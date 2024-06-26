Информационное агентство "Интерфакс" опубликовало пятнадцатый ежегодный рейтинг высших учебных заведений России за 2024 год. В десятку лидеров вошли ведущие столичные и региональные вузы, включая МГУ, МИФИ, МФТИ, ВШЭ и СПбГУ. Во второй пятерке лидеров ТГУ, НГУ, КФУ, РУДН, НИТУ, "МИСиС".
Во второй десятке рейтинга значительно улучшили свои позиции УрФУ, МГТУ им. Баумана и Сеченовский университет. Кроме того, высокие места заняли СПбПУ, ТПУ, ИТМО, ЮФУ, СФУ, РАНХиГС и МЭИ.
В рамках проекта была проведена оценка 378 российских университетов, включая все статусные вузы страны: национальные исследовательские центры, федеральные и опорные университеты, а также участники программы "Приоритет 2030". В исследование также вошел 21 негосударственный вуз.
Оценка проводилась на основе анализа анкет, предоставленных университетами, открытых данных с их сайтов, информации Министерства науки и высшего образования РФ, а также данных из информационно-аналитических систем "Интерфакса".
Деятельность вузов оценивалась по шести критериям: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд. Все оценки приводились к 1000-балльной шкале, а итоговый рейтинг представляет собой среднее арифметическое шести параметрических рейтингов.
Проект "Национальный рейтинг университетов" реализуется "Интерфаксом" с 2010 года. Его основная задача — развитие независимой системы оценки российских вузов, повышение конкурентоспособности отечественного образования и науки, а также содействие развитию федеральных и региональных университетов.
Полные результаты рейтинга и подробное описание методологии доступны на специализированном сайте проекта.
Фото: From Wikimedia Commons/ P.timoshenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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