секреты эффективного питания.

Читать полностью » Зрение тает, как лёд на солнце: привычки, из-за которых мир однажды станет размытым вчера в 14:02

Солнцезащитные очки, движение и питание влияют на здоровье глаз сильнее, чем кажется. Какие привычки помогают сохранить зрение надолго.

Читать полностью » Весы стоят на месте при активных тренировках — один фактор тормозит результат 15.02.2026 в 17:50

Регулярные тренировки несут невидимую пользу для здоровья, даже если результаты наглядно не заметны.

Читать полностью » Консилер под глазами может добавить возраст — ошибка, которую совершают многие 15.02.2026 в 16:40

Узнайте, как легко освежить лицо с помощью макияжа и избежать эффекта маски с помощью простых приемов.

Читать полностью » Важные решения принимаются в одиночку: данные 12 стран разрушили миф о силе коллективного разума 15.02.2026 в 15:29

Учёные выяснили, почему люди по всему миру предпочитают принимать решения самостоятельно и как культура влияет на силу внутреннего голоса.

Читать полностью » Любовь трещит по швам — но одна простая привычка склеивает отношения крепче любых клятв 15.02.2026 в 11:22

Исследование Иллинойсского университета показало, как простая привычка совместного наслаждения помогает парам снижать стресс и укреплять отношения.

Читать полностью » Трикотаж с молнией захватил показы — теперь его сочетают с юбками и украшениями 15.02.2026 в 10:52

Обновленный свитер с четвертной молнией возвращается в моду как универсальный элемент гардероба, меняя привычные представления о стиле.

Читать полностью » Короткая дремота запускает скрытый механизм в мозге — эффект удивил даже исследователей 15.02.2026 в 6:20

Короткие дремы становятся настоящим спасением для мозга, улучшая память и укрепляя нейронные связи. Узнайте, как это работает.

Читать полностью »

Новости
Наука
Перенаселение и энергия разогреют планету до критической точки: прогноз Хокинга на 2600 год
Авто и мото
Милое слово стоит дорого: попытка договориться на месте ДТП превратилась в финансовый крах
Недвижимость
Шторы превращают стильную квартиру в привет из 2000-х: 6 деталей, которые выдают устаревший интерьер
Авто и мото
Changan выпустит электромобиль на "солевой" батарее — рынок может измениться уже летом 2026
Питомцы
Рука потянулась к незнакомой собаке — безобидный жест обернулся для неё стрессом
Спорт и фитнес
Обычная стена заменила тренажёры — ноги начали дрожать уже на первой попытке
Наука
Археологи обнаружили римскую лестницу I века в Кёльне — ZME Science
Спорт и фитнес
Скакалка против лишнего веса: интервальная схема заставляет таять калории без дорогих абонементов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet