Забыла о кухне от пола до потолка — вот что сделает её удобной и стильной в 2026 году

В 2026 году мир интерьеров продолжает развиваться, и с каждым годом появляется всё больше новых трендов и антитрендов, которые могут изменить ваш взгляд на оформление дома. Понимание того, какие элементы интерьера уже утратили свою актуальность, а какие наоборот, становятся всё более востребованными, поможет вам избежать ошибок и создать гармоничное и стильное пространство. В этой статье мы разберём, какие антитренды будут в 2026 году и что лучше выбрать взамен, чтобы ваш интерьер оставался актуальным и уютным. Об этом пишет дзен-канал DOMEO.

Что такое антитренды и почему они — всего лишь миф

В современном дизайне интерьера тренды - это отражение изменений в обществе, культурных течений, философских подходов, а также актуальных модных веяний. Например, эко-подходы, минимализм, биофильный дизайн — всё это напрямую влияет на то, как мы оформляем наши дома. Антитренды, в свою очередь, представляют собой элементы, которые теряют свою актуальность, становятся банальными или слишком надоедливыми.

Антитренды — это устаревшие практики, которые в силу изменения вкусов и предпочтений общества больше не вызывают интереса. Важно понимать, что антитренды — это не катастрофа, и их можно заменить на более современные или универсальные решения. Важно не бояться экспериментировать и вносить в интерьер что-то новое, основываясь на своих предпочтениях и функциональных требованиях.

Основная ошибка многих людей заключается в том, что они следуют антитрендам, поддаваясь чужому мнению или модным рекомендациям. Но в реальности идеальный интерьер — это не тот, который полностью соответствует трендам, а тот, который гармонично сочетает в себе элементы, отражающие личный стиль и комфорт хозяев.

Глянцевые фасады и натяжные потолки: прощай, зеркальный хаос

Глянцевые фасады и натяжные потолки, безусловно, были популярны в 2000-х и в начале 2010-х, но сегодня они становятся антитрендами. Слишком яркие и блестящие поверхности не только требуют постоянного ухода, но и создают атмосферу холодности и стерильности, что для большинства людей не является комфортным.

На таких фасадах остаются следы от пальцев, царапины, пыль и грязь, а зеркальные потолки могут сделать пространство более тесным, чем оно есть на самом деле. Всё это не способствует созданию уютной и гармоничной атмосферы.

Совет: вместо глянца выбирайте матовые или сатиновые фасады, которые выглядят элегантно и не требуют постоянного ухода. Для потолков лучше выбрать варианты с текстурой или матовую отделку, которые будут создавать эффект простора и комфорта. В конце концов, такие материалы выглядят более "тепло" и мягко.

Псевдороскошь: позолота и лепнина без души

В прошлом дизайнеры часто использовали массивные позолоченные элементы, лепнину, колонны и зеркала с вычурными рамами, чтобы придать интерьеру роскошный вид. Однако сегодня такая "псевдороскошь" воспринимается как устаревшая и неестественная. Такой декор создаёт атмосферу театральности, но совершенно лишён душевности.

Он скорее напоминает оформление дворцов, а не дома, где люди чувствуют себя уютно. Интерьер с излишним количеством позолоты и лепнины выглядит перегруженным, а не элегантным.

Совет: сегодня роскошь заключается не в показных и дешёвых элементах, а в качестве материалов. Выбирайте натуральные материалы, такие как дерево, камень и металл, которые создадут атмосферу элегантности и спокойствия. Например, латунные светильники, керамические вазы и каменные столы могут добавить гораздо больше ценности вашему интерьеру, чем десятки фальшивых элементов с позолотой.

Обои с мелким рисунком: рябь, которая сжимает пространство

Обои с мелким рисунком были популярны несколько десятилетий назад, но сегодня они уже не актуальны, особенно в малых помещениях. Такой орнамент создаёт визуальную рябь и делает пространство более тесным и перегруженным. В небольших квартирах это может особенно сильно ощущаться.

Совет: в 2026 году стоит отдавать предпочтение обоям с крупным рисунком или текстурой, которые создают иллюзию большего пространства. Такие обои не только визуально расширяют комнату, но и придают интерьеру глубину. Если вы хотите добавить орнамент, выбирайте его только на акцентной стене. Это должно быть дозированное решение, чтобы не перегрузить пространство.

Кухни от пола до потолка: тяжесть вместо удобства

Кухни от пола до потолка с многочисленными шкафами и глянцевыми фасадами создают перегруженную и тяжёлую атмосферу. Такие кухни кажутся загромождёнными и лишёнными лёгкости. Кроме того, глянцевые поверхности на кухне требуют постоянного ухода и не всегда подходят для семьи с детьми.

Совет: вместо кухни, полностью заполненной шкафами, выберите вариант с открытыми полками, встроенными нишами и кухонными островами. Это добавит легкости и удобства в пространство. Открытые полки и встроенные решения обеспечат функциональность, а кухонный остров создаст пространство для сбора гостей и удобное место для готовки.

Одна люстра в центре: тени вместо света

Одна люстра в центре комнаты была классическим вариантом освещения, но сегодня она оставляет углы в полумраке, создавая неуютную атмосферу. Такой способ освещения часто делает пространство визуально тесным и угнетающим.

Совет: многоуровневое освещение — это современный тренд, который помогает равномерно распределить свет по комнате. Точечные светильники, бра и торшеры создают мягкое освещение, которое расширяет пространство и делает атмосферу более уютной и тёплой. Начните с периметра — и вы сразу почувствуете разницу.

Полностью белый интерьер: стерильность без тепла

Полностью белый интерьер выглядит как стерильная больничная палата, в которой быстро начинают ощущаться пятна и грязь. Он может быть красивым, но долго в таком интерьере не хочется находиться — он лишён тепла и уюта.

Совет: добавьте в интерьер тёплые оттенки, такие как бежевый, песочный или светло-серый. Белый цвет можно использовать как акцент, но основной фон лучше создать с помощью более тёплых и живых оттенков, чтобы добавить уют и атмосферность.

