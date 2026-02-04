Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Авария на зимней дороге
Авария на зимней дороге
© flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована 04.02.2026 в 15:52

Депутаты меняют схему выплат после ДТП — один пункт может перевернуть привычные суды

Даже мелкая авария может обернуться для пострадавшего долгой борьбой за деньги, особенно если у виновника есть отягчающие обстоятельства. Депутаты Госдумы предложили изменить схему: обязать страховые компании самим взыскивать выплаты с таких водителей, чтобы потерпевшим не приходилось годами ходить по судам. Инициатива выглядит логичной, но на практике может породить новые юридические сложности и не гарантирует, что человек получит полную компенсацию. Об этом сообщает Pravda. Ru со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

Что предлагают изменить после ДТП

Ранее РИА Новости сообщило, что депутаты выступили с идеей: если ДТП произошло при отягчающих обстоятельствах, страховые компании должны не просто выплатить компенсацию, но и затем самостоятельно взыскивать эти деньги с виновника аварии. Такой подход должен снять нагрузку с пострадавших, которые сейчас зачастую вынуждены добиваться выплат через суд.

По словам автоэксперта, специалиста по контраварийному вождению и автожурналиста Егора Васильева, формально механизм взыскания ущерба уже существует. Однако в реальности он работает плохо и редко приводит к полноценному возмещению.

Почему нынешняя система часто не работает

Васильев объясняет, что сегодня пострадавший нередко оказывается один на один с бюрократией и судебной процедурой. Чтобы добиться компенсации, приходится подавать иск, оплачивать госпошлины и услуги юристов, а само разбирательство может затянуться на месяцы.

"Если пострадавший обращается в суд, процесс занимает много времени и сил. Судебная пошлина сейчас довольно высокая, а результат не всегда предсказуем. Кроме того, приходится оплачивать услуги адвокатов, и вовсе не факт, что суд встанет на сторону потерпевшего. Поэтому получить компенсацию в полном объеме удается не всегда", — отметил он.

На практике это означает, что даже очевидный ущерб может не быть покрыт полностью — либо из-за затянувшихся сроков, либо из-за дополнительных расходов, которые "съедают" часть суммы.

Почему страховщиков хотят поставить "на передовую"

Идея передать функцию взыскания страховым компаниям, по мнению эксперта, выглядит рационально: у страховщиков есть штатные юристы, опыт ведения подобных дел и выстроенные механизмы взаимодействия с судами. То есть для них такой процесс должен быть проще и быстрее, чем для обычного водителя.

Однако Васильев подчёркивает: ключевой вопрос — что в итоге получит потерпевший. Формально страховщик может заняться взысканием, но это не означает, что компенсация окажется полной и своевременной.

"У страховой компании есть ресурсы и опыт взаимодействия с судами, поэтому новая схема выглядит разумно. Но вопрос в том, что в итоге получит потерпевший: будет ли выплата полной, или компенсация останется формальной. Особенно непонятно, как это будет работать, если у виновника ДТП нет страховки — ведь именно такие случаи чаще всего создают проблемы", — пояснил специалист.

Именно отсутствие страховки у виновника нередко становится самой сложной частью истории: взыскать деньги с человека, у которого нет ресурсов или официальных доходов, бывает практически невозможно даже при наличии решения суда.

Какие риски видит эксперт и что может измениться

По словам Васильева, инициатива, скорее всего, направлена на устранение слабых мест в нынешней системе и усиление принципа неотвратимости ответственности для нарушителей. В теории это может сделать процесс компенсации более понятным и справедливым.

Но чтобы механизм действительно работал, потребуется детальная юридическая проработка: кто и в какие сроки обязан действовать, как будет контролироваться полнота выплат, и что делать в ситуациях, когда взыскание объективно затруднено.

Если эти вопросы будут чётко закреплены, законопроект может повысить прозрачность и эффективность компенсаций после ДТП. Но без ясных правил новая схема рискует стать формальностью и породить дополнительные споры между страховщиками, виновниками и пострадавшими.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

400 сил, полный привод и скромный налог: как BMW обманул систему сегодня в 14:55

Новый BMW M440i почти не уступает Porsche 911 по динамике, но благодаря мягкой гибридизации оказался неожиданно близок к Golf GTI по налоговой нагрузке.

Читать полностью » Три сигнала, что резина уже не держит дорогу — даже если выглядит “ещё нормальной” вчера в 21:30

Когда менять шины: важны не только километры, но и возраст по DOT и состояние. Рассказываем, какие признаки износа нельзя игнорировать ради безопасности.

Читать полностью » Увидел “новую Audi A4” — а там A5: почему бренд устроил путаницу и сдал назад вчера в 16:34

Audi признала ошибку с переименованием моделей: замена A4 на A5 вызвала путаницу у клиентов и дилеров. Бренд возвращается к классической системе названий.

Читать полностью » Тёплая вода вместо проводов: метод, который возвращает АКБ к жизни даже в сильный холод вчера в 16:05

Зимой аккумулятор часто подводит даже исправный автомобиль. Почему АКБ теряет пусковой ток на морозе и как правильно отогреть её без подзарядки.

Читать полностью » Крыша машины больше не металл — там поселился мозг связи, замаскированный под акулий плавник вчера в 15:35

Небольшой плавник на крыше машины скрывает целый набор технологий — от навигации до связи. Почему автопроизводители отказались от старых антенн и что это дало.

Читать полностью » Лишние 10 км/ч на трассе незаметно опустошают бак: скорость, на которой машина начинает мстить вчера в 15:25

Как найти крейсерскую скорость автомобиля и почему она влияет на расход топлива, износ машины и комфорт в длительных поездках по трассе.

Читать полностью » Geely Coolray ломает тренд: вместо турбо и робота — связка, которую трудно убить вчера в 15:23

Geely готовит для ЕАЭС новую версию Coolray с атмосферным мотором и классическим автоматом — ставка сделана на ресурс, простоту и спокойную эксплуатацию.

Читать полностью » Натуральное возмещение по ОСАГО хотят убрать — новая схема может ударить по кошельку сильнее вчера в 12:36

Эксперт Ладушкин объясняет: отмена натурального возмещения не исправит ОСАГО и может снизить доверие к полису, увеличив траты на ремонт.

Читать полностью »

Новости
Наука
Крошечные кости взорвали науку: Испания нашла динозавра, который закрывает 70 миллионов лет пустоты
Туризм
Любовь требует моря и гор: направления, которые взорвали бронирования на День святого Валентина
Туризм
Бангкок стал доступнее Египта: один февральский день обрушил рынок туров в Таиланд
Наука
ИИ-персоны имитировали поведение людей для влияния на мнения — Science
Авто и мото
Один руль — четыре сценария катастрофы: эти таксисты ломают ощущение безопасности за минуты
Авто и мото
Китай тут ни при чём: корень проблем новых машин оказался совсем в другом месте
Питомцы
20 тысяч видов против одного мифа: пчёлы оказались не смертниками, правда ломает привычную картину
Спорт и фитнес
Жир не горит, а силы тают: утренние тренировки натощак запускают в организме опасный обман
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet