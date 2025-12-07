Попробовала популярные тренды в интерьере и пожалела: вот 7 решений, которые не оправдали себя

Говорят, на вкус и цвет фломастеры разные, а вот в случае с ремонтом важно избегать решений, которые вроде бы выглядят модно, но на деле доставляют лишние проблемы. Есть несколько популярных интерьерных решений, которые могут показаться хорошими, но на практике они порой вызывают недоумение. В этой статье расскажем о таких решениях и подскажем, как избежать лишних хлопот. Об этом пишет дзен-канал "Уютный дом с BLIZKO".

Открытые вешалки

Плюсы: открытая вешалка выглядит стильно и современно, как в Pinterest. Вещи на виду — это удобно, а утром, не вставая с постели, можно сразу решить, что на себя надеть.

Минусы: через несколько дней любимые вещи покрываются пылью, а прямые солнечные лучи могут изменить цвет одежды, превращая черную юбку в благородный серый. А если в доме есть дети, то такая вешалка — это настоящая интерактивная выставка, где "Пластилин и дорогая одежда: останется только один".

Лучше выбрать старый добрый шкаф. Он скрывает содержимое, но не требует ежедневной уборки.

Бетонные стены

Плюсы: бетон выглядит модно и стильно, особенно если вы мечтаете о брутальном лофте или индустриальном стиле. Это может добавить квартире современный вид.

Минусы: однако бетонные стены — это не только стиль, но и дополнительные проблемы. Например, соседи сверху могут устроить вам "чечетку", и теперь вы станете их личным звукорежиссёром. К тому же бетон не сохраняет тепло, и зимой в таких квартирах ощущение, что батареи включены только у соседей.

Если вам нравится индустриальный стиль, лучше выбрать бетонную вазу или декор, а не делать бетонные стены. Это можно легко интегрировать, без сильных недочетов в практичности.

Стеклянные раковины

Плюсы: стеклянная раковина выглядит очень романтично и необычно. Можно любоваться, как стекает вода, и даже ощутить немного магии в ванной комнате.

Минусы: но после каждого использования вам придется вытирать раковину как хрустальную вазу на свадьбе. Если в доме есть дети, то вас ждет арт-перформанс "Акварельные разводы на стекле".

Лучше выбрать классическую раковину. Нервы важнее, чем визуальный эффект. В этом плане также поможет выбор качественной сантехники.

Молдинги

Плюсы: молдинги, особенно на потолке, выглядят красиво и аристократично. Они придают комнате элегантность и визуально делают потолки выше, а интерьер — богаче.

Минусы: пыль на молдингах собирается быстро, и вам придется регулярно заниматься уборкой. Без волшебной метелки будет трудно поддерживать порядок, а каждый раз подниматься по стремянке — это слишком много хлопот.

Если у вас нет времени на ежедневную уборку, лучше обойтись без лишних украшений на потолке. Для создания стиля можно использовать красивые интерьерные решения с минимальными усилиями.

Широкие плинтусы

Плюсы: широкие плинтусы могут выглядеть стильно и дорого. Особенно если добавить молдинг поверх старого плинтуса, можно создать эффект высокого потолка.

Минусы: но если переборщить, комната будет выглядеть как мастерская, где только начинающий инженер-практикант пробует свои силы в дизайне интерьера.

Если плинтус не мешает, не стоит его трогать. Он уже старается, чтобы ваше пространство выглядело гармонично.

Прозрачная мебель

Плюсы: прозрачная мебель создает легкость и воздушность, визуально освобождая пространство. Она придает комнате ощущение порядка и чистоты.

Минусы: однако, на прозрачной мебели все бардаки и грязь будут видны невооруженным взглядом. Сидеть на пластике — это как медитировать на гвоздях, а если положить подушку, то она будет казаться как бы "парящей" в воздухе — не всегда эстетично.

Мебель должна быть удобной, а не прозрачной. Лучше выбрать качественную, непрозрачную мебель, которая гармонично впишется в интерьер.

Кухня без ручек

Плюсы: кухня без ручек выглядит минималистично и стильно. Никаких лишних деталей, только гладкие фасады.

Минусы: для открытия шкафчиков вам придется пачкать их или постоянно мыть руки. К тому же, кухни без ручек требуют дополнительного ухода, а кухонные полотенца, скорее всего, будут висеть прямо на вас.

Ручки — это не роскошь, а необходимость. Не стоит отказываться от функциональности ради эстетики.

Плюсы и минусы выбранных решений

Плюсы:

Оригинальность и свежий взгляд на интерьер.

Возможность создания уникального пространства с использованием трендов.

Возможность сделать интерьер более стильным и актуальным.

Минусы:

Некоторые решения требуют слишком много ухода и усилий.

Некоторые элементы могут стать источником постоянных неудобств.

Не всегда соответствуют функциональным потребностям.

