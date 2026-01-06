Повторила модный интерьер из журнала — пришла в недоумение: в жизни всё оказалось иначе

Глянцевые журналы и соцсети создают ощущение, что идеальный интерьер — это вопрос вкуса и вдохновения. Красивые фотографии подталкивают к смелым решениям, которые хочется повторить у себя дома без долгих раздумий. Но между эффектной картинкой и реальной жизнью часто пролегает заметная дистанция, о которой вспоминают уже после завершения ремонта. Именно поэтому дизайнеры всё чаще призывают не спешить с модными приёмами и заранее оценивать их практичность. Об этом сообщают дизайнеры сервиса Remplanner.

Отдельно стоящая ванна

Свободно стоящая ванна давно стала символом "дорогого" интерьера и ассоциируется с просторными спа-зонами. Однако в реальных условиях типовой квартиры такое решение редко оправдано. Для комфортного размещения требуется достаточно большая площадь, чтобы сохранить проходы и удобство уборки. В санузлах площадью менее 8 квадратных метров такая ванна выглядит громоздко и съедает полезное пространство. Встроенная модель в этом случае оказывается более рациональным и универсальным выбором.

Кухонный остров в небольшом пространстве

Остров действительно может быть удобным элементом, если кухня объединена с гостиной и позволяет расширить рабочую поверхность. Но в отдельной, не слишком просторной кухне он часто превращается в источник неудобств. Во-первых, полноценный обеденный стол уже не поместится, а барные стулья подходят не всем. Во-вторых, остров — стационарная конструкция, которую невозможно передвинуть. В результате приходится постоянно обходить его, тогда как обычный стол всегда можно заменить или переставить.

Минимализм как дорогостоящий компромисс

Минимализм привлекает чистотой линий и отсутствием визуального шума. Кажется, что такой интерьер проще и дешевле в реализации, но на практике всё наоборот. Этот стиль требует идеальной геометрии, продуманной палитры и безупречного качества отделки. Любая ошибка сразу бросается в глаза, а исправления стоят дорого. Минимализм не про экономию, а про точный расчёт и серьёзные вложения.

Мойка под окном

Кухонная мойка у окна выглядит эффектно и ассоциируется с европейскими интерьерами. Но без складного или специального смесителя окно невозможно будет открыть. Кроме того, брызги воды неизбежно попадают на стекло, из-за чего его приходится мыть значительно чаще. В повседневной эксплуатации это решение оказывается менее удобным, чем кажется на этапе планирования.

Матовые стены тёмных оттенков

Глубокие почти чёрные цвета в интерьере выглядят особенно эффектно именно в матовом исполнении. Однако такой вариант крайне требователен к качеству стен. Любые неровности становятся заметными, а на поверхности остаются следы от прикосновений. Матовый чёрный — один из самых сложных цветов в нанесении и эксплуатации, что часто становится неприятным сюрпризом после ремонта.

Кухня в тёмной гамме

Считается, что тёмные фасады менее маркие, но это распространённое заблуждение. Отпечатки пальцев и разводы на них заметны гораздо сильнее, чем на светлых поверхностях. Это не повод полностью отказываться от тёмной кухни, но важно заранее понимать, что уход за ней потребует больше внимания.

Душевая заподлицо с полом

Душевые без порожка выглядят современно и минималистично, но в быту они часто доставляют неудобства. Без реальной необходимости в безбарьерной среде такое решение создаёт риск постоянных луж. Вода не всегда уходит строго в трап, даже если он расположен у границы зоны душа. Небольшой порожек во многих случаях оказывается более практичным компромиссом.

Натуральный мрамор

Желание отказаться от имитаций понятно, но натуральный мрамор — один из самых капризных материалов. Он легко впитывает загрязнения, и удалить пятна бывает крайне сложно. В отличие от керамогранита с мраморным рисунком, натуральный камень требует постоянного и аккуратного ухода, что не всегда удобно в жилом интерьере.

Модные интерьерные решения действительно могут выглядеть впечатляюще, но не каждое из них подходит для повседневной жизни. Перед тем как воплощать понравившуюся идею, важно оценить не только эстетику, но и удобство, затраты и долгосрочные последствия. Такой подход помогает избежать разочарований и сделать интерьер по-настоящему комфортным.