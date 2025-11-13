Поняла, как уход от прямых углов сделает мой дом более уютным и гармоничным

Федор Васильев, генеральный директор компании "Главснаб" и строительный эксперт, в своем интервью поделился множеством идей о будущих трендах в интерьере, которые будут актуальны в 2026 году. Как и в экономике, тренды в дизайне интерьеров постепенно изменяются, и, согласно мнению эксперта, мы видим явную тенденцию к сближению с природой и экологичности в интерьере. Мода на жилые пространства, которые были характерны для прошлого времени — с идеально ровными белыми стенами — уходит в прошлое, уступая место более живым, органичным и природным элементам.

Васильев выделил шесть главных тенденций, которые будут определять стиль интерьеров в ближайшие годы.

1. Экологичность как главный тренд

Федор Васильев подчеркнул, что экологичность продолжает быть приоритетом в дизайне интерьера. Важно, чтобы все материалы, используемые в отделке, были не только безопасными, но и ассоциировались с природой. Популярность будут приобретать глиняные и пробковые покрытия, а также такие материалы, как рафия (пальмовое волокно), ротанг и другие природные волокна, напоминающие о ручной работе и ремесле. Эти материалы могут использоваться для отделки различных зон дома, в том числе для ванн, где снова можно будет увидеть отделку под песчаник или глину. Для спальных зон вернутся тканевые панели из льна или бархата, которые создадут уютную атмосферу.

Тренд Материалы Зачем используют Экологичность Глина, пробка, рафия, ротанг Природные материалы, ассоциирующиеся с ремеслом и природой Отделка для ванны Песчаник, глина Возвращение к натуральным материалам в ванной Спальня Льняные и бархатные ткани, ткани ручной работы Для создания уюта и натурального тепла

2. Уход от прямых углов: радиусы и арки

Одним из самых заметных изменений станет отказ от прямых углов, которые постепенно уступят место радиусам и аркам. Это не просто декоративный элемент, а стремление к плавности линий в интерьере, что создает более дружелюбную атмосферу в помещении. Такие элементы, как скругленные проемы, изогнутые перегородки и радиусные откосы, добавляют мягкости и визуально смягчают пространство. Это особенно актуально для маленьких квартир, где важно избежать жесткой геометрии, создавая более гармоничное и открытое пространство.

"Такой подход смягчает интерьер, делая его более мягким и уютным. И даже в малых пространствах такие решения могут значительно улучшить восприятие", — отметил Федор Васильев.

3. Игра с цветом: от земли к природе

Важной тенденцией 2026 года будет использование земляных и растительных оттенков, таких как терракота, охра, шалфейный зеленый, а также более спокойных серо-голубых и пудрово-бежевых тонов. Эти цвета создадут атмосферу спокойствия и умиротворенности в доме. Для рабочих зон дизайнеры рекомендуют использовать горчичные или мшистые акценты, которые активизируют внимание, но не перегружают зрение.

Освещение будет важной частью композиции, и в будущем оно также станет более интегрированным в дизайн: мягкая подсветка, которая выделяет фактуру стен, будет встраиваться в молдинги и профили, создавая гармоничную атмосферу.

Цветовые тенденции Основные цвета Назначение Земляные и растительные оттенки Терракота, шалфейный, цвет сухой травы, охра Для создания спокойной, уютной атмосферы Горчичные и мшистые акценты Желтые, зеленые оттенки Для рабочих зон, активизируют внимание Светло-бежевые и серо-голубые тона Пудрово-бежевые, серо-голубые, белые с подтоном Для создания легкости, не перегружают пространство

4. Неувядающая красота

Интерьеры, выполненные из древесных панелей, микроцемента и декоративной штукатурки с минеральными добавками, становятся не только более долговечными, но и способны с годами приобретать новый облик. Эти материалы не требуют частой замены: хотя с течением времени их цвет или блеск могут немного измениться, это не воспринимается как старение, а как естественная корректировка внешнего вида.

5. Четкое зонирование пространства

Совсем недавно многодетные семьи часто жили в маленьких квартирах, где часто приходилось делить пространство на несколько зон. В 2026 году зонирование становится обязательным элементом дизайна, где каждая зона имеет свою функцию. Важно выделить отдельные пространства для различных занятий: например, зону для йоги, рабочее место, нишу для чтения с мягким освещением.

6. Внимание к материалам и их сочетаниям

Федор Васильев подчеркнул, что главное правило при оформлении интерьера — это выбирать материалы, которые соответствуют личным предпочтениям и создают комфортную атмосферу. Продукты, которые находятся в гармонии с личным восприятием, будут служить долго, не устаревая.

В интерьерах 2026 года можно будет увидеть комбинацию таких материалов, как светлый дуб и морская волна для гостиной или бархатные панели и микроцемент для спальни. Однако важно соблюдать умеренность в использовании таких элементов, чтобы не перегрузить пространство.