Исследование учёных из Кардиффского университета, опубликованное в NPJ Mental Health Research, показало, что высокий интеллект может быть связан со снижением субъективного чувства счастья.
В ходе мета-анализа, в котором участвовали более 405 072 человек из 15 стран Европы, было установлено, что мужчины с высшим образованием чувствуют себя менее счастливыми по сравнению с женщинами с аналогичным уровнем образования.
Женщины с высшим образованием ощущали большее субъективное счастье и удовлетворение жизнью, в то время как у мужчин с высшим образованием наблюдалось снижение этих показателей. Также было выявлено, что мужчины с более низкими показателями интеллекта были счастливее женщин с такими же показателями, сообщает Газета.Ру.
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