Алексей Левшин Опубликована сегодня в 18:58

Империя микрочипов трещит по швам: Intel пошла ва-банк

Intel сократила 35,5 тысячи сотрудников за два года

Корпорация Intel, один из крупнейших игроков на рынке микропроцессоров, переживает самые глубокие кадровые перемены за последние десятилетия. За два года компания лишилась более 35 тысяч сотрудников — почти трети прежнего штата. Это не просто сокращение ради экономии, а попытка перестроить весь внутренний механизм корпорации под новые приоритеты.

Почему Intel пошла на жёсткие меры

Когда Лип-Бу Тан занял пост генерального директора, его стратегией стало "оздоровление" компании. Под этим лозунгом скрывалась масштабная оптимизация: упрощение управленческой структуры, сокращение дублирующих отделов и пересмотр проектов без очевидной прибыли. Однако реальность оказалась куда болезненнее — под увольнение попали не только менеджеры, но и тысячи инженеров, разработчиков и технологов.

"Мы должны сосредоточить усилия на ключевых направлениях — тех, что формируют будущее Intel", — заявил финансовый директор Дэвид Зинснер.

Согласно данным отчёта Intel для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, только за три месяца при новом руководстве компанию покинули около 20,5 тысячи человек. Ещё 15 тысяч позиций были ликвидированы ранее, в период переходного управления. В сумме это даёт рекордные 35,5 тысячи сокращений.

Где удар был самым сильным

Наибольшие потери пришлись на инженерные центры в США, прежде всего — на штат Орегон. Именно там расположены крупнейшие исследовательские лаборатории Intel. По данным Tom's Hardware, лишь 8% уволенных в этом регионе имели управленческие должности. Остальные были техническими специалистами, которые занимались разработкой архитектур и тестированием процессоров.

К концу сентября 2025 года численность персонала сократилась до 88,4 тысячи человек. Для сравнения: ещё два года назад в компании работали более 120 тысяч сотрудников. Такой масштаб изменений не наблюдался со времён "кризиса чипов" начала 2010-х.

Что происходит с финансами компании

Парадоксально, но при сокращении кадров выручка Intel выросла. Тем не менее расходы на исследования и разработки снизились более чем на 800 миллионов долларов в годовом сравнении. Это говорит о закрытии множества долгосрочных проектов, в том числе в области серверных решений и графических ускорителей.

По словам Дэвида Зинснера, компания намерена удерживать операционные расходы на уровне 16 миллиардов долларов в 2026 году. Средства будут направляться только на программы с "чётким стратегическим или финансовым эффектом" — в первую очередь на техпроцессы Intel 18A и 14A, технологии упаковки кристаллов и решения с ориентацией на искусственный интеллект.

Сравнение: старый и новый курс Intel

Параметр До реформы После реформы
Общая численность персонала 123 900 88 400
Годовой бюджет R&D $16,8 млрд $16,0 млрд
Основной приоритет Массовые продукты (CPU, GPU) Технологии ИИ, техпроцессы, упаковка
Руководство Пэт Гелсингер Лип-Бу Тан
Доля управленцев в сокращениях ~30% <10%

Как удержаться в компании: советы сотрудникам IT-сектора

  1. Следить за стратегическими направлениями корпорации. В случае Intel это ИИ и передовая литография.

  2. Осваивать смежные области — автоматизацию тестирования, проектирование под новые техпроцессы.

  3. Повышать видимость результатов работы: инженеры, способные показать финансовую ценность проекта, менее уязвимы.

  4. Готовить альтернативные варианты занятости: фриланс, стартапы, совместные R&D-инициативы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка только на старые компетенции.
    Последствие: потеря актуальности и сокращение позиции.
    Альтернатива: прохождение курсов Intel Foundry или NVIDIA Deep Learning Institute.

  • Ошибка: игнорирование тенденции на ИИ-интеграцию.
    Последствие: отставание от тренда, снижение ценности специалиста.
    Альтернатива: освоение инструментов машинного обучения, работы с дата-центрами и нейрочипами.

  • Ошибка: зависимость от одного проекта или команды.
    Последствие: увольнение при реструктуризации.
    Альтернатива: развитие мультидисциплинарных навыков и участие в смежных направлениях.

А что если Intel переоценил эффект сокращений?

Многие аналитики полагают, что столь масштабная чистка может привести к утрате инженерного потенциала. Intel десятилетиями строила репутацию компании, в которой создаются инновации уровня отрасли. Потеря специалистов, особенно в фундаментальных R&D-подразделениях, может ослабить её позиции перед конкурентами — AMD, TSMC и Samsung.

Однако ставка на ИИ и новые производственные процессы может оправдать риск. Если Intel действительно сумеет первой освоить технологию Intel 18A, это вернёт ей статус технологического лидера, несмотря на временные потери.

FAQ

— Почему Intel увольняет столько людей?
Реструктуризация направлена на сокращение издержек и повышение эффективности. Руководство делает ставку на меньшее количество, но более приоритетных проектов.

— Что будет с оставшимися сотрудниками?
Ожидается перераспределение ролей и возможное увеличение нагрузки. При этом компания обещает расширенные опции по внутреннему обучению и переквалификации.

— Как сокращения скажутся на выпуске процессоров?
Intel сохраняет фокус на производстве и разработке техпроцессов. Поставки массовых процессоров, по словам руководства, не будут затронуты.

Мифы и правда

  • Миф: Intel уходит с рынка микропроцессоров.
    Правда: компания лишь смещает фокус на новые технологии, не отказываясь от классического производства CPU.

  • Миф: все инженеры подлежат сокращению.
    Правда: увольнения касаются в первую очередь дублирующих подразделений и устаревших направлений.

  • Миф: R&D в Intel прекращается.
    Правда: наоборот, компания усиливает разработки в области ИИ и упаковки кристаллов.

Три интересных факта

  1. Intel впервые в истории сократила больше людей, чем наняла за предыдущие пять лет.

  2. Уровень затрат на исследования в 2025 году всё ещё превышает аналогичные расходы у AMD.

  3. Некоторые инженеры, покинувшие Intel, уже работают в стартапах, финансируемых бывшими топ-менеджерами компании.

Исторический контекст

  1. 1985 год — Intel отказывается от выпуска DRAM-памяти, полностью переходя на процессоры.

  2. 2008 год — кризис и закрытие ряда фабрик в Азии.

  3. 2025 год — крупнейшая реструктуризация в истории компании, меняющая её производственную философию.

