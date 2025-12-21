Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Декор
Декор
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 22:03

Положила эти вещи в гостиной — квартира сразу стала выглядеть дороже: гости спрашивают, был ли ремонт

Дизайнеры рекомендовали использовать антикварную керамику в декоре

Иногда, чтобы дом выглядел по-настоящему стильно, не нужны ремонт, крупные траты или сложные дизайнерские приёмы. Достаточно нескольких продуманных деталей, которые создают ощущение собранности и вкуса — тихо, почти незаметно, но очень убедительно. Именно такие приёмы дизайнеры считают самыми эффектными. Об этом сообщает издание, опросившее интерьерных специалистов.

Книги, которые действительно читают

Стопки настоящих книг — не идеально выровненные по цвету или размеру — выглядят гораздо живее любых декоративных муляжей. Они сразу рассказывают историю о хозяевах дома, их интересах и привычках. Такие книги можно положить на тумбочку, журнальный столик или полку, не выстраивая строгую композицию.

"Не идеально распределённые по цветам, не выстроенные по росту — это стопки, которые говорят о том, что кто-то читает, путешествует и иногда теряется в собственных интересах", — отмечает основательница Sarah Lederman Interiors Сара Ледерман.

Маленькие детали с большим эффектом

Кисточки на дверных ручках — пример того, как минимальный жест меняет атмосферу. Они добавляют мягкости и создают ощущение уюта, будто вы оказались не дома, а в элегантном европейском отеле.

Антикварная керамика работает по похожему принципу. Небольшие вазы, чаши или сосуды на полках и столах добавляют глубину и визуальный "слой", особенно если сочетать их с современными предметами.

"Их легко коллекционировать, и они помогают пространству выглядеть собранным, но не перегруженным", — говорит дизайнер Изабель Лэдд.

Скрытая роскошь и свет без усилий

Один из самых незаметных, но эффектных приёмов — обои в неожиданных местах. Внутри шкафа, ящика или ниши они становятся приятным сюрпризом и создают ощущение продуманности до мелочей.

Не менее важен свет. Отказ от "большого" потолочного освещения в пользу мягких вечерних источников делает интерьер теплее и спокойнее.

"Мягкое свечение, которое включается перед закатом, создаёт почти кинематографическое ощущение — и выглядит так, будто это далось без усилий", — объясняет Сара Ледерман.

Личное всегда выглядит дороже

Приподнятые композиции из семейных фотографий в аккуратных рамках остаются вне времени. Они добавляют индивидуальности и при этом выглядят элегантно, особенно если выдержаны в едином стиле.

То же касается искусства: это могут быть не только картины, но и оформленные в рамки меню, письма или памятные мелочи.

"Иногда самые стильные вещи — это то, что вы получили бесплатно, но превратили в историю", — отмечает дизайнер Бекка Мейер.

Персонализация как финальный штрих

Монограммы — ещё один приём, который сразу делает дом более "вашим". Полотенца, серебряные подносы или ведёрки для льда с инициалами выглядят не вычурно, а продуманно и со вкусом. К тому же такие вещи легко превращаются в семейные реликвии.

В итоге все эти улучшения объединяет одно: они не требуют капитальных вложений или сложной реализации, но создают ощущение стиля, который не кричит, а уверенно заявляет о себе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неухоженный вход создаёт впечатление незаконченного дома — Decluttering Mom вчера в 9:07
Дом вроде красивый, а уюта нет — одна деталь выдаёт незавершённый интерьер сразу

Избавьтесь от эффекта незавершенности в вашем доме! Узнайте, какие 10 мелочей делают интерьер уютным и продуманным.

Читать полностью » Экономия на розетках и недостаток их количества приведет к неудобствам в использовании вчера в 3:37
Когда электрика на глазок — последствия могут поразить: 4 ошибки, которые обойдутся в дорогостоящий ремонт

Избегайте пяти самых распространённых ошибок при ремонте, которые могут привести к дорогостоящему переделыванию. Узнайте, как правильно прокладывать электрику, устанавливать вентиляцию и гидроизоляцию.

Читать полностью » Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens 19.12.2025 в 20:54
Уксус кажется безобидным, но на этих поверхностях он оставляет след навсегда

Уксус - ваш помощник в уборке, но он может нанести вред! Узнайте, какие поверхности и сочетания с ним опасны для вашего дома и здоровья.

Читать полностью » Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту 19.12.2025 в 14:22
Раньше уставала после генеральной уборки, теперь — нет: ошибка была в самом подходе

Как сделать генеральную уборку без усталости и выгорания: системный подход, частые ошибки и приёмы, которые помогают сохранить порядок надолго.

Читать полностью » Мраморные столешницы требуют герметизации примерно раз в полгода — House Digest 19.12.2025 в 8:46
Мраморная столешница выглядит “дорого” — но одна ошибка при покупке превращает её в вечную головную боль

Выбираете мраморные столешницы? Узнайте о важнейших нюансах ухода, выборе вида, монтаже и отделке, чтобы избежать ошибок и сохранить их красоту на долгие годы. Пошаговые советы экспертов помогут сделать правильный выбор и обеспечить долговечность вашей роскошной поверхности.

Читать полностью » Неправильное хранение портит новогодние гирлянды 19.12.2025 в 2:50
Одна ошибка при хранении — и гирлянда не доживает до следующего Нового года

Как правильно хранить новогодние гирлянды после праздников: простые способы упаковки, которые продлят срок службы огоньков и сэкономят время в следующем году.

Читать полностью » Подвесные новогодние украшения на потолке визуально подняли комнату — House Digest 18.12.2025 в 19:29
Маленькую квартиру украсила к празднику — гости ахнули с порога: ни тесноты, ни хлама

Узнайте, как создать атмосферу праздника в маленькой квартире с помощью простых, но эффектных идей. Акценты и детали помогут изменить пространство!

Читать полностью » Смесь соды и лаврового листа заменяет бытовую химию — эксперт Айзман 18.12.2025 в 13:11
Смешала соду и лавровый лист — результат в доме удивил уже в первый день

Пищевая сода и лавровый лист образуют неожиданно эффективный дуэт для дома: как приготовить натуральное средство и где оно работает лучше всего.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нарушение работы почек вызвает накопление магния в крови — Здоровье Mail
Питомцы
Моржи относятся к морским млекопитающим Арктики — Earth
Наука
Китайские учёные смоделировали полный марсианский год на Земле — AAS
Красота и здоровье
Метод с двумя одеялами снизил ночные нарушения сна у пар — The Conversation
Авто и мото
Электронный стояночный тормоз упростил компоновку салона — BGR
Садоводство
Орхидеи стали одним из самых стрессовых подарков — Le Figaro
Наука
Миллиард лет назад сутки на Земле длились около 19 часов — Earth
Авто и мото
Некачественный бензин может привести к ремонту двигателя стоимостью до 1 млн рублей — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet