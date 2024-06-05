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В рамках ПЭМФ Сорокина выделила направления применения ИИ в страховании: маркетинг и андеррайтинг
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:03

В рамках ПЭМФ Сорокина выделила направления применения ИИ в страховании: маркетинг и андеррайтинг

На Петербургском Международном Экономическом Форуме Ольга Сорокина рассказала о применении ИИ в страховании, выделив основные направления: андеррайтинг, управление резервами, маркетинг, урегулирование случаев, страховая медицина, и операционные процессы.

В Страховом Доме ВСК ИИ используется для анализа и прогнозирования данных, управления персоналом, распознавания документов и оптимизации процессов.

Эффективное применение ИИ уже позволило компании повысить результативность работы по ОСАГО, сократить время на урегулирование страховых случаев и уменьшить страховое мошенничество. Основная цель внедрения ИИ — это решение проблем клиентов и предотвращение страховых событий, особенно в сфере здоровья, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/mikemacmarketing (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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