Человек, пьющий травяной чай для иммунитета
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 3:33

Дом начал "давить" и утомлять — причина оказалась не в ремонте и не в деньгах

Дом может выглядеть красиво на фото, но при этом не давать ощущения отдыха. Иногда причина не в ремонте и не в бюджете, а в мелочах, которые ежедневно "дергают" взгляд и мешают расслабиться. Уют исчезает незаметно — вместе с чувством порядка, гармонии и простора. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Визуальный хаос и перегруз деталями

По словам эксперта, одну из самых частых проблем создаёт визуальный шум: когда в комнате много разнородных предметов, которые не складываются в единую картину. Особенно быстро ощущение беспорядка появляется там, где всё хранится на виду — на открытых полках и стеллажах. Книги, сувениры, коробки и случайные вещи начинают конкурировать за внимание и превращают интерьер в набор несвязанных элементов. В результате пространство не успокаивает, а требует постоянного "считывания" глазами и утомляет.

"Когда в доме слишком много разнородных деталей, форм и текстур, интерьер перестает быть целостным. Открытые стеллажи, где хранятся книги, статуэтки, предметы декора и коробки, создают ощущение захламления. Хотя детали действительно добавляют уюта, важно соблюдать баланс — подбирать их по количеству, цвету и стилю. Иначе пространство вызывает визуальное напряжение и усталость, а не комфорт", — объяснила дизайнер.

Мебель и планировка, которые мешают жить

Уют — это не только "красиво", но и удобно. Когда мебели слишком много, а проходы становятся тесными, даже повседневные действия начинают раздражать: приходится обходить углы, искать место, куда поставить вещи, и постоянно держать в голове ограничения пространства. Такой интерьер будто заставляет быть собранным и внимательным, хотя дома хочется обратного — свободного движения и спокойного ритма. Поэтому важно, чтобы предметы не просто заполняли комнату, а поддерживали сценарии жизни: отдых, работу, общение, сон.

Освещение и вещи "из жалости"

Отдельно Макарова обращает внимание на свет: холодное освещение часто делает атмосферу более строгой и "офисной", из-за чего комнате сложнее стать местом восстановления. Важно, чтобы свет не только позволял видеть, но и поддерживал нужное настроение в разных зонах — особенно там, где человек расслабляется. Ещё один фактор — предметы, которые давно не радуют, но остаются дома по привычке: они занимают место и буквально удерживают ощущение тяжести в пространстве.

"Когда пространство перегружено предметами, страдает не только эстетика, но и удобство. Чтобы добраться до нужной вещи, приходится обходить мебель и постоянно задевать углы — это вызывает раздражение. Холодное освещение, особенно в спальне, не расслабляет, а напротив, собирает и концентрирует внимание. Ну и, конечно, вещи, которые вам не нравятся, но жалко выбросить, тоже мешают чувству уюта. От них важно вовремя избавляться, чтобы освободить пространство и физически, и эмоционально", — подчеркнула Макарова.

Главная идея, по словам специалиста, — стремиться к балансу: согласовывать цвет, форму и свет, а также уменьшать "визуальную суету". На виду лучше оставлять то, что действительно нравится и используется регулярно, а остальному находить аккуратное место хранения. Такой подход помогает сделать дом спокойнее и приятнее — без радикальных перемен и лишних усилий.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
