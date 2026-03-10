Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Розовая спальня в мягких тонах
Розовая спальня в мягких тонах
© NewsInfo.Ru by Ксения Орлова is licensed under public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:10

Стены начинают охоту на пространство: ошибки в цвете превращают уютную комнату в тесную клетку

Темные оттенки в интерьере, темный потолок при низких высотах и избыток мебели создают оптическую иллюзию сжатого пространства, где физика света усиливает ощущение тесноты за счет поглощения фотонов. По принципам антропологии восприятия, такие элементы искажают интуитивное чувство объема, делая комнату визуально меньше. Дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова раскрыла, как цвет и композиция влияют на это явление. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Цветовая гамма определяет восприятие размеров помещения, где темные тона — зеленый или синий — провоцируют ощущение тяжести и давления. Низкий потолок в темном оттенке усиливает эффект "давления сверху", нарушая пропорции. Перегруженность мебелью и декором добавляет визуальное напряжение, затрудняя свободное движение.

"Самое яркое оптическое влияние на человека оказывает цвет. Если пространство небольшое и мы неправильно работаем с цветом, оно визуально становится еще меньше. Например, если покрасить маленькую комнату в темный цвет — зеленый, синий или любой другой темный оттенок — возникает ощущение сдавленности и тяжести. Похожий эффект возникает и с потолком: если при низкой высоте сделать его темным, он начинает буквально давить и усиливает ощущение ограниченного пространства", — пояснила Ирина Макарова.

По словам Макаровой, для визуального расширения пространства стоит выбрать светлые оттенки и единую палитру, интегрируя зеркальные панели у окон для отражения света. Скрытые системы хранения и мебель в цвет стен растворяют элементы в фоне, освобождая восприятие. Такой подход, опираясь на психофизику цвета, делает интерьер легким и гармоничным.

