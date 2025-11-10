Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 2:15

Во льду другой галактики — спирт, кислота и надежда: Вселенная снова намекает на жизнь

Учёные NASA нашли предшественники жизни в Большом Магеллановом Облаке с помощью телескопа Джеймса Уэбба

Впервые в истории учёным удалось обнаружить сложные органические молекулы за пределами нашей галактики. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба помог исследователям из NASA зафиксировать во льду Большого Магелланова Облака химические соединения, которые могут быть предшественниками жизни. Среди них — метанол, этанол и уксусная кислота, впервые достоверно найденная в межзвёздном пространстве. Это открытие не только расширяет границы известной нам химии, но и заставляет по-новому взглянуть на универсальность условий, при которых могла зародиться жизнь.

Преодоление галактического барьера

Большое Магелланово Облако — спутник Млечного Пути, видимый с Земли как слабое светящееся пятно на небе Южного полушария. Несмотря на относительную близость, изучить его химический состав до сих пор было крайне сложно. Сложные органические молекулы, находящиеся в ледяных оболочках космической пыли, излучают чрезвычайно слабые спектральные сигналы, которые теряются в фоновом космическом шуме.

Команда под руководством Марты Севило, астрофизика из Университета Мэриленда и NASA, решила эту задачу, направив телескоп Джеймса Уэбба на молодую звезду ST6 — объект, формирующийся внутри Большого Магелланова Облака. Учёные сосредоточились на анализе ледяных оболочек, окружающих мельчайшие частицы пыли поблизости от звезды, чтобы выявить следы органических веществ.

"Мы впервые смогли зафиксировать сложные органические молекулы в другой галактике", — отметила астрофизик Марта Севило.

В результате удалось идентифицировать пять типов сложных молекул — веществ, состоящих более чем из шести атомов. Такой состав считается порогом, за которым начинается химия, способная создавать строительные блоки жизни.

Что именно нашли

Найденные соединения знакомы земным химикам. Это метанол и этанол — два спирта, широко применяемых в лабораториях и промышленности, а также метилформиат, ацетальдегид и уксусная кислота. Последняя представляет особый интерес: это основной компонент уксуса, и до настоящего момента её присутствие в межзвёздном пространстве оставалось лишь предположением.

Учёные также обнаружили признаки гликольальдегида — вещества, из которого может формироваться рибоза, важнейший компонент РНК. Если этот результат подтвердится, он станет ещё одним доказательством связи между химией космоса и химией жизни.

Решающее значение телескопа Джеймса Уэбба

Без уникальных возможностей телескопа имени Джеймса Уэбба такое открытие было бы невозможно. Предыдущие обсерватории фиксировали только общие данные, но не могли различить слабые сигналы органических соединений. Телескоп нового поколения обладает исключительной чувствительностью и разрешением, что позволяет ему "слышать" химические голоса издалека.

Особую роль сыграл спектрограф MIRI — прибор среднего инфракрасного диапазона. Его чувствительность позволила не только зафиксировать молекулы, но и определить их состав, даже если спектральные линии частично перекрывались.

"Качество полученных данных показывает, насколько далеко мы шагнули в исследовании внегалактической химии", — подчеркнула астрофизик Марта Севило.

Сравнение: что изменилось с появлением нового телескопа

Параметр Старые обсерватории Телескоп Джеймса Уэбба
Разрешение спектра Среднее Высокое, позволяет различать слабые сигналы
Диапазон наблюдений Ограниченный Средний инфракрасный диапазон
Возможность анализа льда Нет Да
Расстояние до объекта До 1000 св. лет До 160 000 св. лет
Выявленные молекулы Простые соединения Сложные органические структуры

Советы шаг за шагом: как астрономы находят молекулы

Действие Инструмент
Выбор звезды-мишени Каталоги наблюдений
Сканирование инфракрасного диапазона Телескоп Джеймса Уэбба
Анализ спектра Спектрограф MIRI
Сопоставление данных с лабораторными образцами Базы данных NASA
Подтверждение результатов Публикация в The Astrophysical Journal Letters

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Использование менее чувствительных инструментов.
    Последствие → Потеря слабых сигналов органических молекул.
    Альтернатива → Применение инфракрасных спектрометров нового поколения, аналогичных MIRI.
  • Ошибка → Игнорирование спектров за пределами Млечного Пути.
    Последствие → Недооценка распространённости сложной химии во Вселенной.
    Альтернатива → Расширение наблюдений на галактики-соседи.
  • Ошибка → Интерпретация слабых данных без лабораторных аналогов.
    Последствие → Ложные выводы о составе молекул.
    Альтернатива → Использование моделирования и экспериментов на Земле для подтверждения спектров.

А что если жизнь — не исключение?

Эти молекулы не являются доказательством существования живых организмов, но показывают, что строительные блоки жизни могут формироваться повсюду. Если такие вещества встречаются даже в соседней галактике, значит, химия, ведущая к жизни, универсальна. Это приближает нас к пониманию того, что появление жизни может быть не случайностью, а естественным этапом развития материи.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает универсальность пребиотической химии Требуются дополнительные лабораторные проверки
Расширяет горизонты поиска жизни Высокая стоимость наблюдений
Использует новейшие технологии инфракрасного анализа Ограниченное количество доступных галактик для наблюдения

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдений за галактиками?
Для профессиональных исследований нужны инфракрасные обсерватории. Любителям подойдут телескопы с широким объективом и системой слежения.

Сколько стоит программа NASA по исследованию Большого Магелланова Облака?
По данным агентства, затраты включены в общую стоимость миссии Джеймса Уэбба — около 10 млрд долларов.

Что лучше использовать для анализа химического состава звёзд?
Наиболее точные результаты дают спектрографы инфракрасного диапазона с высоким разрешением, такие как MIRI.

Мифы и правда

Миф: Сложные органические молекулы можно найти только в нашей галактике.
Правда: Новые данные NASA доказывают обратное — они встречаются и в других звёздных системах.

Миф: Для жизни нужны особые условия, доступные только на Земле.
Правда: Пребиотическая химия универсальна и может возникать в разных уголках космоса.

Миф: Телескоп Джеймса Уэбба предназначен только для наблюдения звёзд.
Правда: Он также исследует химические процессы и строение материи.

Три интересных факта

  1. Уксусная кислота, впервые обнаруженная за пределами Млечного Пути, используется на Земле в кулинарии и фармацевтике.

  2. Гликольальдегид — возможный предшественник сахара, на котором базируется жизнь.

  3. Свет от Большого Магелланова Облака идёт к нам около 160 000 лет.

Исторический контекст

  1. 1920-е — первые гипотезы о существовании межзвёздных молекул.

  2. 1980-е — найден аммиак и вода в облаках Млечного Пути.

  3. 2020-е — телескоп Джеймса Уэбба фиксирует органические соединения за пределами галактики.

