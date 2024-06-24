Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подчеркнул необходимость сохранения государственного контроля над технологиями искусственного интеллекта. Он указал на риски, связанные с попаданием этих технологий в руки деструктивных негосударственных игроков, которые могут дестабилизировать международную обстановку, сообщает ТАСС.
Тасмагамбетов выразил опасения по поводу использования ИИ в военной сфере и в управлении поведением человека, но также отметил положительные аспекты, такие как оптимизация процессов анализа и прогноза безопасности в регионах.
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