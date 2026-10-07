Квадратных метров не прибавилось, а жить удобнее: дизайнерские приёмы работают и в обычной квартире

В дизайнерских квартирах многое решают не стены сами по себе, а то, как человек живёт каждый день. Один и тот же диван может быть просто мебелью, а может делить комнату на две понятные зоны, если поставить его спинкой к кухне. И такая логика часто родом не из красивой картинки, а из вполне бытовых задач: где оставить пакеты после магазина, как не смотреть на рабочую столешницу из гостиной и куда посадить ребёнка, если в комнате одновременно нужно спать, делать уроки и принимать друзей.

"При такой планировке я бы в первую очередь отталкивалась от постоянных сценариев. Для сна нужно полноценное спальное место, для занятий — удобный стол, а оставшуюся площадь уже можно использовать для игр и общения. Так дополнительная зона отдыха не появляется за счёт действительно необходимых функций" Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Спрятать рабочую часть кухни

Кухня-гостиная хороша до тех пор, пока на столешнице не вырастают тарелки, разделочная доска, чайник и продукты после готовки. Всё это остаётся на виду из зоны отдыха, даже если сама кухня занимает в комнате совсем немного места. В дизайнерской квартире рабочую часть и гостевую зону развели ещё на уровне планировки, а кухню как бы упрятали "за кулисы".

Из гостиной такая кухня видна не целиком, и это уже меняет ощущение от пространства. При этом для неё сделали отдельный вход из прихожей, чтобы пакеты с покупками можно было сразу заносить на кухню, не устраивая марш-бросок через всю квартиру. Разделение пространства без тяжёлых перегородок здесь работает по той же логике: зона остаётся общей, но границы считываются.

В обычной евродвушке такой приём чаще всего повторяют мебелью. Диван ставят спинкой к кухонному гарнитуру, и он сразу обозначает границу зоны отдыха. Пространство при этом не ломается на куски, а остаётся единым и светлым.

Но у схемы есть и ограничения. Между диваном и кухней должен оставаться удобный проход, а сама мебель не должна мешать шкафам и технике. Если диван слишком массивный или спинка слишком высокая, небольшая комната начнёт казаться теснее, чем есть на самом деле.

Разделить детскую по занятиям

В детской обычно нужно уместить сразу несколько сценариев: сон, учёбу, игры, хранение вещей и встречи с друзьями. Если просто расставить мебель по свободным стенам, комната быстро превращается в набор случайных углов. В одном из вариантов дизайнерских квартир рядом с детской спальней даже предусмотрели отдельную детскую гостиную.

Она становится общей территорией для игр и встреч, а спальня остаётся более личным пространством. Для семьи с несколькими детьми это особенно удобно: у каждого может быть своя спальня, а место для совместных занятий — одно. Такой подход помогает не тащить в спальню всё подряд, от конструктора до гостей.

В обычной квартире похожую логику можно повторить без перегородок. На фото спальня остаётся единым помещением, но у каждой зоны есть своё назначение: двухъярусная кровать отвечает за сон, у окна стоит рабочее место, а небольшой диван собран под отдых и общение. Чёткое распределение функций здесь важнее лишнего декора.

Если ребёнок уже зовёт домой друзей, нужно предусмотреть место, где они смогут сесть, а не толкаться на кровати. Это не обязательно полноценный диван: подойдут кресло, пуфы или банкетка, если площадь комнаты небольшая. Главное, чтобы центр помещения не оказался забит мебелью до отказа.

Учитывать вид при расстановке мебели

Обычно расстановку мебели начинают с сухой арифметики: куда встанет кровать, останется ли проход, откроется ли шкаф. Но в дизайнерских квартирах смотрят ещё и на то, что будет перед глазами из разных точек комнаты. Если из окна открывается хороший вид, его включают в интерьер ещё на этапе проектирования.

Кровать, диван или кресла разворачивают так, чтобы они были обращены к окну, а оформление самого проёма подбирают без лишних преград. В результате пейзаж становится частью комнаты, а не отдельной картинкой за стеклом. Даже обычный городской вид может работать на пространство, если его не закрывать тяжёлыми слоями ткани.

Чтобы оставить окно открытым, не обязательно жить на верхнем этаже и смотреть на панораму мегаполиса. Если напротив нет близкого дома и хватает приватности, можно отказаться от плотного тюля, который всё время съедает свет, и оставить только шторы по бокам. Это особенно полезно там, где окно даёт комнате максимум воздуха и света.

Рядом с окном часто ставят небольшой рабочий стол. Так светлая часть комнаты используется по делу, а сам вид остаётся открытым. Но перед этим лучше проверить, не будет ли слепить солнце и не появятся ли блики на экране, если работать за компьютером днём.

Использовать симметрию в композиции

Чтобы интерьер выглядел собранным, не обязательно забивать его сложным декором. Иногда достаточно выбрать одну ось и выстроить вокруг неё основные предметы. В дизайнерской квартире такой приём применили в "римской гостиной": кухня, столовая и зона отдыха идут последовательно по одной линии.

Обеденный стол стоит по центру относительно кухни, а дальше эту композицию продолжает диванная группа. За счёт этого несколько функциональных зон воспринимаются как единое пространство, а не как случайно склеенные куски. Здесь всё держится не на количестве предметов, а на их правильном расположении.

В обычной квартире симметрию проще использовать локально, например в спальне. На фотографии центральной точкой становится кровать, по обе стороны стоят одинаковые тумбы и парные подвесные светильники, а декор над изголовьем тоже собран относительно центра. Собранность композиции здесь достигается без лишней вычурности.

Полного зеркального совпадения добиваться не нужно. Достаточно задать ось несколькими крупными вещами, а текстиль, мелкий декор и детали могут отличаться. Такой приём работает и в классике, и в минимализме, и в современном интерьере.

Планировать комнаты под свои привычки

Даже небольшая квартира должна закрывать сразу несколько бытовых задач: здесь спят, готовят, хранят вещи, отдыхают, иногда работают и принимают гостей. Поэтому подчинять всю планировку одному увлечению не всегда разумно. Но при распределении площади можно честно отталкиваться от того, чем хозяева пользуются чаще всего.

В дизайнерских квартирах этот принцип доводят до максимума. Если человек любит готовить, ему делают просторную кухню с большой рабочей поверхностью и островом. В обычной квартире тот же подход можно применить скромнее, без лишнего размаха, но с тем же смыслом.

На фотографии видна небольшая квартира с общей кухней-гостиной. Здесь есть диванная зона, место под обеденный стол и при этом заметную часть помещения занимает полноценная кухня с большой рабочей поверхностью и хранением. Приоритеты площади расставлены без попытки запихнуть в комнату всё и сразу.

Если хозяева много готовят, такой компромисс оправдан. Можно выделить больше рабочей поверхности и хранения, а при достаточной площади добавить барную стойку или небольшой остров. Если же у семьи другие привычки, логично отдать немного больше места дивану, столу или свободному участку пола.

"Я убеждена, что тот же принцип работает и с другими привычками. Тем, кто постоянно работает дома, может быть важнее полноценный стол, чем дополнительное кресло. Тем, кто часто принимает гостей, — раскладной стол или диван. А если дома регулярно занимаются спортом, стоит заранее оставить свободный участок пола и место для хранения инвентаря. Квартира при этом остаётся универсальной — просто одна из функций получает чуть больше пространства" Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Можно ли отделить кухню от гостиной без перегородок?

Да, для этого часто хватает мебели. Диван, поставленный спинкой к кухне, уже задаёт границу зон.

Что делать, если в детской мало места?

Нужно расставить приоритеты: сон, учёба и хранение важнее лишней мебели. Для общения подойдут кресло, пуф или банкетка.

Обязательно ли оставлять окно открытым?

Нет, но если оно даёт свет и не мешает приватности, плотный тюль действительно можно убрать. Шторы по бокам оставляют больше воздуха в комнате.

Симметрия подходит только для классического интерьера?

Нет, этот приём работает и в минимализме, и в современном стиле. Главное — задать ось и поддержать её крупными предметами.

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