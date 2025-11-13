Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тёплый осенний интерьер в терракотовых тонах
Тёплый осенний интерьер в терракотовых тонах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:10

Поняла, как уход от прямых углов сделает мой дом более уютным и гармоничным

Дизайнер Васильев: интерьеры 2026 года будут наполнены природными оттенками и текстурами

Федор Васильев, генеральный директор компании "Главснаб" и строительный эксперт, в своем интервью поделился множеством идей о будущих трендах в интерьере, которые будут актуальны в 2026 году. Как и в экономике, тренды в дизайне интерьеров постепенно изменяются, и, согласно мнению эксперта, мы видим явную тенденцию к сближению с природой и экологичности в интерьере. Мода на жилые пространства, которые были характерны для прошлого времени — с идеально ровными белыми стенами — уходит в прошлое, уступая место более живым, органичным и природным элементам.

Васильев выделил шесть главных тенденций, которые будут определять стиль интерьеров в ближайшие годы.

1. Экологичность как главный тренд

Федор Васильев подчеркнул, что экологичность продолжает быть приоритетом в дизайне интерьера. Важно, чтобы все материалы, используемые в отделке, были не только безопасными, но и ассоциировались с природой. Популярность будут приобретать глиняные и пробковые покрытия, а также такие материалы, как рафия (пальмовое волокно), ротанг и другие природные волокна, напоминающие о ручной работе и ремесле. Эти материалы могут использоваться для отделки различных зон дома, в том числе для ванн, где снова можно будет увидеть отделку под песчаник или глину. Для спальных зон вернутся тканевые панели из льна или бархата, которые создадут уютную атмосферу.

Тренд Материалы Зачем используют
Экологичность Глина, пробка, рафия, ротанг Природные материалы, ассоциирующиеся с ремеслом и природой
Отделка для ванны Песчаник, глина Возвращение к натуральным материалам в ванной
Спальня Льняные и бархатные ткани, ткани ручной работы Для создания уюта и натурального тепла

2. Уход от прямых углов: радиусы и арки

Одним из самых заметных изменений станет отказ от прямых углов, которые постепенно уступят место радиусам и аркам. Это не просто декоративный элемент, а стремление к плавности линий в интерьере, что создает более дружелюбную атмосферу в помещении. Такие элементы, как скругленные проемы, изогнутые перегородки и радиусные откосы, добавляют мягкости и визуально смягчают пространство. Это особенно актуально для маленьких квартир, где важно избежать жесткой геометрии, создавая более гармоничное и открытое пространство.

"Такой подход смягчает интерьер, делая его более мягким и уютным. И даже в малых пространствах такие решения могут значительно улучшить восприятие", — отметил Федор Васильев.

3. Игра с цветом: от земли к природе

Важной тенденцией 2026 года будет использование земляных и растительных оттенков, таких как терракота, охра, шалфейный зеленый, а также более спокойных серо-голубых и пудрово-бежевых тонов. Эти цвета создадут атмосферу спокойствия и умиротворенности в доме. Для рабочих зон дизайнеры рекомендуют использовать горчичные или мшистые акценты, которые активизируют внимание, но не перегружают зрение.

Освещение будет важной частью композиции, и в будущем оно также станет более интегрированным в дизайн: мягкая подсветка, которая выделяет фактуру стен, будет встраиваться в молдинги и профили, создавая гармоничную атмосферу.

Цветовые тенденции Основные цвета Назначение
Земляные и растительные оттенки Терракота, шалфейный, цвет сухой травы, охра Для создания спокойной, уютной атмосферы
Горчичные и мшистые акценты Желтые, зеленые оттенки Для рабочих зон, активизируют внимание
Светло-бежевые и серо-голубые тона Пудрово-бежевые, серо-голубые, белые с подтоном Для создания легкости, не перегружают пространство

4. Неувядающая красота

Интерьеры, выполненные из древесных панелей, микроцемента и декоративной штукатурки с минеральными добавками, становятся не только более долговечными, но и способны с годами приобретать новый облик. Эти материалы не требуют частой замены: хотя с течением времени их цвет или блеск могут немного измениться, это не воспринимается как старение, а как естественная корректировка внешнего вида.

5. Четкое зонирование пространства

Совсем недавно многодетные семьи часто жили в маленьких квартирах, где часто приходилось делить пространство на несколько зон. В 2026 году зонирование становится обязательным элементом дизайна, где каждая зона имеет свою функцию. Важно выделить отдельные пространства для различных занятий: например, зону для йоги, рабочее место, нишу для чтения с мягким освещением.

6. Внимание к материалам и их сочетаниям

Федор Васильев подчеркнул, что главное правило при оформлении интерьера — это выбирать материалы, которые соответствуют личным предпочтениям и создают комфортную атмосферу. Продукты, которые находятся в гармонии с личным восприятием, будут служить долго, не устаревая.

В интерьерах 2026 года можно будет увидеть комбинацию таких материалов, как светлый дуб и морская волна для гостиной или бархатные панели и микроцемент для спальни. Однако важно соблюдать умеренность в использовании таких элементов, чтобы не перегрузить пространство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани вчера в 15:30
Думала, убираю правильно — а оказалось, только размазываю грязь: теперь делаю по-другому

Некоторые привычные методы уборки уже не приносят пользы — эксперты объясняют, почему стоит изменить подход и какие современные решения действительно работают.

Читать полностью » В России могут отменить налоговые льготы при продаже жилья: изменения для собственников вчера в 14:47
Почему я переживаю о возможной отмене налоговых льгот при продаже жилья в России

Узнайте, как изменения в налоговых льготах могут повлиять на покупку жилья и что нужно учесть при продаже недвижимости.

Читать полностью » Россияне предпочитают квартиры без отделки: почему жилье с ремонтом теряет популярность вчера в 13:45
Почему все больше людей выбирают квартиры без отделки? Я разобрался в причинах этого тренда

Узнайте, почему россияне всё чаще выбирают квартиры без отделки и как это влияет на рынок жилья.

Читать полностью » Как наказать соседа за выброс негабаритного мусора в мусоропровод: советы адвоката вчера в 12:41
Как я узнала, как бороться с соседями, которые забивают мусоропровод, и что нужно для этого

Узнайте, как правильно наказать соседа за порчу мусоропровода и какие шаги необходимо предпринять для привлечения его к ответственности.

Читать полностью » В России введут норму: 18 квадратных метров на одну собаку или кошку в квартире вчера в 11:38
Как новый закон о питомцах в квартирах повлияет на нас: что я поняла о 18 квадратах на каждого кота

В России обсуждают новые нормы для содержания домашних животных в квартирах, чтобы обеспечить комфорт как для питомцев, так и для их владельцев.

Читать полностью » Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет вчера в 10:35
Как я разбирался в условиях программы Молодая семья: кому полагается субсидия на жилье

Узнайте, как программа «Молодая семья» помогает молодым россиянам улучшить жилищные условия с помощью субсидий и льготных условий.

Читать полностью » Самое ипотечное поколение в России: миллениалы интересуются ипотекой чаще всех вчера в 9:30
Почему миллениалы – самое ипотечное поколение в России: что нужно знать о текущем тренде

Узнайте, какое поколение в России наиболее активно интересуется ипотекой и как льготные программы помогают в приобретении жилья.

Читать полностью » Юрист Кваша рассказал, как привлечь шумных соседей к ответственности за ночной шум вчера в 8:28
Как я избавилась от шумных соседей: советы юриста, которые реально работают

Узнайте, как бороться с шумными соседями и какие законные методы помогут вернуть тишину в ваш дом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Без подсветки зимние всходы формируются слишком слабыми, цветовод Жашкова
Еда
Стеклянные контейнеры лучше пластика для хранения еды, утверждают специалисты
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки с малым весом снизили риск травм — спортивные врачи
Красота и здоровье
Речь может отражать состояние мозга, подтвердили учёные из Университета Торонто
Авто и мото
Лужа антифриза под машиной означает течь помпы и высокий риск перегрева — автомеханик
Туризм
Певек стал первым городом с плавучей атомной теплоэлектростанцией — Vokrugsveta
Спорт и фитнес
Скручивание с мячом помогло укрепить пресс и бёдра — инструктор Эрин Курдила
Еда
Салат с ананасами, грибами и курицей сохраняет баланс вкусов — шеф-повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet