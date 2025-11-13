Когда Земля опустеет, кто займёт трон: ответ прячется под толщей воды
Спустя год после громкого заявления профессор Оксфордского университета Тим Коулсон снова возвращается к своей смелой гипотезе: если человечество исчезнет, разум и власть на планете перейдут не к приматам, а к осьминогам.
По словам известного зоолога, именно эти морские существа обладают набором качеств, которые в будущем могут позволить им создать собственную цивилизацию — пусть и в совершенно ином, подводном мире.
Почему именно осьминоги
Коулсон подчёркивает, что осьминоги уже сегодня демонстрируют интеллектуальные способности, сравнимые с поведением высших млекопитающих. Их умение решать задачи, открывать банки с крышками, строить укрытия и даже использовать предметы в качестве инструментов говорит о высоком уровне когнитивного развития.
"Осьминоги — одни из самых умных, легко приспосабливающихся и находчивых существ на планете", — отметил профессор Тим Коулсон.
Он поясняет, что исключительное любопытство и способность к коммуникации внутри вида могут стать фундаментом для формирования зачатков социума. А гибкость тела и невероятное умение маскироваться — преимуществом выживания в быстро меняющемся мире.
Как интеллект помогает выжить
Учёный напоминает, что нервная система осьминогов устроена иначе, чем у позвоночных: до двух третей нейронов сосредоточено в щупальцах. Благодаря этому они способны действовать автономно, словно восемь мини-мозгов координируют каждое движение. Такая распределённая структура делает их адаптивными к любым неожиданностям среды.
Коулсон добавляет, что осьминоги уже умеют оставаться без воды до получаса, а значит, в будущем возможно появление видов, которые смогут частично обитать и на суше. Вероятно, когда-нибудь они создадут устройства, помогающие "дышать" вне океана, — нечто вроде примитивного акваланга.
Приматы или моллюски: кто выживет
Традиционно в научных кругах рассматривались приматы как кандидаты на роль наследников людей. Но профессор уверен: те же экологические угрозы, что уничтожат человечество, не пощадят и их. Долгие периоды взросления, медленное размножение и зависимость от определённых условий среды делают приматов уязвимыми.
Осьминоги же напротив — пример выносливости и быстрой адаптации. Они достигают зрелости за пару лет, размножаются массово и обитают в самых разных экосистемах, от тропиков до холодных глубин океана. Это делает их гораздо более перспективными для выживания после катастроф.
Сравнение
|Параметр
|Приматы
|Осьминоги
|Среда обитания
|Суша, леса
|Океаны, прибрежные воды
|Скорость размножения
|Низкая
|Высокая
|Способность к адаптации
|Ограниченная
|Исключительная
|Интеллектуальные способности
|Высокие
|Сопоставимые
|Потенциал выживания после катастроф
|Средний
|Очень высокий
Как осьминоги могут развиваться: шаг за шагом
|Что происходит
|Возможный инструмент
|Расширение ареала обитания ближе к поверхности
|Каменные укрытия, раковины
|Увеличение времени нахождения вне воды
|Примитивные дыхательные органы
|Развитие коллективного поведения
|Звуковые или цветовые сигналы
|Создание простых орудий
|Щупальца как "манипуляторы"
|Формирование сообществ
|Подводные поселения в кораллах
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: считать интеллект прерогативой млекопитающих.
Последствие: недооценка потенциала других форм жизни.
Альтернатива: изучение нейронных систем головоногих, использование их принципов в робототехнике и ИИ.
- Ошибка: игнорировать морские экосистемы в сценариях вымирания.
Последствие: упущение возможных адаптивных механизмов.
Альтернатива: моделирование эволюции подводных видов как части экосистемных прогнозов.
- Ошибка: считать, что цивилизация возможна только на суше.
Последствие: ограничение представлений об эволюции разума.
Альтернатива: исследование возможностей подводных форм социума.
А что если осьминоги действительно станут "следующими"?
Если представить мир без людей, океаны могли бы стать новой ареной развития интеллекта. В таком случае осьминоги, освоившие коллективное поведение и передачу опыта, могли бы создать собственные "города" из кораллов и раковин. Их технологии отличались бы от человеческих, но по функциональности могли быть не менее сложными.
Коулсон подчёркивает: даже если это останется фантазией, изучение осьминогов помогает лучше понять саму природу разума.
Плюсы и минусы гипотезы
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживается наблюдениями за интеллектом осьминогов
|Отсутствие прямых доказательств способности к социуму
|Демонстрирует альтернативный путь эволюции
|Невозможность существования на суше
|Расширяет представления о разуме
|Слишком долгий временной горизонт
|Интерес для нейронауки и робототехники
|Высокая степень спекулятивности
FAQ
Как выбрать вид осьминога для наблюдений?
Лучше всего подойдут обитатели мелководья — например, обыкновенный осьминог (Octopus vulgaris), доступный для изучения в аквариумах и прибрежных лабораториях.
Сколько стоит оборудование для наблюдения?
Минимальный набор — камеры, гидрофоны и датчики солёности — обойдётся от 500 до 1500 долларов, в зависимости от качества.
Что лучше для домашних наблюдений — аквариум или виртуальная модель?
Для непрофессионалов безопаснее использовать виртуальные симуляции, доступные на платформах вроде MarineVR.
Мифы и правда
Миф: осьминоги — одиночки, не способные к коллективным действиям.
Правда: наблюдения показали, что в некоторых районах они создают колонии и защищают общие территории.
Миф: у осьминогов нет памяти.
Правда: эксперименты доказали, что они запоминают задачи и решения, распознают людей и предметы.
Миф: осьминоги не способны к обучению.
Правда: они быстро осваивают новые приёмы и копируют действия других особей.
Сон и психология
Исследования показали, что осьминоги переживают фазы сна, напоминающие человеческий REM-сон. Во время него их кожа меняет окраску, будто они видят сны. Учёные предполагают, что такие фазы связаны с консолидацией памяти — ключевым элементом интеллекта.
Три интересных факта
-
Осьминог может отрастить потерянную щупальцу всего за несколько недель.
-
У них три сердца и голубая кровь на основе меди.
-
Они способны менять не только цвет, но и фактуру кожи, маскируясь под камни или кораллы.
Исторический контекст
Представления о "разумных морских существах" существовали давно. В древнегреческих мифах фигурировали чудовища с множеством щупалец, символизирующие силу природы. В XX веке писатели-фантасты, включая Герберта Уэллса и Станислава Лема, рассматривали океан как альтернативный разум. Современные учёные лишь придают этим идеям научное основание.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru