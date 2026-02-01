Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Condos CCSCA is licensed under CC BY 2.0
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 4:21

Комната выглядит модно, а жить в ней неуютно — виновата одна ошибка масштаба: вы её точно делали

Красивая комната иногда ощущается странно: вроде бы всё модно, цвета "дружат", а находиться внутри неуютно. Обычно виноват не стиль и не конкретные предметы, а то, как они соотносятся с пространством и человеком. Когда масштаб промахивается, интерьер выглядит как одежда "не по росту", даже если вещи сами по себе отличные. Об этом пишет Homes & Gardens.

Масштаб — это не просто размер

Дизайнеры объясняют: пропорции показывают, как предметы относятся друг к другу, а масштаб — как всё вместе "садится" на комнату и на вас.

"Если пропорция — это то, как стул относится к столу, то масштаб — это то, как оба относятся к комнате (и с вами)", — объясняет дизайнер интерьеров из Манхэттена Тара МакКоли.

Часто проблему легко почувствовать: журнальный столик кажется "потерянным" рядом с большим диваном или, наоборот, мебель съедает проходы.

"Сделайте шаг назад, быстро посмотрите на свою комнату, а затем снова в сторону", — советует дизайнер интерьеров из Денвера Лаура Медикус.

5 приёмов, которые помогают "попасть" в масштаб

1) Ковёр как фундамент

Самая частая ошибка — ковёр слишком маленький, из-за чего мебель будто висит над полом. Хороший ориентир: передние ножки основных предметов должны уверенно стоять на ковре.

"Люди часто покупают ковёр, который слишком мал для комнаты, — отмечает Тара МакКоли. - Ковры должны быть достаточно большими, чтобы на них могли сидеть все передние ножки мебели".

2) Светильники проверяют "макетом"

С освещением легко переборщить или, наоборот, "застесняться". Если сомневаетесь, дизайнеры советуют сначала прикинуть габариты — пусть даже из картона — и посмотреть, как объект воспринимается в движении, а не только на фото.

3) Искусство лучше работает крупным жестом

Небольшая картина над диваном часто выглядит случайно и не держит стену. Смелее помогает один выразительный акцент — он собирает композицию и задаёт уверенность.

"Огромное произведение искусства в маленьком пространстве может оказать такое же сильное впечатление, как и очень маленькое произведение искусства, висящее над кроватью", — отмечает дизайнер интерьеров Лаура Медикус.

4) Значительная мебель вместо россыпи мелочей

В больших или открытых зонах лучше "держатся" более глубокие и убедительные предметы, а не набор компактных решений, которые теряются и не дают ощущения опоры.

"Выбирать мебель с большей глубиной вместо небольших предметов, особенно в открытых пространствах", — продолжает эксперт, — Это, наверное, лучшее, что ты можешь сделать для своей гостиной".

И по длине тоже есть ориентиры: диваны обычно должны быть не менее 213-243 см в обычной гостиной.

5) Шторы "поднимают" комнату

Высота — часть масштаба, которую часто недооценивают. Когда карниз расположен выше, помещение кажется собраннее и выше, а окно — значительнее.

"Вешайте шторы как можно выше, чтобы подчеркнуть высоту комнаты", — отмечает дизайнер интерьеров из Манхэттена Тара МакКоли.

Смысл принципа в том, что исправлять неловкость не всегда нужно покупками. Часто достаточно одного ведущего элемента, чуть более умного размещения и меньшего количества "разрозненных" деталей — и пространство начинает ощущаться удобным, цельным и спокойным.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

