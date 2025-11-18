Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Тюменцы изменили отношение к другим национальностям: власти оценили уровень национализма в регионе

В Тюменской области улучшились межнациональные отношения: рост до 87,4% – губернатор Моор

Доля тюменцев, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в регионе, выросла почти на 4% — до 87,4%. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

Динамика улучшений

Губернатор отметил, что это достижение стало результатом работы Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который недавно провел заседание. По словам Александра Моора, доля жителей региона, оценивающих межнациональные отношения положительно, увеличилась с 83,2% до 87,4% за первое полугодие.

Проекты, способствующие гармонии

Для поддержания и укрепления взаимного уважения среди разных народов и конфессий в регионе было реализовано более 180 общественно значимых проектов. Эти инициативы направлены на улучшение взаимопонимания и на создание условий для стабильного сосуществования представителей различных этнических и религиозных групп.

