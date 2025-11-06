Когда я добавила рельефные панели на стену, интерьер стал намного интереснее и многослойнее

Дизайнер интерьеров Александра Антонова поделилась с aif.ru своими рекомендациями относительно актуальных трендов в зонировании жилого пространства. По ее словам, в современных интерьерах важно не только функционально разделить пространство, но и создать атмосферу, в которой будет комфортно и уютно жить.

Тренды в зонировании интерьера

Одним из главных трендов, который набирает популярность, является создание многофункциональных зон в одной комнате. Например, спальня может стать не только местом для сна, но и зоной для йоги и медитации, что поможет создать гармоничную атмосферу для расслабления и восстановления сил. В спальне также можно разместить туалетный столик или даже небольшой стол для уединённой работы, что особенно актуально в условиях ограниченного пространства.

"Добавьте кресло в спальню — это создаст дополнительную уютную зону для отдыха или чтения", — рекомендовала Александра Антонова, дизайнер интерьеров.

Декор и материалы для улучшения интерьера

Рельефные панели на стенах — это еще один интересный тренд, который поможет добавить интерьеру глубину и текстуру. Такие панели придают помещению акцент и тактильность, делая его более живым и многослойным.

"Рельефные панели на стенах создают интересные визуальные акценты, добавляя интерьеру уникальности", — отметила Александра Антонова.

Кроме того, фотообои с изображением природных пейзажей или городских видов могут добавить пространству перспективу и визуально расширить его. Это также отличное решение для создания интересного акцента в комнате.

Ремонт и освежение интерьера без затрат

Ранее Фёдор Васильев, эксперт по строительным материалам и основатель компании "Главснаб", поделился своими советами, как можно обновить внешний вид квартиры без больших затрат. Он отметил, что не обязательно делать дорогой ремонт, чтобы освежить интерьер. Достаточно внести небольшие изменения, такие как смена текстиля (штор, подушек и ковров), обновление освещения или добавление новых акцентов с помощью декоративных элементов, таких как картины, вазочки или декоративные панели.

Мифы и правда о зонировании пространства

Миф Правда Зонирование можно сделать только с помощью стен. Есть много способов создать зоны без перегородок — с помощью мебели, освещения и декора. Маленькие комнаты не можно зонировать. Даже в небольших пространствах можно выделить функциональные зоны с помощью грамотного зонирования. Каждую зону нужно отделять полностью. Не всегда нужно полностью разделять зоны. Иногда достаточно визуальных акцентов или использования мебели.

Исторический контекст

Зонирование пространства как концепция существует давно, однако с развитием современных технологий и увеличением востребованности открытых планировок, подходы к разделению пространства стали более гибкими и многофункциональными. В последние десятилетия также возрос интерес к созданию гармоничных и уютных интерьеров, где важным элементом является не только эстетика, но и функциональность.