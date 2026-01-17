Руль ещё в руках человека, но дорога под контролем ИИ: шасси перехватывает инициативу

Современные автомобили всё чаще учатся не просто ехать, а понимать, что происходит под колёсами и за рулём. Инженеры делают ставку на системы, которые заранее подстраиваются под дорогу и стиль управления, снижая нагрузку на водителя. Очередной шаг в этом направлении показала компания ZF, представив интеллектуальное решение для шасси нового поколения. Об этом сообщает компания ZF по итогам выставки CES в Лас-Вегасе.

Как шасси начинает видеть дорогу

AI Road Sense — это программная система на базе искусственного интеллекта, разработанная как часть платформы Chassis 2.0. Она непрерывно обрабатывает данные с камер, лидаров и многочисленных датчиков автомобиля, формируя целостную картину дорожной обстановки. Речь идёт не только о распознавании асфальта или гравия, но и о более тонких параметрах, таких как глубина снега, вязкость грязи или резкая смена покрытия.

Полученная информация используется для мгновенной настройки работы подвески. Демпфирование меняется ещё до того, как колёса полностью окажутся на новом участке дороги, что помогает сохранить стабильность и предсказуемость поведения автомобиля. Такой подход особенно важен в сложных погодных условиях и напрямую связан с тем, как нагрузка распределяется на ходовую часть, ведь даже без резких манёвров агрессивная езда сокращает ресурс подвески.

Адаптация к стилю вождения

Ключевая особенность AI Road Sense заключается в том, что система анализирует не только дорогу, но и действия человека за рулём. Алгоритмы учитывают манеру управления, текущую скорость, внешние факторы и даже наличие пассажиров в салоне. На основе этих данных формируется индивидуальный профиль, позволяющий шасси реагировать так, как ожидает конкретный водитель.

При этом все изменения происходят незаметно. Например, при выезде с бездорожья на скоростную трассу система самостоятельно переключается с внедорожных настроек на более энергоэффективные, не отвлекая водителя от дороги. Такой фоновый режим работы делает технологию удобной для повседневного использования и снижает влияние человеческого фактора в рутинных ситуациях.

Помощь в сложных условиях

AI Road Sense берёт на себя и ряд задач, которые раньше требовали ручного вмешательства. На скользком покрытии система активирует режим старта на снегу, снижая риск пробуксовки и помогая сохранить траекторию движения. Это особенно актуально там, где электронные помощники могут вести себя неоднозначно, и водители нередко спорят, действительно ли ABS мешает торможению на льду.

При движении по пересечённой местности система автоматически подбирает оптимальную стратегию, включая интеллектуальную блокировку дифференциалов. В результате шасси перестаёт быть пассивным набором компонентов и превращается в активный элемент управления, который заранее готовится к потенциально сложным участкам пути.

Заключительный эффект от внедрения AI Road Sense заключается в более безопасном и комфортном вождении. Интеллектуальная система снижает количество резких реакций, помогает сохранить контроль в нестандартных условиях и делает поведение автомобиля более предсказуемым. Всё это укладывается в общий тренд развития автомобилей, где технологии всё чаще работают на опережение, поддерживая водителя там, где раньше всё зависело только от опыта и интуиции.