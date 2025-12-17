Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавский стиль в интерьере
Скандинавский стиль в интерьере
© https://unsplash.com by Nereid Ndreu is licensed under Free
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 16:44

Думала, что такая кухня — это стиль, пока не узнала, почему она уже не в моде

Открытые полки на кухне утратили свою актуальность — дизайнеры

Интерьерные тренды меняются быстрее, чем мы успеваем за ними следить. То, что было на пике популярности несколько лет назад, сегодня кажется устаревшим. Однако это не повод срочно переделывать всё вокруг. Есть вещи, которые потеряли свою актуальность, и стоит помнить, во что не стоит инвестировать, чтобы не оказаться с устаревшим интерьером. Об этом сообщает дзен-канал INMYROOM.

Холодный серый в интерьере

Серый цвет был в моде с 2018 по 2020 год, но сейчас этот тренд утратил свою привлекательность. Проблема не в сером цвете как таковом, а в его холодных оттенках, которые выглядят слишком офисно и безлично, особенно в условиях российского климата с серым небом. Сейчас серый остаётся в палитре, но в более тёплых оттенках, например, грейдж (серо-бежевый) или серый с коричневыми нотами. Эти оттенки используются как акценты, а не как основа интерьера.

Если у вас уже есть серый диван, не обязательно его менять. Просто добавьте тёплых акцентов: терракотовые подушки, горчичный плед, деревянные и латунные элементы, чтобы сделать интерьер более уютным.

Белые кухни без ручек

Белые кухни с гладкими фасадами без ручек были трендом в 2015 году, однако сегодня они кажутся устаревшими. Такие кухни выглядят безликими и однообразными. Сами фасады часто повреждаются: появляются следы от пальцев, царапины и сколы. На смену таким кухням приходят модели с выраженной текстурой, такими как деревянные фасады, рифлёные поверхности и интересные фурнитуры. К тому же, белая кухня уступает место более ярким цветам, таким как оливковый, терракотовый или синий.

Ручки снова возвращаются, но теперь это элемент дизайна: латунные, кожаные или необычной формы.

Надписи и мотивационные постеры

Тренд на надписи на стенах и мотивационные постеры, который был популярен лет десять назад, сейчас выглядит как клише. Надписи типа "Live, Laugh, Love" и "Кухня — это сердце дома" стали символом безвкусицы. Исключение составляют авторские графики или винтажные вывески с историей, но обычные мотивирующие фразы на стенах давно утратили свою актуальность.

Лучше оставить стены пустыми или использовать более продуманный декор, например, художественные репродукции или абстрактные картины.

Открытые полки на кухне

Открытые полки на кухне, которые должны были добавить лёгкости и воздушности, на практике не всегда оправдали ожидания. Пыль и жир на открытых полках — это постоянная проблема. Идеальные тарелочки и баночки, которые выглядят красиво на фото, в реальной жизни часто не соответствуют этим стандартам. Сейчас тренд на открытые полки уходит, и многие закрывают их дверцами или шторками.

Если хочется сохранить лёгкость, лучше использовать стеклянные фасады на части шкафов, чтобы было красиво видно, но пыль не садилась.

Кирпичные стены в стиле лофт

Декоративный кирпич, особенно в красно-коричневых оттенках, был популярен в интерьерах, стремящихся к стилю лофт. Однако в типовых квартирах, где никогда не было настоящего кирпича, такие стены выглядят неестественно и искусственно. Лофт как стиль лучше выглядит в старых фабричных или промышленный зданиях, где кирпич был всегда.

Если хочется добавить фактуру на стену, лучше выбрать рельефную штукатурку, деревянные панели или текстильные элементы, которые будут гармонично вписываться в интерьер, не притворяясь чем-то, чем они не являются.

Слишком много подушек

Множество декоративных подушек на диване, разных размеров и форм, теперь выглядит перегруженно. Чтобы сесть, нужно переместить подушки, и в конце дня их снова приходится расставлять по местам. Сейчас актуальны три-пять подушек, которые соответствуют общей гамме интерьера. Простые прямоугольные или квадратные формы выглядят более современно, чем подушки-конфеты и подушки-валики, которые были популярны несколько лет назад.

Зеркало-солнце

Зеркало в виде солнца с лучами, расходящимися от центра, было популярным элементом интерьера в 2017–2019 годах, но сегодня оно стало маркером устаревшего дизайна. Этот тренд уже утратил свою актуальность. Вместо зеркала-солнца лучше использовать более простые и элегантные зеркала в тонкой металлической раме или без рамы, с интересной нестандартной формой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Литий-ионные аккумуляторы не переносят глубокие разряды — мастера по телефонам сегодня в 0:21
Думала, что ночная зарядка — это нормально, пока не узнала, что она делает с аккумулятором

Узнайте, как продлить срок службы аккумулятора вашего смартфона, следуя простым правилам зарядки и ухода за батареей!

Читать полностью » Необработанную деревянную мебель очищают раствором чёрного мыла вчера в 22:41
Деревянная мебель потускнела — простой натуральный приём вернул ей "живой" вид

Устали от тусклой деревянной мебели? Откройте для себя простой натуральный приём, который оживит вашу мебель и защитит её на долгие годы.

Читать полностью » OLED-телевизор прерывает сервисные циклы при отключении питания — вчера в 20:09
Выдёргивала эти приборы из розетки для экономии — и не знала, что так медленно порчу технику

Не вся техника терпит резкое отключение от сети. Разбираемся, какие приборы нельзя выдёргивать из розетки и чем это может обернуться.

Читать полностью » Многоуровневое тёплое освещение добавляет уюта на кухне — Тесс Абрахам-Махт вчера в 18:35
Думала, серую кухню уже не спасти — одно решение изменило всё

Устали от холодной серой кухни? Откройте для себя 6 простых способов, которые добавляют тепло и уют без ремонта: от текстиля до природы.

Читать полностью » Размещение гирлянды за тюлем делает свет мягче и скрывает крепления — декораторы вчера в 16:22
Повесила гирлянду-штору без путаницы и перекосов — оказалось, есть простой порядок, о котором почти не говорят

Гирлянда-штора может выглядеть как стильная "стена" огней, если закрепить её правильно. Разбираем крепления, порядок монтажа и защиту от путаницы.

Читать полностью » Зеркало в узком коридоре усиливает суету и ощущение тесноты — House Digest вчера в 14:31
Зеркало может испортить интерьер — эти места лучше обходить стороной

Зеркала не только украшают, но и могут портить атмосферу уюта. Откройте 8 опасных мест для их установки, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Профилактическая стирка без белья помогает удалять налёт и бактерии — эксперты по быту вчера в 12:50
Всегда оставляла дверцу стиральной машины открытой — пока не узнала, чем это может обернуться

Открывать или закрывать дверцу стиральной машины после стирки — вопрос, который вызывает споры. Разбираемся, где проходит разумный компромисс.

Читать полностью » Плесень быстрее появляется в нижних рельсах стеклянной душевой двери — House Digest вчера в 10:26
Поставила стеклянные двери в душ — уборки стало вдвое больше, и вот почему

Стеклянные душевые двери привлекают стилем, но кроют под собой неожиданности: неудобства и частые уборки, о которых стоит знать заранее.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Гонконгский грипп распространился в России — Анча Баранова
СКФО
В Ставрополе запретят кормить белок после роста укусов — Mash
Наука
Лунная пыль скрывает ресурсы от спутников — SwRI
Спорт и фитнес
Креатин повысил силовые показатели при интенсивных тренировках — The Conversation
Россия
Привязка IMEI к SIM-картам позволит смягчить ограничения мобильной связи — замглавы Минцифры Угнивенко
Россия
Требование уведомлять мужа при аборте внесли на рассмотрение — Дмитрий Кузнецов
Еда
Медленное запекание при 100–120 °C делает свиную грудинку мягкой и сочной — кулинары
Авто и мото
Ответственность дорожных служб за зимние ДТП предусмотрена нормами ГОСТ — Авто Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet