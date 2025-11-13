Поняла, как уход от прямых углов сделает мой дом более уютным и гармоничным
Федор Васильев, генеральный директор компании "Главснаб" и строительный эксперт, в своем интервью поделился множеством идей о будущих трендах в интерьере, которые будут актуальны в 2026 году. Как и в экономике, тренды в дизайне интерьеров постепенно изменяются, и, согласно мнению эксперта, мы видим явную тенденцию к сближению с природой и экологичности в интерьере. Мода на жилые пространства, которые были характерны для прошлого времени — с идеально ровными белыми стенами — уходит в прошлое, уступая место более живым, органичным и природным элементам.
Васильев выделил шесть главных тенденций, которые будут определять стиль интерьеров в ближайшие годы.
1. Экологичность как главный тренд
Федор Васильев подчеркнул, что экологичность продолжает быть приоритетом в дизайне интерьера. Важно, чтобы все материалы, используемые в отделке, были не только безопасными, но и ассоциировались с природой. Популярность будут приобретать глиняные и пробковые покрытия, а также такие материалы, как рафия (пальмовое волокно), ротанг и другие природные волокна, напоминающие о ручной работе и ремесле. Эти материалы могут использоваться для отделки различных зон дома, в том числе для ванн, где снова можно будет увидеть отделку под песчаник или глину. Для спальных зон вернутся тканевые панели из льна или бархата, которые создадут уютную атмосферу.
|Тренд
|Материалы
|Зачем используют
|Экологичность
|Глина, пробка, рафия, ротанг
|Природные материалы, ассоциирующиеся с ремеслом и природой
|Отделка для ванны
|Песчаник, глина
|Возвращение к натуральным материалам в ванной
|Спальня
|Льняные и бархатные ткани, ткани ручной работы
|Для создания уюта и натурального тепла
2. Уход от прямых углов: радиусы и арки
Одним из самых заметных изменений станет отказ от прямых углов, которые постепенно уступят место радиусам и аркам. Это не просто декоративный элемент, а стремление к плавности линий в интерьере, что создает более дружелюбную атмосферу в помещении. Такие элементы, как скругленные проемы, изогнутые перегородки и радиусные откосы, добавляют мягкости и визуально смягчают пространство. Это особенно актуально для маленьких квартир, где важно избежать жесткой геометрии, создавая более гармоничное и открытое пространство.
"Такой подход смягчает интерьер, делая его более мягким и уютным. И даже в малых пространствах такие решения могут значительно улучшить восприятие", — отметил Федор Васильев.
3. Игра с цветом: от земли к природе
Важной тенденцией 2026 года будет использование земляных и растительных оттенков, таких как терракота, охра, шалфейный зеленый, а также более спокойных серо-голубых и пудрово-бежевых тонов. Эти цвета создадут атмосферу спокойствия и умиротворенности в доме. Для рабочих зон дизайнеры рекомендуют использовать горчичные или мшистые акценты, которые активизируют внимание, но не перегружают зрение.
Освещение будет важной частью композиции, и в будущем оно также станет более интегрированным в дизайн: мягкая подсветка, которая выделяет фактуру стен, будет встраиваться в молдинги и профили, создавая гармоничную атмосферу.
|Цветовые тенденции
|Основные цвета
|Назначение
|Земляные и растительные оттенки
|Терракота, шалфейный, цвет сухой травы, охра
|Для создания спокойной, уютной атмосферы
|Горчичные и мшистые акценты
|Желтые, зеленые оттенки
|Для рабочих зон, активизируют внимание
|Светло-бежевые и серо-голубые тона
|Пудрово-бежевые, серо-голубые, белые с подтоном
|Для создания легкости, не перегружают пространство
4. Неувядающая красота
Интерьеры, выполненные из древесных панелей, микроцемента и декоративной штукатурки с минеральными добавками, становятся не только более долговечными, но и способны с годами приобретать новый облик. Эти материалы не требуют частой замены: хотя с течением времени их цвет или блеск могут немного измениться, это не воспринимается как старение, а как естественная корректировка внешнего вида.
5. Четкое зонирование пространства
Совсем недавно многодетные семьи часто жили в маленьких квартирах, где часто приходилось делить пространство на несколько зон. В 2026 году зонирование становится обязательным элементом дизайна, где каждая зона имеет свою функцию. Важно выделить отдельные пространства для различных занятий: например, зону для йоги, рабочее место, нишу для чтения с мягким освещением.
6. Внимание к материалам и их сочетаниям
Федор Васильев подчеркнул, что главное правило при оформлении интерьера — это выбирать материалы, которые соответствуют личным предпочтениям и создают комфортную атмосферу. Продукты, которые находятся в гармонии с личным восприятием, будут служить долго, не устаревая.
В интерьерах 2026 года можно будет увидеть комбинацию таких материалов, как светлый дуб и морская волна для гостиной или бархатные панели и микроцемент для спальни. Однако важно соблюдать умеренность в использовании таких элементов, чтобы не перегрузить пространство.
