Депутаты меняют схему выплат после ДТП — один пункт может перевернуть привычные суды

Даже мелкая авария может обернуться для пострадавшего долгой борьбой за деньги, особенно если у виновника есть отягчающие обстоятельства. Депутаты Госдумы предложили изменить схему: обязать страховые компании самим взыскивать выплаты с таких водителей, чтобы потерпевшим не приходилось годами ходить по судам. Инициатива выглядит логичной, но на практике может породить новые юридические сложности и не гарантирует, что человек получит полную компенсацию. Об этом сообщает Pravda. Ru со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

Что предлагают изменить после ДТП

Ранее РИА Новости сообщило, что депутаты выступили с идеей: если ДТП произошло при отягчающих обстоятельствах, страховые компании должны не просто выплатить компенсацию, но и затем самостоятельно взыскивать эти деньги с виновника аварии. Такой подход должен снять нагрузку с пострадавших, которые сейчас зачастую вынуждены добиваться выплат через суд.

По словам автоэксперта, специалиста по контраварийному вождению и автожурналиста Егора Васильева, формально механизм взыскания ущерба уже существует. Однако в реальности он работает плохо и редко приводит к полноценному возмещению.

Почему нынешняя система часто не работает

Васильев объясняет, что сегодня пострадавший нередко оказывается один на один с бюрократией и судебной процедурой. Чтобы добиться компенсации, приходится подавать иск, оплачивать госпошлины и услуги юристов, а само разбирательство может затянуться на месяцы.

"Если пострадавший обращается в суд, процесс занимает много времени и сил. Судебная пошлина сейчас довольно высокая, а результат не всегда предсказуем. Кроме того, приходится оплачивать услуги адвокатов, и вовсе не факт, что суд встанет на сторону потерпевшего. Поэтому получить компенсацию в полном объеме удается не всегда", — отметил он.

На практике это означает, что даже очевидный ущерб может не быть покрыт полностью — либо из-за затянувшихся сроков, либо из-за дополнительных расходов, которые "съедают" часть суммы.

Почему страховщиков хотят поставить "на передовую"

Идея передать функцию взыскания страховым компаниям, по мнению эксперта, выглядит рационально: у страховщиков есть штатные юристы, опыт ведения подобных дел и выстроенные механизмы взаимодействия с судами. То есть для них такой процесс должен быть проще и быстрее, чем для обычного водителя.

Однако Васильев подчёркивает: ключевой вопрос — что в итоге получит потерпевший. Формально страховщик может заняться взысканием, но это не означает, что компенсация окажется полной и своевременной.

"У страховой компании есть ресурсы и опыт взаимодействия с судами, поэтому новая схема выглядит разумно. Но вопрос в том, что в итоге получит потерпевший: будет ли выплата полной, или компенсация останется формальной. Особенно непонятно, как это будет работать, если у виновника ДТП нет страховки — ведь именно такие случаи чаще всего создают проблемы", — пояснил специалист.

Именно отсутствие страховки у виновника нередко становится самой сложной частью истории: взыскать деньги с человека, у которого нет ресурсов или официальных доходов, бывает практически невозможно даже при наличии решения суда.

Какие риски видит эксперт и что может измениться

По словам Васильева, инициатива, скорее всего, направлена на устранение слабых мест в нынешней системе и усиление принципа неотвратимости ответственности для нарушителей. В теории это может сделать процесс компенсации более понятным и справедливым.

Но чтобы механизм действительно работал, потребуется детальная юридическая проработка: кто и в какие сроки обязан действовать, как будет контролироваться полнота выплат, и что делать в ситуациях, когда взыскание объективно затруднено.

Если эти вопросы будут чётко закреплены, законопроект может повысить прозрачность и эффективность компенсаций после ДТП. Но без ясных правил новая схема рискует стать формальностью и породить дополнительные споры между страховщиками, виновниками и пострадавшими.