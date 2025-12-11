Одна ошибка — и весь ремонт выглядит дешево: как межкомнатные двери рушат даже идеальный интерьер

Выбор межкомнатных дверей — один из тех этапов ремонта, который заметно влияет и на внешний вид квартиры, и на итоговый бюджет. Двери задают характер помещению: могут подчеркнуть стиль, сделать пространство визуально дороже или, наоборот, испортить впечатление даже от качественной отделки. Хорошая новость в том, что самостоятельно разобраться в ассортименте и выбрать действительно удачное решение — реально. Не нужен ни дизайнер, ни архитектурные курсы. Достаточно понимать несколько основных принципов, сообщает дзен-канал "Дизайн интерьера".

Совет №1. Оцените, действительно ли вам нужны скрытые двери

Сегодня скрытые двери кажутся модным и современным решением. Они визуально сливаются со стеной и поддерживают минимализм. Однако на практике этот вариант подходит далеко не всем.

Во-первых, скрытые двери стоят заметно дороже традиционных. Даже самый простой комплект обойдётся примерно в 30 тысяч рублей без учёта монтажа. Во-вторых, установить такие двери можно только на черновом этапе, а монтаж требует опытного мастера. Ошибка в один сантиметр приводит к перекосам, сложностям с закрыванием и постоянным проблемам в процессе эксплуатации.

Кроме того, скрытые двери в большинстве случаев требуют установки скрытого плинтуса — а это ещё один существенный расход.

Традиционные двери с наличниками выгодно отличаются универсальностью: стоят дешевле, устанавливаются проще, легко вписываются в любой стиль — от классики до современного интерьера. Для ремонта своими силами это наиболее надёжный и предсказуемый вариант.

Совет №2. Рассматривайте двери как элемент интерьера

Частая ошибка — выбирать двери "как получится", не думая, как они будут сочетаться с отделкой.

Если интерьер планируется классический, лучшая находка — двери с филёнками или вертикальными декоративными вставками. Цвет может быть любым, но самые универсальные — белый и оттенки слоновой кости. Фурнитура в таких интерьерах чаще выбирается светлая: хром, золото, латунь.

Современные интерьеры требуют другого подхода: здесь предпочтительны гладкие полотна без рельефов, с минималистичной фурнитурой. Особенно эффектно смотрятся модели с матовым покрытием и чёрными ручками. Они создают тот самый желанный контраст, из-за которого интерьер выглядит "дороже".

Отдельно стоит сказать о практичности: двери с алюминиевой кромкой служат значительно дольше и лучше переносят удары, влажность и повседневные нагрузки. Это особенно важно в семье с детьми или домашними животными.

Совет №3. Подберите правильный цвет плинтуса

Плинтус и дверь работают как единая визуальная линия. Поэтому важно решить эту задачу заранее.

Самая распространённая ошибка — выбирать плинтус в цвет пола. На практике напольное покрытие и плинтус почти никогда не совпадают идеально: различаются фактуры, оттенки, даже блеск. В итоге плинтус "спорит" с полом и создаёт визуальный шум.

Гораздо проще и эффектнее работает два решения: плинтус в цвет дверей или плинтус в цвет стен. В первом случае помещение выглядит цельным, а линии наличников и плинтусов плавно переходят друг в друга. Во втором — плинтус становится почти незаметным, визуально увеличивая высоту стен и делая интерьер легче.

Совет №4. Реально оцените бюджет

Межкомнатные двери — это одна из самых затратных частей ремонта. Если не учитывать этот пункт заранее, можно легко выйти за пределы запланированной суммы.

Примерная стоимость комплекта с установкой составляет 20-25 тысяч рублей за одну дверь. В стандартной квартире их обычно четыре-пять, что автоматически увеличивает бюджет ремонта минимум на 100 тысяч рублей.

Перед покупкой обязательно сравнивайте предложения в нескольких салонах — разница в стоимости идентичных дверей иногда достигает 20-30%. Обращайте внимание на качество фурнитуры: именно петли и ручки определяют срок службы полотна.

Совет №5. Проверьте размеры проёмов и необходимость всех дверей

Дверной проём — не то место, где стоит надеяться на "оно само подойдёт". Лучше заранее измерить каждую комнату и понять, нужны ли двери везде.

Для санузлов подходят проёмы шириной 70-80 см, для жилых комнат — около 90 см. Помните, что установленная коробка делает проём уже примерно на 10 см.

Кстати, не всегда дверь в кухню — обязательный элемент. Если она почти всегда открыта, есть смысл сделать портал: убрать верхнюю перемычку (если стена не несущая). Это визуально расширит пространство и сделает коридор светлее.

Сравнение скрытых и классических дверей

Скрытые двери дают идеальную минималистичную картинку и эффект "ровной стены", но требуют точного монтажа и значительного бюджета. Они больше подходят тем, кто стремится к максимально современному интерьеру и готов к сложной установке.

Двери с наличниками визуально проще, но гораздо надёжнее в эксплуатации. Их монтаж предсказуем, они легко вписываются в любой дизайн и позволяют сэкономить десятки тысяч рублей. Для большинства квартир именно этот вариант будет оптимальным сочетанием цены и качества.

FAQ

Можно ли поставить скрытую дверь после чистовой отделки?

Нет, их монтируют только на стадии черновой подготовки.

Какой цвет двери самый универсальный?

Белый — он сочетается с любыми цветами стен, пола и мебели.

ПВХ или эмаль — что выбрать?

ПВХ экономичнее, эмаль — долговечнее и визуально богаче.

В каких случаях стоит выбрать плинтус в цвет стены?

Если двери под дерево или если хочется визуально "поднять" потолок.

Нужен ли добор?

Да, если толщина стены больше коробки. Иначе наличники "провалятся".