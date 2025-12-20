Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 15:48

Теперь всегда использую такую мебель: секрет для компактных и функциональных интерьеров

Максимализм с выразительными акцентами в интерьере становится трендом 2026 года

Минимализм и идеально белые интерьеры уходят на второй план, уступая место более индивидуальным и выразительным решениям. Сегодня в тренде — создание дома, который не только красив, но и отражает характер и привычки его владельцев. Дизайн становится более личным, а акценты смело выделяются среди общего фона. Об этом сообщает Colife.

Максимализм и выразительные акценты

Хотя классический максимализм не для всех, мягкая версия этого тренда становится всё более популярной. Интерьеры начинают включать выразительные детали, но без лишнего хаоса. В таких пространствах часто можно встретить:

  • Смешение различных стилей и эпох.

  • Коллекции картин, ваз, статуэток, которые привлекают внимание.

  • Комбинации разных материалов, например, кожаный диван и пушистый ковер или металл с деревом.

Цвет в интерьерах тоже выходит на первый план. Нейтральные тона остаются в моде, но к ним добавляются спокойные, насыщенные оттенки. Белый становится более теплым, приобретая молочные и сливочные оттенки. Также в тренде оливковый, глубокий бордовый, шоколадный и терракотовый цвета, которые подчеркивают стены, диваны и текстиль.

Индивидуальность — главное

Совсем недавно в социальных сетях появился тренд на искренность, душевность и "неидеальность", который постепенно переходит и в интерьеры. В доме становится важным отражение личности владельца через:

  • Коллекции виниловых пластинок, книг, необычных кружек или вазы.

  • Предметы с историей: сувениры из путешествий, подарки, свечи ручной работы.

  • Личные фотографии и постеры, которые можно разместить на стенах.

  • Предметы хобби: мольберт, коврик для йоги или кресло для чтения.

Растения и биофильный дизайн

Растения становятся важным элементом интерьера, создающим не только свежесть и уют, но и связь с природой. В 2026 году популярны:

  • Зелёные фитостены, мини-оранжереи, домашние огороды с зеленью.

  • Крупные растения для акцентов или зонирования пространства.

  • Стильные кашпо и аксессуары для ухода за растениями.

В дизайне помещений также начинают появляться природные мотивы, такие как волнообразные формы, текстуры дерева и освещение, которое меняется в течение дня, как солнечные лучи.

Невидимые технологии

Эстетичные умные устройства становятся неотъемлемой частью интерьера, добавляя удобства и комфорта, но оставаясь при этом незаметными. Примеры таких технологий:

  • Беспроводные зарядки, встроенные в столешницы.

  • Системы климат-контроля, скрытые в интерьере.

  • Вытяжки, скрытые в плитах.

  • Бесшумные механизмы подачи воды.

Также активно развиваются технологии AR (дополненная реальность), например, проектор, который превращает стену в лес или море, меняя атмосферу комнаты за несколько секунд.

Гибкое разделение пространства

Современные интерьеры становятся всё более функциональными, чтобы каждый метр пространства был полезен. Некоторые идеи для гибкого использования помещений:

  • В гостиной можно обустроить рабочее место или спортивную зону.

  • В спальне — мини-лаунж-зону, библиотеку или гардеробную.

  • Обеденный стол можно использовать не только для еды, но и для работы или творчества.

Также популярна мебель-трансформеры: складные столы, кровати с системой скрытых хранений, которые помогают рационально использовать пространство.

Винтажные детали

В условиях массового производства всё больше ценится ручная работа и предметы с историей. В тренде:

  • Мебель середины XX века.

  • Винтажная посуда, вазы, статуэтки.

  • Старинные книги и картины.

  • Персидские ковры.

Поиск винтажных вещей на блошиных рынках или в антикварных магазинах становится настоящим приключением.

Тренды дизайна интерьера на 2026 год отражают стремление к индивидуальности и функциональности. В моде будут выразительные акценты, смешение стилей и использование природных материалов, а также умные технологии, которые становятся всё более незаметными, но эффективными.

