Интерьер с деревянными панелями
© freepik.com by wuttichai1983 is licensed under public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 15:16

Сделала одно простое изменение в интерьере — и вся комната заиграла по-новому

Интерьеры отказываются от стерильного минимализма в пользу цвета — дизайнеры

Минимализм, долгое время задававший тон интерьерной моде, постепенно уступает место более смелым и насыщенным решениям. В домах становится больше цвета, фактур и тактильного комфорта, а ощущение уюта всё чаще воспринимается как новая форма роскоши. Дизайн интерьеров движется в сторону выразительности, индивидуальности и принципа "больше — не значит хуже". Об этом со ссылкой на экспертов сообщает журнал Architectural Digest.

Возвращение цвета и отказ от нейтральности

Одной из самых заметных тенденций стал уход от стерильных светлых интерьеров. Всё чаще дизайнеры предлагают использовать насыщенные, глубокие оттенки, которые формируют настроение и визуальную глубину пространства. Белые и пастельные гаммы больше не доминируют, уступая место сложным цветовым решениям.

"Мы видим переход к выразительным цветам в оформлении помещений, уходя от комбинации белого с белым", — отмечает сооснователь и ведущий дизайнер Metal + Petal Джейд Джойнер.

По её словам, особенно в холодное время года цвет становится инструментом создания уюта и защищённости.

Тотальное окрашивание в один тон

Монохромные интерьеры выходят на новый уровень. Речь идёт о приёме, при котором стены, потолок, двери и даже мебель окрашиваются в один цвет. Такой подход создаёт цельный и смелый образ, а насыщенные оттенки заменяют прежние пастельные решения.

"В особенности в зимний период актуальны цветовые акценты и броские оттенки, привносящие в интерьер ощущение глубины и комфорта", — добавляет основательница Danielle Rose Design Co. Даниэль Чипрут.

Сложные и тёмные цветовые схемы

Тенденция к максимализму проявляется и в любви к тёмной палитре. Дизайнеры всё чаще используют баклажановый, изумрудный, горчичный и винный цвета, делая стены и крупные поверхности самостоятельным акцентом.

"Мы замечаем, что люди всё больше тяготеют к цвету", — говорит основательница Marianne Jones Interior Design Марианна Джонс.

По её словам, насыщенные оттенки помогают отказаться от безликости и добавить характер пространству.

Комфортная роскошь как новая норма

Понятие роскоши трансформируется и всё чаще ассоциируется не с показной дороговизной, а с удобством и продуманностью. Клиенты выбирают интерьеры, где эстетика сочетается с функциональностью и долговечностью.

"Заказчики стремятся к созданию интерьеров, сочетающих индивидуальность и вневременной дизайн", — отмечает глава Studio W Interiors Диана Вагенбах.

Речь идёт о качественных тканях, натуральных материалах и освещении, которое одновременно служит и практической, и декоративной цели.

Винтаж и экологичное мышление

Экологичность всё чаще выражается через осознанный выбор мебели и декора. В интерьерах активно используются винтажные и восстановленные предметы, которые получают вторую жизнь.

"Экологическое сознание растет", — подчёркивает Марианна Джонс.

По мнению дизайнеров, сочетание антикварных элементов с современными материалами становится не только стильным, но и ответственным решением.

Темное дерево и ощущение основательности

В 2025 году дизайнеры всё чаще отдают предпочтение тёмным породам древесины — ореху, махагони, копчёному дубу. Эти материалы добавляют интерьеру глубину и визуальный вес.

Лорен Сааб, основательница Saab Studios, отмечает, что тёмное дерево гармонично сочетается с тёплым камнем и текстурированной штукатуркой, усиливая ощущение уюта и защищённости.

Обои и текстиль как акцент

Обои переживают заметное возрождение. Особой популярностью пользуются цветочные принты, натуральные текстуры и сложные узоры. Вместе с ними возвращаются и драпировки.

"Драпировки также триумфально возвращаются", — отмечает основательница CBB Design Firm Коллин Беннетт.

Эти элементы добавляют интерьеру глубину и декоративность.

Медленный и биофильный дизайн

Осознанный подход к оформлению пространства объединяет сразу несколько тенденций. Медленный дизайн делает ставку на уникальные предметы с историей и качественное исполнение.

"Происхождение вещи имеет огромное значение", — подчёркивает глава Kati Curtis Design Кэти Кертис.

Параллельно развивается биофильный дизайн, предполагающий использование природных материалов, открытые планировки и связь интерьера с окружающей средой.

Современные интерьерные тренды показывают, что люди всё чаще выбирают дома, отражающие их характер, ценности и образ жизни. Цвет, фактура, история вещей и ощущение комфорта становятся ключевыми элементами пространства, которое должно оставаться актуальным не один год.

