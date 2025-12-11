Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Межкомнатные двери спальни
Межкомнатные двери спальни
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 20:03

Одна ошибка — и весь ремонт выглядит дешево: как межкомнатные двери рушат даже идеальный интерьер

Скрытые двери устанавливают только на черновом этапе ремонта — дизайнеры

Выбор межкомнатных дверей — один из тех этапов ремонта, который заметно влияет и на внешний вид квартиры, и на итоговый бюджет. Двери задают характер помещению: могут подчеркнуть стиль, сделать пространство визуально дороже или, наоборот, испортить впечатление даже от качественной отделки. Хорошая новость в том, что самостоятельно разобраться в ассортименте и выбрать действительно удачное решение — реально. Не нужен ни дизайнер, ни архитектурные курсы. Достаточно понимать несколько основных принципов, сообщает дзен-канал "Дизайн интерьера".

Совет №1. Оцените, действительно ли вам нужны скрытые двери

Сегодня скрытые двери кажутся модным и современным решением. Они визуально сливаются со стеной и поддерживают минимализм. Однако на практике этот вариант подходит далеко не всем.

Во-первых, скрытые двери стоят заметно дороже традиционных. Даже самый простой комплект обойдётся примерно в 30 тысяч рублей без учёта монтажа. Во-вторых, установить такие двери можно только на черновом этапе, а монтаж требует опытного мастера. Ошибка в один сантиметр приводит к перекосам, сложностям с закрыванием и постоянным проблемам в процессе эксплуатации.

Кроме того, скрытые двери в большинстве случаев требуют установки скрытого плинтуса — а это ещё один существенный расход.

Традиционные двери с наличниками выгодно отличаются универсальностью: стоят дешевле, устанавливаются проще, легко вписываются в любой стиль — от классики до современного интерьера. Для ремонта своими силами это наиболее надёжный и предсказуемый вариант.

Совет №2. Рассматривайте двери как элемент интерьера

Частая ошибка — выбирать двери "как получится", не думая, как они будут сочетаться с отделкой.

Если интерьер планируется классический, лучшая находка — двери с филёнками или вертикальными декоративными вставками. Цвет может быть любым, но самые универсальные — белый и оттенки слоновой кости. Фурнитура в таких интерьерах чаще выбирается светлая: хром, золото, латунь.

Современные интерьеры требуют другого подхода: здесь предпочтительны гладкие полотна без рельефов, с минималистичной фурнитурой. Особенно эффектно смотрятся модели с матовым покрытием и чёрными ручками. Они создают тот самый желанный контраст, из-за которого интерьер выглядит "дороже".

Отдельно стоит сказать о практичности: двери с алюминиевой кромкой служат значительно дольше и лучше переносят удары, влажность и повседневные нагрузки. Это особенно важно в семье с детьми или домашними животными.

Совет №3. Подберите правильный цвет плинтуса

Плинтус и дверь работают как единая визуальная линия. Поэтому важно решить эту задачу заранее.

Самая распространённая ошибка — выбирать плинтус в цвет пола. На практике напольное покрытие и плинтус почти никогда не совпадают идеально: различаются фактуры, оттенки, даже блеск. В итоге плинтус "спорит" с полом и создаёт визуальный шум.

Гораздо проще и эффектнее работает два решения: плинтус в цвет дверей или плинтус в цвет стен. В первом случае помещение выглядит цельным, а линии наличников и плинтусов плавно переходят друг в друга. Во втором — плинтус становится почти незаметным, визуально увеличивая высоту стен и делая интерьер легче.

Совет №4. Реально оцените бюджет

Межкомнатные двери — это одна из самых затратных частей ремонта. Если не учитывать этот пункт заранее, можно легко выйти за пределы запланированной суммы.

Примерная стоимость комплекта с установкой составляет 20-25 тысяч рублей за одну дверь. В стандартной квартире их обычно четыре-пять, что автоматически увеличивает бюджет ремонта минимум на 100 тысяч рублей.

Перед покупкой обязательно сравнивайте предложения в нескольких салонах — разница в стоимости идентичных дверей иногда достигает 20-30%. Обращайте внимание на качество фурнитуры: именно петли и ручки определяют срок службы полотна.

Совет №5. Проверьте размеры проёмов и необходимость всех дверей

Дверной проём — не то место, где стоит надеяться на "оно само подойдёт". Лучше заранее измерить каждую комнату и понять, нужны ли двери везде.

Для санузлов подходят проёмы шириной 70-80 см, для жилых комнат — около 90 см. Помните, что установленная коробка делает проём уже примерно на 10 см.

Кстати, не всегда дверь в кухню — обязательный элемент. Если она почти всегда открыта, есть смысл сделать портал: убрать верхнюю перемычку (если стена не несущая). Это визуально расширит пространство и сделает коридор светлее.

Сравнение скрытых и классических дверей

Скрытые двери дают идеальную минималистичную картинку и эффект "ровной стены", но требуют точного монтажа и значительного бюджета. Они больше подходят тем, кто стремится к максимально современному интерьеру и готов к сложной установке.

Двери с наличниками визуально проще, но гораздо надёжнее в эксплуатации. Их монтаж предсказуем, они легко вписываются в любой дизайн и позволяют сэкономить десятки тысяч рублей. Для большинства квартир именно этот вариант будет оптимальным сочетанием цены и качества.

FAQ

Можно ли поставить скрытую дверь после чистовой отделки?
Нет, их монтируют только на стадии черновой подготовки.

Какой цвет двери самый универсальный?
Белый — он сочетается с любыми цветами стен, пола и мебели.

ПВХ или эмаль — что выбрать?
ПВХ экономичнее, эмаль — долговечнее и визуально богаче.

В каких случаях стоит выбрать плинтус в цвет стены?
Если двери под дерево или если хочется визуально "поднять" потолок.

Нужен ли добор?
Да, если толщина стены больше коробки. Иначе наличники "провалятся".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рекомендовали тёплую палитру для ёлки в холодных интерьерах — Litskevich Design сегодня в 16:23
Повесила на ёлку всего 3 цвета — интерьер преобразился моментально: метод простой, но знают не все

Подготовьте свой интерьер к Новому году с помощью проверенных советов! Когда ставить ёлку, как выбрать цветовую палитру и создать гармонию.

Читать полностью » Минимализм делает новогодний интерьер дорогим и уютным — дизайнеры сегодня в 12:11
Каждый год квартира превращалась в хаос — пока не узнала один простой принцип новогоднего декора

Пять шагов, которые помогут оформить дом к Новому году стильно и без перегруза. Единая палитра, тёплый свет и акцентные зоны создают идеальную праздничную атмосферу.

Читать полностью » Уксусный раствор помогает удалять жировой налёт на кухне — клинеры сегодня в 8:28
Готовлю каждый день — и жир появляется мгновенно: но один домашний состав спас всю кухню

Простой уксусный раствор помогает эффективно удалять кухонный жир без агрессивной химии. Разбираем механизмы действия, рецепты и советы по безопасному применению.

Читать полностью » Интерьеры отказываются от тумб под ТВ для визуальной лёгкости — Trucmania сегодня в 4:18
Убрала это — и гостиная будто выросла на метр: решение, которое быстро стало трендом зимы

Телевизоры на опоре помогают сделать гостиную легче и просторнее, особенно зимой. Разбираем преимущества, советы по оформлению и разные варианты использования

Читать полностью » Жёсткая вода формирует кристаллический налёт и делает бельё твёрдым — CastellaPress сегодня в 1:28
Достала бельё после стирки — а оно жёсткое, как наждачка: оказалось, ошибку допускают почти все

Жёсткое бельё после стирки — частая проблема, связанная с минералами в воде и ошибками в уходе. Разбираем причины, способы смягчения и полезные советы.

Читать полностью » Кухонная копоть проникает в материалы потолков и усложняет очистку — клинеры вчера в 20:19
Копоть на кухонном потолке исчезает за минуту: была в шоке от этого простого приёма

Копоть на кухонном потолке образуется быстро и трудно удаляется, особенно с натяжных и подвесных конструкций. Подробное руководство объясняет, как выбрать безопасные средства и правильно очистить поверхность.

Читать полностью » Посудомоечная машина сохраняет пар и повышает риск конденсата — Bild вчера в 16:22
Открыла посудомойку раньше времени — и получила пятна на фасадах: как избежать проблемы

Неправильное открывание посудомоечной машины после завершения цикла может привести к повышенной влажности и повреждению кухонной мебели. Подробное руководство объясняет, как избежать этих последствий и правильно обращаться с техникой.

Читать полностью » Свежие следы пота удаляются легче при своевременной обработке — эксперты по быту вчера в 12:22
Запах пота въелся в одежду? Одна простая смесь убирает его полностью — даже после десятков стирок

Стойкий запах пота появляется из-за микробной активности и впитывания загрязнений в ткань. Подробный разбор эффективных способов поможет выбрать подходящий метод удаления и вернуть одежде свежесть.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Образ жизни становится главным фактором продолжительности жизни — врач Новоселов
Садоводство
Куриный помёт многократно повышает урожайность растений — садоводы
Красота и здоровье
Анализ ТТГ помогает выявить сбои в работе щитовидки — врач Мясников
Питомцы
Крысы способны к дружбе с человеком — зоологи
Наука
Новый способ картирования мозга выявил повреждения при Альцгеймере — Георгиадис
Общество
Блогерша Суди Аль-Надак опубликовала список требований к мужу — Царьград
Спорт и фитнес
Гири увеличили силу рук и выносливость у бегунов — специалисты Fitseven
Туризм
В Калужской области можно увидеть водопад, висячий мост на Угре и парк птиц "Воробьи" — OneTwoTrip
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet