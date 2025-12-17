Думала, что такая кухня — это стиль, пока не узнала, почему она уже не в моде

Интерьерные тренды меняются быстрее, чем мы успеваем за ними следить. То, что было на пике популярности несколько лет назад, сегодня кажется устаревшим. Однако это не повод срочно переделывать всё вокруг. Есть вещи, которые потеряли свою актуальность, и стоит помнить, во что не стоит инвестировать, чтобы не оказаться с устаревшим интерьером. Об этом сообщает дзен-канал INMYROOM.

Холодный серый в интерьере

Серый цвет был в моде с 2018 по 2020 год, но сейчас этот тренд утратил свою привлекательность. Проблема не в сером цвете как таковом, а в его холодных оттенках, которые выглядят слишком офисно и безлично, особенно в условиях российского климата с серым небом. Сейчас серый остаётся в палитре, но в более тёплых оттенках, например, грейдж (серо-бежевый) или серый с коричневыми нотами. Эти оттенки используются как акценты, а не как основа интерьера.

Если у вас уже есть серый диван, не обязательно его менять. Просто добавьте тёплых акцентов: терракотовые подушки, горчичный плед, деревянные и латунные элементы, чтобы сделать интерьер более уютным.

Белые кухни без ручек

Белые кухни с гладкими фасадами без ручек были трендом в 2015 году, однако сегодня они кажутся устаревшими. Такие кухни выглядят безликими и однообразными. Сами фасады часто повреждаются: появляются следы от пальцев, царапины и сколы. На смену таким кухням приходят модели с выраженной текстурой, такими как деревянные фасады, рифлёные поверхности и интересные фурнитуры. К тому же, белая кухня уступает место более ярким цветам, таким как оливковый, терракотовый или синий.

Ручки снова возвращаются, но теперь это элемент дизайна: латунные, кожаные или необычной формы.

Надписи и мотивационные постеры

Тренд на надписи на стенах и мотивационные постеры, который был популярен лет десять назад, сейчас выглядит как клише. Надписи типа "Live, Laugh, Love" и "Кухня — это сердце дома" стали символом безвкусицы. Исключение составляют авторские графики или винтажные вывески с историей, но обычные мотивирующие фразы на стенах давно утратили свою актуальность.

Лучше оставить стены пустыми или использовать более продуманный декор, например, художественные репродукции или абстрактные картины.

Открытые полки на кухне

Открытые полки на кухне, которые должны были добавить лёгкости и воздушности, на практике не всегда оправдали ожидания. Пыль и жир на открытых полках — это постоянная проблема. Идеальные тарелочки и баночки, которые выглядят красиво на фото, в реальной жизни часто не соответствуют этим стандартам. Сейчас тренд на открытые полки уходит, и многие закрывают их дверцами или шторками.

Если хочется сохранить лёгкость, лучше использовать стеклянные фасады на части шкафов, чтобы было красиво видно, но пыль не садилась.

Кирпичные стены в стиле лофт

Декоративный кирпич, особенно в красно-коричневых оттенках, был популярен в интерьерах, стремящихся к стилю лофт. Однако в типовых квартирах, где никогда не было настоящего кирпича, такие стены выглядят неестественно и искусственно. Лофт как стиль лучше выглядит в старых фабричных или промышленный зданиях, где кирпич был всегда.

Если хочется добавить фактуру на стену, лучше выбрать рельефную штукатурку, деревянные панели или текстильные элементы, которые будут гармонично вписываться в интерьер, не притворяясь чем-то, чем они не являются.

Слишком много подушек

Множество декоративных подушек на диване, разных размеров и форм, теперь выглядит перегруженно. Чтобы сесть, нужно переместить подушки, и в конце дня их снова приходится расставлять по местам. Сейчас актуальны три-пять подушек, которые соответствуют общей гамме интерьера. Простые прямоугольные или квадратные формы выглядят более современно, чем подушки-конфеты и подушки-валики, которые были популярны несколько лет назад.

Зеркало-солнце

Зеркало в виде солнца с лучами, расходящимися от центра, было популярным элементом интерьера в 2017–2019 годах, но сегодня оно стало маркером устаревшего дизайна. Этот тренд уже утратил свою актуальность. Вместо зеркала-солнца лучше использовать более простые и элегантные зеркала в тонкой металлической раме или без рамы, с интересной нестандартной формой.