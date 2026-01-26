Белые кухни теряют иммунитет: интерьерный тренд, от которого массово отказались в 2026 году

Интерьеры постепенно уходят от безупречно вычищенной нейтральности, которая еще недавно считалась признаком хорошего вкуса. В домах становится больше цвета, фактур и тактильных решений, создающих ощущение глубины и жизни. Пространство все чаще воспринимается как отражение характера, а не как универсальный фон. Об этом сообщает издание The Spruce.

Белые кухни перестают быть безусловным стандартом

Полностью белые кухни долгое время считались беспроигрышным вариантом, подходящим для любого дома. Однако дизайнеры все чаще отмечают, что такая палитра не всегда раскрывает потенциал пространства, особенно если у жилья есть своя история или выразительная архитектура. Белый цвет может выглядеть аккуратно, но нередко делает интерьер однообразным и лишенным визуального ритма.

"На протяжении многих лет это считалось безопасным и классическим решением, но на практике такие интерьеры часто выглядят невыразительно, особенно в домах с характером или архитектурным прошлым. Полностью белая палитра может казаться стерильной и однотонной и не всегда красиво стареет", — говорит интерьерный дизайнер Лекси Сэйн.

По ее словам, более интересный эффект дают многослойные решения. Сочетание дерева, камня с активной текстурой и теплых оттенков формирует ощущение уюта и индивидуальности, перекликаясь с тем, как интерьеры отказываются от стерильного минимализма в пользу эмоционально насыщенных пространств.

Нейтральная палитра без акцентов теряет выразительность

Тотальное использование нейтральных оттенков — еще один прием, который дизайнеры предлагают пересмотреть. Белый, бежевый и тауп по-прежнему остаются актуальными, но при отсутствии контрастов и текстур интерьер может напоминать обезличенное коммерческое пространство. В таких домах глазу не за что зацепиться, и атмосфера кажется слишком ровной.

"Глазу нужен объект, на котором он может задержаться. Контраст, узор и визуальная текстура оживляют пространство, превращая его из спокойного, но скучного в по-настоящему живое и вне времени", — отмечает дизайнер Ханна Гриффитс.

Добавление цвета не обязательно означает смелые или резкие решения. Даже приглушенные оттенки способны задать нужное настроение и сохранить баланс между спокойствием и выразительностью.

Серый цвет уступает место более теплым решениям

Серый долгое время воспринимался как универсальный нейтрал, но сегодня его все чаще считают холодным и устаревшим. По наблюдениям дизайнеров, владельцы домов стремятся к пространствам, которые ассоциируются с отдыхом и восстановлением, а серый не всегда помогает создать такое ощущение.

"Люди начали стремиться к интерьерам, которые ощущаются как уютные, восстанавливающие и гостеприимные, а серый цвет не дает этого эмоционального комфорта", — говорит дизайнер Пантеа Бионки.

При этом отказ от серого не означает переход к слишком ярким палитрам. Теплые нейтралы и природные оттенки, включая землистые и серо-зеленые тона, становятся мягкой альтернативой, о чем говорит тренд, где серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому.

В целом дизайнеры сходятся во мнении, что в 2026 году интерьеры будут все дальше отходить от обезличенного минимализма. На первый план выходит сочетание комфорта, тактильных ощущений и индивидуального подхода, благодаря которому пространство остается актуальным и по-настоящему жилым.