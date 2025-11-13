Когда Земля опустеет, кто займёт трон: ответ прячется под толщей воды

Спустя год после громкого заявления профессор Оксфордского университета Тим Коулсон снова возвращается к своей смелой гипотезе: если человечество исчезнет, разум и власть на планете перейдут не к приматам, а к осьминогам.

По словам известного зоолога, именно эти морские существа обладают набором качеств, которые в будущем могут позволить им создать собственную цивилизацию — пусть и в совершенно ином, подводном мире.

Почему именно осьминоги

Коулсон подчёркивает, что осьминоги уже сегодня демонстрируют интеллектуальные способности, сравнимые с поведением высших млекопитающих. Их умение решать задачи, открывать банки с крышками, строить укрытия и даже использовать предметы в качестве инструментов говорит о высоком уровне когнитивного развития.

"Осьминоги — одни из самых умных, легко приспосабливающихся и находчивых существ на планете", — отметил профессор Тим Коулсон.

Он поясняет, что исключительное любопытство и способность к коммуникации внутри вида могут стать фундаментом для формирования зачатков социума. А гибкость тела и невероятное умение маскироваться — преимуществом выживания в быстро меняющемся мире.

Как интеллект помогает выжить

Учёный напоминает, что нервная система осьминогов устроена иначе, чем у позвоночных: до двух третей нейронов сосредоточено в щупальцах. Благодаря этому они способны действовать автономно, словно восемь мини-мозгов координируют каждое движение. Такая распределённая структура делает их адаптивными к любым неожиданностям среды.

Коулсон добавляет, что осьминоги уже умеют оставаться без воды до получаса, а значит, в будущем возможно появление видов, которые смогут частично обитать и на суше. Вероятно, когда-нибудь они создадут устройства, помогающие "дышать" вне океана, — нечто вроде примитивного акваланга.

Приматы или моллюски: кто выживет

Традиционно в научных кругах рассматривались приматы как кандидаты на роль наследников людей. Но профессор уверен: те же экологические угрозы, что уничтожат человечество, не пощадят и их. Долгие периоды взросления, медленное размножение и зависимость от определённых условий среды делают приматов уязвимыми.

Осьминоги же напротив — пример выносливости и быстрой адаптации. Они достигают зрелости за пару лет, размножаются массово и обитают в самых разных экосистемах, от тропиков до холодных глубин океана. Это делает их гораздо более перспективными для выживания после катастроф.

Сравнение

Параметр Приматы Осьминоги Среда обитания Суша, леса Океаны, прибрежные воды Скорость размножения Низкая Высокая Способность к адаптации Ограниченная Исключительная Интеллектуальные способности Высокие Сопоставимые Потенциал выживания после катастроф Средний Очень высокий

Как осьминоги могут развиваться: шаг за шагом

Что происходит Возможный инструмент Расширение ареала обитания ближе к поверхности Каменные укрытия, раковины Увеличение времени нахождения вне воды Примитивные дыхательные органы Развитие коллективного поведения Звуковые или цветовые сигналы Создание простых орудий Щупальца как "манипуляторы" Формирование сообществ Подводные поселения в кораллах

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать интеллект прерогативой млекопитающих.

Последствие: недооценка потенциала других форм жизни.

Альтернатива: изучение нейронных систем головоногих, использование их принципов в робототехнике и ИИ.

Последствие: упущение возможных адаптивных механизмов.

Альтернатива: моделирование эволюции подводных видов как части экосистемных прогнозов.

Последствие: ограничение представлений об эволюции разума.

Альтернатива: исследование возможностей подводных форм социума.

А что если осьминоги действительно станут "следующими"?

Если представить мир без людей, океаны могли бы стать новой ареной развития интеллекта. В таком случае осьминоги, освоившие коллективное поведение и передачу опыта, могли бы создать собственные "города" из кораллов и раковин. Их технологии отличались бы от человеческих, но по функциональности могли быть не менее сложными.

Коулсон подчёркивает: даже если это останется фантазией, изучение осьминогов помогает лучше понять саму природу разума.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы Поддерживается наблюдениями за интеллектом осьминогов Отсутствие прямых доказательств способности к социуму Демонстрирует альтернативный путь эволюции Невозможность существования на суше Расширяет представления о разуме Слишком долгий временной горизонт Интерес для нейронауки и робототехники Высокая степень спекулятивности

FAQ

Как выбрать вид осьминога для наблюдений?

Лучше всего подойдут обитатели мелководья — например, обыкновенный осьминог (Octopus vulgaris), доступный для изучения в аквариумах и прибрежных лабораториях.

Сколько стоит оборудование для наблюдения?

Минимальный набор — камеры, гидрофоны и датчики солёности — обойдётся от 500 до 1500 долларов, в зависимости от качества.

Что лучше для домашних наблюдений — аквариум или виртуальная модель?

Для непрофессионалов безопаснее использовать виртуальные симуляции, доступные на платформах вроде MarineVR.

Мифы и правда

Миф: осьминоги — одиночки, не способные к коллективным действиям.

Правда: наблюдения показали, что в некоторых районах они создают колонии и защищают общие территории.

Миф: у осьминогов нет памяти.

Правда: эксперименты доказали, что они запоминают задачи и решения, распознают людей и предметы.

Миф: осьминоги не способны к обучению.

Правда: они быстро осваивают новые приёмы и копируют действия других особей.

Сон и психология

Исследования показали, что осьминоги переживают фазы сна, напоминающие человеческий REM-сон. Во время него их кожа меняет окраску, будто они видят сны. Учёные предполагают, что такие фазы связаны с консолидацией памяти — ключевым элементом интеллекта.

Три интересных факта

Осьминог может отрастить потерянную щупальцу всего за несколько недель. У них три сердца и голубая кровь на основе меди. Они способны менять не только цвет, но и фактуру кожи, маскируясь под камни или кораллы.

Исторический контекст

Представления о "разумных морских существах" существовали давно. В древнегреческих мифах фигурировали чудовища с множеством щупалец, символизирующие силу природы. В XX веке писатели-фантасты, включая Герберта Уэллса и Станислава Лема, рассматривали океан как альтернативный разум. Современные учёные лишь придают этим идеям научное основание.