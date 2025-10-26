Империя микрочипов трещит по швам: Intel пошла ва-банк

Корпорация Intel, один из крупнейших игроков на рынке микропроцессоров, переживает самые глубокие кадровые перемены за последние десятилетия. За два года компания лишилась более 35 тысяч сотрудников — почти трети прежнего штата. Это не просто сокращение ради экономии, а попытка перестроить весь внутренний механизм корпорации под новые приоритеты.

Почему Intel пошла на жёсткие меры

Когда Лип-Бу Тан занял пост генерального директора, его стратегией стало "оздоровление" компании. Под этим лозунгом скрывалась масштабная оптимизация: упрощение управленческой структуры, сокращение дублирующих отделов и пересмотр проектов без очевидной прибыли. Однако реальность оказалась куда болезненнее — под увольнение попали не только менеджеры, но и тысячи инженеров, разработчиков и технологов.

"Мы должны сосредоточить усилия на ключевых направлениях — тех, что формируют будущее Intel", — заявил финансовый директор Дэвид Зинснер.

Согласно данным отчёта Intel для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, только за три месяца при новом руководстве компанию покинули около 20,5 тысячи человек. Ещё 15 тысяч позиций были ликвидированы ранее, в период переходного управления. В сумме это даёт рекордные 35,5 тысячи сокращений.

Где удар был самым сильным

Наибольшие потери пришлись на инженерные центры в США, прежде всего — на штат Орегон. Именно там расположены крупнейшие исследовательские лаборатории Intel. По данным Tom's Hardware, лишь 8% уволенных в этом регионе имели управленческие должности. Остальные были техническими специалистами, которые занимались разработкой архитектур и тестированием процессоров.

К концу сентября 2025 года численность персонала сократилась до 88,4 тысячи человек. Для сравнения: ещё два года назад в компании работали более 120 тысяч сотрудников. Такой масштаб изменений не наблюдался со времён "кризиса чипов" начала 2010-х.

Что происходит с финансами компании

Парадоксально, но при сокращении кадров выручка Intel выросла. Тем не менее расходы на исследования и разработки снизились более чем на 800 миллионов долларов в годовом сравнении. Это говорит о закрытии множества долгосрочных проектов, в том числе в области серверных решений и графических ускорителей.

По словам Дэвида Зинснера, компания намерена удерживать операционные расходы на уровне 16 миллиардов долларов в 2026 году. Средства будут направляться только на программы с "чётким стратегическим или финансовым эффектом" — в первую очередь на техпроцессы Intel 18A и 14A, технологии упаковки кристаллов и решения с ориентацией на искусственный интеллект.

Сравнение: старый и новый курс Intel

Параметр До реформы После реформы Общая численность персонала 123 900 88 400 Годовой бюджет R&D $16,8 млрд $16,0 млрд Основной приоритет Массовые продукты (CPU, GPU) Технологии ИИ, техпроцессы, упаковка Руководство Пэт Гелсингер Лип-Бу Тан Доля управленцев в сокращениях ~30% <10%

Как удержаться в компании: советы сотрудникам IT-сектора

Следить за стратегическими направлениями корпорации. В случае Intel это ИИ и передовая литография. Осваивать смежные области — автоматизацию тестирования, проектирование под новые техпроцессы. Повышать видимость результатов работы: инженеры, способные показать финансовую ценность проекта, менее уязвимы. Готовить альтернативные варианты занятости: фриланс, стартапы, совместные R&D-инициативы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка только на старые компетенции.

Последствие: потеря актуальности и сокращение позиции.

Альтернатива: прохождение курсов Intel Foundry или NVIDIA Deep Learning Institute.

Ошибка: игнорирование тенденции на ИИ-интеграцию.

Последствие: отставание от тренда, снижение ценности специалиста.

Альтернатива: освоение инструментов машинного обучения, работы с дата-центрами и нейрочипами.

Ошибка: зависимость от одного проекта или команды.

Последствие: увольнение при реструктуризации.

Альтернатива: развитие мультидисциплинарных навыков и участие в смежных направлениях.

А что если Intel переоценил эффект сокращений?

Многие аналитики полагают, что столь масштабная чистка может привести к утрате инженерного потенциала. Intel десятилетиями строила репутацию компании, в которой создаются инновации уровня отрасли. Потеря специалистов, особенно в фундаментальных R&D-подразделениях, может ослабить её позиции перед конкурентами — AMD, TSMC и Samsung.

Однако ставка на ИИ и новые производственные процессы может оправдать риск. Если Intel действительно сумеет первой освоить технологию Intel 18A, это вернёт ей статус технологического лидера, несмотря на временные потери.

FAQ

— Почему Intel увольняет столько людей?

Реструктуризация направлена на сокращение издержек и повышение эффективности. Руководство делает ставку на меньшее количество, но более приоритетных проектов.

— Что будет с оставшимися сотрудниками?

Ожидается перераспределение ролей и возможное увеличение нагрузки. При этом компания обещает расширенные опции по внутреннему обучению и переквалификации.

— Как сокращения скажутся на выпуске процессоров?

Intel сохраняет фокус на производстве и разработке техпроцессов. Поставки массовых процессоров, по словам руководства, не будут затронуты.

Мифы и правда

Миф: Intel уходит с рынка микропроцессоров.

Правда: компания лишь смещает фокус на новые технологии, не отказываясь от классического производства CPU.

Миф: все инженеры подлежат сокращению.

Правда: увольнения касаются в первую очередь дублирующих подразделений и устаревших направлений.

Миф: R&D в Intel прекращается.

Правда: наоборот, компания усиливает разработки в области ИИ и упаковки кристаллов.

Три интересных факта

Intel впервые в истории сократила больше людей, чем наняла за предыдущие пять лет. Уровень затрат на исследования в 2025 году всё ещё превышает аналогичные расходы у AMD. Некоторые инженеры, покинувшие Intel, уже работают в стартапах, финансируемых бывшими топ-менеджерами компании.

Исторический контекст