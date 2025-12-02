Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Комната
Комната
© unsplash.com by Lisa Anna is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 16:48

Картинка из Pinterest сдала позиции: дизайнеры массово избавились от белого минимализма

Интерьер 2026 отражает личность владельца и уходит от шаблонов — дизайнеры

Интерьер 2026 года перестал быть продолжением трендов последних лет. Дизайнеры фиксируют резкий поворот: вместо однотипных минималистичных квартир появляется запрос на живые, персональные пространства. Этот разворот стал одним из самых заметных событий на рынке дизайна. Об изменениях сообщает дзен-канал Яндекс Недвижимость.

Интерьер как личный код вместо "картинки из каталога"

Универсальный стиль, который долгие годы считался идеалом, стремительно теряет позиции. Впервые за десятилетие основные студии говорят о "переизбытке правильности": владельцам важно, чтобы дом говорил о них, а не о моде.

Дизайнер и автор канала "Ира про интерьер" Ирина Александрова отмечает, что в Москве и регионах одновременно усилился интерес к персональному стилю. В результате квартиры перестают быть взаимозаменяемыми: в ход идут коллекции, неожиданные сочетания материалов и вещи, которые раньше казались чересчур индивидуальными.

По словам дизайнера и автора канала "Ира про интерьер" Анны Разгуловой, популярность глубоких монохромов объясняется тем, что людям нужны не "фоны", а атмосфера. Тонкие оттенки, сложные фактуры, выразительные поверхности создают эмоциональный комфорт, который невозможно получить в стерильных пространствах.

Почему минимализм теряет влияние именно сейчас

Белые стены и ровные плоскости впервые за годы перестают считаться универсальным решением. Причина не только в эстетике. Дизайнеры объясняют: минимализм стал массовым до уровня клише. А пользователи ищут эмоциональную глубину.

Эклектика выходит на передний план именно потому, что позволяет смешивать эпохи, смыслы и культурные коды. По словам Александровой, бюджетный сканди и простой монохром воспринимаются как пережиток эпохи "типовых быстрых ремонтов".

Нейтральность не исчезает, но становится новой: вместо серо-белых интерьеров приходят миндальные, грибные, песочные и молочные оттенки.

Неорусский стиль: главный сюрприз года

Самым неожиданным трендом 2026 года стало возвращение к современным вариациям русского интерьерного кода. "Неорусский стиль" звучал нишево еще пару лет назад. Теперь же он становится полноценным направлением: локальные материалы, ремесленные фактуры, природные оттенки и мягкие формы.

Эксперты признают, что именно сочетание национальной идентичности и современного дизайна формирует уникальный визуальный язык, который востребован у молодой аудитории.

Экология и экономика усилили влияние сильнее, чем мода

Тренды 2026 года формируются не глянцем, а реальными обстоятельствами. Люди чаще выбирают долговечность и универсальность из-за колебаний рынков и роста цен на импорт.

Анна Разгулова отмечает: переработанные материалы, биоразлагаемые композиты и бережное производство перестают быть "опцией". Это становится нормой рынка.

Ирина Александрова добавляет, что в кризисные периоды возрастает спрос на решения, которые не потеряют актуальности через два года. Именно поэтому тренды смещаются в сторону практичности и качества.

Локальность и ремесло возвращаются в фокус

Из-за сокращения импорта в 2024–2026 годах локальные мастерские получили уникальную возможность: они начали закрывать спрос, который ранее обеспечивали зарубежные бренды.

Локальные производители мебели и декора предлагают изделия, которые не только отражают новый дизайн-код, но и конкурентоспособны по качеству. Это создает новую экономическую модель — самостоятельный интерьерный рынок без зависимости от внешних поставщиков.

Технологии становятся невидимыми

Инновации перестали демонстрировать. Умный дом развивается, но уходит из поля зрения: встроенные панели, фасады, скрытые сценарии.

Анна Разгулова отмечает, что в 2026 году инновации активнее всего проникают в санузлы: контроллеры воды, экономные механизмы, анодированные покрытия, возможность перекрашивать сантехнику, автоматические сценарии температуры. Это направление стало одним из прорывных.

Что формирует интерьер 2026 года

  • Персональность как база, а не опция.
  • Натуральные материалы и ощутимые фактуры.
  • Локальные производства вместо импортных брендов.
  • Экологичные подходы к потреблению.
  • Тихие технологии без демонстративности.
  • Глубокая нейтральная палитра вместо стерильного белого.

Почему однотипные интерьеры устарели

Массовые решения перестали работать, поскольку не дают главного — ощущения дома и эмоциональной устойчивости.

  • Людям нужен психологический комфорт.
  • Одинаковые квартиры больше не вдохновляют.
  • Персональный стиль стал частью самовыражения.
  • Быстрая мода уходит, долговечность возвращается.
  • Развитие локальных брендов дает уникальные предметы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Раковина над стиральной машиной усложняет обслуживание техники — сантехники вчера в 16:42
Ванная выглядит аккуратно, но пользоваться ею невозможно: одна ошибка в планировке всё портит

Как избежать типичных ошибок при ремонте маленькой ванной и сделать пространство удобным без переплат и переделок — экспертные советы и важные нюансы планировки.

Читать полностью » Сара Броутон подчеркнула ценность природных материалов в дизайне квартир вчера в 14:24
Интерьерные тренды меняются каждый сезон — но есть решения, которые не стареют десятилетиями

Эти четыре тренда остаются актуальными десятилетиями — дизайнеры объясняют, почему винтаж, природные материалы, многослойный минимализм и открытые пространства продолжают формировать идеальный дом.

Читать полностью » Пёстрая плитка перегружает маленькое помещение — дизайнеры вчера в 12:48
Ванная выглядит дорого, даже если маленькая: один простой принцип полностью меняет интерьер

Правильная палитра, акцентная плитка, продуманное освещение, гармоничная фурнитура и удобная мебель — основные элементы стильной ванной. Эти пять советов помогут создать интерьер, который будет и красивым, и функциональным.

Читать полностью » Дизайнеры назвали ледяной синий неприветливым для спальни вчера в 10:20
Один цвет на стенах делает гостевую комнату неприветливой — и многие выбирают его по ошибке

Как цвет стен в гостевой комнате влияет на атмосферу? Узнайте, какие оттенки стоит избегать, чтобы сделать пространство уютным и расслабляющим.

Читать полностью » Коврик у входа снижает количество грязи в доме — эксперты по клинингу вчера в 8:27
Пол высох, а следы остались: вот что делала не так при уборке и как решила проблему за минуту

Мытьё полов часто отнимает много времени и сил, но правильный подход способен превратить рутину в быстрый и удобный процесс. Простые хитрости помогают добиться идеально чистого пола без разводов и утомительной работы.

Читать полностью » Реагенты ускорили разрушение ледяной корки на дорожках на участке вчера в 6:15
Зима обрушила снег на крышу — и хозяева дач часто допускают ошибку, которая дорого обходится весной

Снег способен повредить дорожки, растения и даже постройки. Эксперты объясняют, как правильно убирать его зимой, чтобы сохранить участок в безопасности и упростить сезонные работы.

Читать полностью » Кухонный беспорядок возникает из-за неудобной системы хранения — эксперты по быту вчера в 4:06
Убирала каждый день, но грязь возвращалась — пока не изменила одну деталь в организации кухни

Кухня быстро превращается в хаотичное пространство, но правильная организация и новые привычки способны изменить ситуацию. Простые шаги и понятные принципы помогут поддерживать чистоту без лишних усилий.

Читать полностью » Дизайнеры предложили заменить фурнитуру для обновления шкафов на кухне вчера в 2:57
Оказалось, что обновить кухонные шкафы можно за один вечер — и кухня выглядит будто после ремонта

Ищете, как быстро и недорого обновить кухонные шкафы? Ознакомьтесь с 5 простыми методами, которые сохранят ваш бюджет и придадут свежесть.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Российские автозаводы выпускают около 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов — "Автостат"
Туризм
Курортные зоны Шри-Ланки работают в обычном режиме после циклона — РСТ
Питомцы
Дикие шимпанзе получают ежедневную дозу алкоголя из фруктов — Science Advances
Туризм
Если Booking вернётся в Россию, то всем придётся больно — эксперт Фефелов
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки повышают настроение и энергию — Джеймс Итальяно
Туризм
Местная жительница напала на российскую туристку в Аланье — Shot
Наука
Время может заменить все физические константы измерения — Матсас
Туризм
Краков признан самым чистым городом мира с 98,5% положительных отзывов — Radical Storage
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet