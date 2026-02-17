Модный режим питания проиграл классической диете: 22 исследования вскрыли правду о похудении

Интервальное голодание долгое время воспринималось как простой и почти универсальный способ избавиться от лишних килограммов. В социальных сетях его нередко представляют как особую стратегию, способную "перезапустить" обмен веществ. Однако крупный анализ научных данных заставляет взглянуть на этот подход более трезво. Об этом сообщает Cochrane Database of Systematic Reviews.

Ожирение остаётся серьёзной проблемой

Избыточный вес давно перестал быть исключительно эстетической темой. Ожирение связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других хронических нарушений. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года распространённость ожирения среди взрослых выросла более чем втрое, а в 2022 году около 2,5 миллиарда человек имели лишний вес, из них 890 миллионов — ожирение.

Учёные также обращают внимание на долгосрочные последствия лишнего веса для организма. В частности, в материале Ожирение напрямую вызывает деменцию у взрослых людей, рассматривается связь между метаболическими нарушениями и риском когнитивных расстройств. Это подчёркивает, что вопрос контроля веса — не только про цифры на весах, но и про качество жизни в будущем.

На фоне растущей статистики всё больше людей ищут удобные схемы питания. Одной из них стало интервальное голодание — режим, при котором приёмы пищи ограничиваются по времени или чередуются с днями существенного сокращения калорий.

Что показал масштабный обзор

Чтобы оценить реальную эффективность такого подхода, исследователи проанализировали 22 рандомизированных клинических исследования с участием 1995 взрослых из разных регионов мира — Северной и Южной Америки, Европы, Китая и Австралии. Изучались различные форматы: голодание через день, периодические ограничения и сокращение временного окна для питания. За большинством участников наблюдали до одного года.

Сравнение с традиционными рекомендациями по питанию или даже отсутствием специальной диеты не выявило клинически значимого преимущества интервального голодания. Иначе говоря, этот метод не показал более выраженного снижения веса по сравнению со стандартными стратегиями контроля рациона.

"Похоже, что интервальное голодание не помогает взрослым с избыточным весом или ожирением, которые пытаются похудеть", — заявил ведущий автор обзора Луис Гарегнани.

Авторы подчёркивают, что данные о побочных эффектах и долгосрочной безопасности разнятся. Многие исследования были относительно небольшими, а сбор информации проводился не всегда одинаково. Это затрудняет окончательные выводы о возможных рисках и устойчивости результата.

Популярность и осторожность

Интерес к режимам питания с ограничением по времени продолжает расти. В интернете часто можно встретить утверждения о "метаболическом преимуществе" такого подхода. При этом отдельные исследования времени приёма пищи, как, например, в статье стрелка весов поехала вниз сама еда в неправильное время годами мешала худеть, показывают, что роль играет не только количество калорий, но и общая структура рациона и образ жизни.

Луис Гарегнани призвал относиться к информационному ажиотажу с осторожностью.

"Интервальное голодание может быть приемлемым вариантом для некоторых людей, но имеющиеся данные не оправдывают того энтузиазма, который мы наблюдаем в социальных сетях", — отметил Луис.

Ещё одно ограничение — нехватка длительных наблюдений. Ожирение относится к хроническим состояниям, а краткосрочные испытания не всегда позволяют понять, насколько устойчивым будет результат через несколько лет. Кроме того, большинство участников исследований были жителями стран с высоким уровнем дохода, что снижает универсальность выводов для других регионов.

В итоге научные данные на сегодняшний день не подтверждают особого преимущества интервального голодания перед другими способами контроля питания. Выбор подхода к снижению веса по-прежнему требует индивидуального подхода с учётом состояния здоровья, привычек и долгосрочных целей человека.