На Петербургском Международном Экономическом Форуме Ольга Сорокина рассказала о применении ИИ в страховании, выделив основные направления: андеррайтинг, управление резервами, маркетинг, урегулирование случаев, страховая медицина, и операционные процессы.

В Страховом Доме ВСК ИИ используется для анализа и прогнозирования данных, управления персоналом, распознавания документов и оптимизации процессов.

Эффективное применение ИИ уже позволило компании повысить результативность работы по ОСАГО, сократить время на урегулирование страховых случаев и уменьшить страховое мошенничество. Основная цель внедрения ИИ — это решение проблем клиентов и предотвращение страховых событий, особенно в сфере здоровья, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/mikemacmarketing (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)