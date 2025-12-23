Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 11:33

Эффект коктейльной вечеринки отменяется: технология, которая выключает толпу вокруг

ИИ-наушники отфильтровали лишние голоса без задержки — Вашингтонский университет

Разговоры в шумных местах редко проходят без напряжения, особенно когда вокруг десятки голосов и звуков. Даже обычная беседа в кафе или на мероприятии требует усилий, а для людей с нарушениями слуха становится настоящим испытанием. Ученые предложили технологию, которая может заметно изменить этот опыт. Об этом сообщает Knowridge.

Как наушники понимают разговор

Исследователи из Вашингтонского университета разработали экспериментальные умные наушники с искусственным интеллектом, способные автоматически выделять речь собеседников. Устройство усиливает голоса тех, с кем пользователь действительно общается, и одновременно приглушает фоновый шум и посторонние разговоры.

В основе системы лежит анализ естественного ритма диалога. В обычной беседе люди говорят по очереди, делая характерные паузы. Алгоритмы машинного обучения учатся распознавать этот паттерн и определять, кто именно участвует в разговоре. Подобные подходы отражают общий сдвиг в развитии технологий, когда системы стремятся учитывать контекст и поведение человека, а не только отдельные команды, как это происходит и в других областях, связанных с искусственным интеллектом.

Две модели ИИ и быстрая обработка звука

Наушники начинают анализ сразу после того, как пользователь произносит первую реплику. Первая модель отвечает за распознавание участников беседы. Она анализирует окружающее аудиопространство и отвечает на вопрос "кто говорил и когда", ориентируясь на паузы между репликами.

Вторая модель использует эти данные для фильтрации звука, оставляя слышимыми только нужные голоса. Остальные разговоры и шумы приглушаются или полностью удаляются. Система работает практически без задержек, поэтому пользователь не ощущает дискомфорта, что особенно важно для живого общения.

Испытания и первые результаты

Текущий прототип способен одновременно отслеживать до четырех человек, включая самого пользователя. Примечательно, что для идентификации собеседников искусственному интеллекту требуется всего от двух до четырех секунд аудиозаписи. Вся система собрана на базе обычных накладных наушников с микрофонами и простой электроникой.

Разработчики протестировали устройство на 11 добровольцах, предложив им сравнить качество восприятия речи с включенным ИИ и без него. Участники эксперимента отметили, что отфильтрованный звук оказался более чем в два раза легче для восприятия. Это указывает на высокий практический потенциал технологии, особенно для людей с нарушениями слуха.

Контекст разработки и будущие сценарии

Новая система продолжает линию предыдущих проектов той же исследовательской группы. Ранее ученые создавали решения, которые фокусировались на голосе человека, если пользователь смотрел на него, или формировали персональный "звуковой пузырь", отсекая все лишние звуки в заданном радиусе.

Главное отличие новой разработки заключается в автоматизации. Система сама пытается понять намерения человека и адаптировать звук без дополнительных действий. Такой подход хорошо вписывается в более широкий технологический тренд, где ключевую роль играют не только алгоритмы, но и данные, вычислительные ресурсы и человеческий фактор, что сегодня активно обсуждается в контексте развития ИИ-индустрии.

Ограничения и перспективы

Пока технология не лишена слабых мест. Она может ошибаться в хаотичных диалогах, когда люди перебивают друг друга или говорят без пауз. Сложности возникают и при изменении состава беседы, если новые участники внезапно подключаются или выходят из разговора. Система уже протестирована на английском, китайском и японском языках, однако для других языков могут потребоваться дополнительные настройки.

Исследователи рассчитывают со временем уменьшить размеры технологии до формата компактных наушников или даже слуховых аппаратов. Они уже доказали, что запуск моделей искусственного интеллекта возможен на миниатюрных устройствах, поэтому такая цель выглядит реалистичной. В перспективе подобные решения могут существенно упростить общение в шумных местах и сделать его доступнее для миллионов людей.

