Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подчеркнул необходимость сохранения государственного контроля над технологиями искусственного интеллекта. Он указал на риски, связанные с попаданием этих технологий в руки деструктивных негосударственных игроков, которые могут дестабилизировать международную обстановку, сообщает ТАСС.

Тасмагамбетов выразил опасения по поводу использования ИИ в военной сфере и в управлении поведением человека, но также отметил положительные аспекты, такие как оптимизация процессов анализа и прогноза безопасности в регионах.

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