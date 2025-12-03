Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Страховщик осматривает машину после ДТП
Страховщик осматривает машину после ДТП
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:25

Без аварий и с выгодой: как москвичи превратили осторожность в деньги

Москва стала лидером по числу безаварийных водителей — Российский союз автостраховщиков

Вождение без аварий — показатель не только осторожности, но и финансовой выгоды. По данным последнего отчёта Российского союза автостраховщиков, именно аккуратные автомобилисты получают ощутимые скидки на полисы ОСАГО. Аналитики отметили, что лидеры рейтинга безопасных водителей сосредоточены в крупных мегаполисах и регионах с развитой транспортной инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Самые безаварийные регионы России

Москва вновь возглавила рейтинг безопасных водителей: более половины столичных автовладельцев (51,7%) имеют минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ). Этот показатель формируется на основе истории страхования — чем дольше водитель ездит без ДТП по своей вине, тем больше скидка на полис ОСАГО. На втором месте по доле безаварийных автомобилистов оказался Санкт-Петербург с результатом 49,8%, а третью позицию занял Пермский край — 47,7%.

КБМ играет ключевую роль при расчёте стоимости ОСАГО. Он напрямую отражает индивидуальный уровень риска и позволяет страховым компаниям точнее определять тарифы. Например, водитель с безупречной историей аварийности может получить скидку до 50% от базовой ставки.

"Коэффициент бонус-малус — инструмент, мотивирующий к безопасному вождению", — говорится в сообщении пресс-службы РСА.

Где водители чаще попадают в аварии

В противоположность лидерам рейтинга, меньше всего автомобилистов с максимальной скидкой по КБМ оказалось в республике Дагестан — лишь 7,6%. Это говорит о том, что в регионе фиксируется больше случаев ДТП с виной водителя, что автоматически снижает индивидуальный рейтинг при продлении страховки.

Средний показатель по России составил 39,6%. Однако немало субъектов Федерации демонстрируют результаты выше общенационального уровня. Так, Московская область имеет 47,5%, а Приморский край — 39,7%. Разница между регионами указывает на влияние плотности трафика, качества дорожной инфраструктуры и уровня культуры вождения.

Почему коэффициент бонус-малус важен

КБМ — один из главных факторов, влияющих на стоимость ОСАГО. Его значение формируется по результатам вождения за предыдущие 12 месяцев. Каждый страхователь имеет персональную историю, в которой учитываются все зарегистрированные случаи ДТП по его вине. Если аварий не было, КБМ снижается, предоставляя скидку, если же водитель стал виновником происшествия — показатель увеличивается, а вместе с ним растёт цена полиса.

Таким образом, безаварийное вождение становится не только вопросом безопасности, но и экономии. Многие страховщики отмечают, что грамотное использование этого механизма позволяет повысить справедливость тарифов и сделать рынок автострахования более прозрачным.

"КБМ помогает стимулировать дисциплинированное поведение на дорогах", — отмечается в аналитическом обзоре РСА.

Плюсы и минусы системы КБМ

Система бонус-малус имеет очевидные преимущества, но и свои ограничения. Она стимулирует аккуратность, однако может вызывать вопросы при смене страховой компании или изменении данных водителя.

Плюсы:

  • поощряет безопасное вождение;

  • позволяет снизить стоимость ОСАГО;

  • делает расчёт страховки более индивидуальным;

  • повышает доверие к страховой системе.

Минусы:

  • возможны ошибки в базе данных РСА;

  • трудности при восстановлении истории после смены полиса;

  • не всегда учитываются мелкие ДТП без страховых выплат;

  • длительное время обновления данных при переходе между страховщиками.

Тем не менее, большинство экспертов считают, что система КБМ оправдала себя и продолжает совершенствоваться.

Сравнение КБМ и других инструментов автострахования

В отличие от фиксированного тарифа, КБМ делает ОСАГО динамичным инструментом. Если базовая ставка одинакова для всех, то коэффициент позволяет учитывать индивидуальные риски. Аналогичная система применяется в других странах: например, в Германии и Франции бонус за безаварийность может снижать плату за страховку на десятки процентов.

В России КБМ также способствует формированию культуры ответственного вождения. Сравнивая его с дополнительными скидками, предлагаемыми банками или дилерами, можно отметить, что именно КБМ имеет наибольшую юридическую силу и прозрачный алгоритм расчёта.

Советы по сохранению низкого КБМ

Чтобы не потерять заслуженную скидку, важно следовать простым, но эффективным правилам.

  1. Всегда оформляйте страховые случаи корректно — даже мелкие ДТП лучше фиксировать по закону.

  2. Проверяйте данные в базе РСА после продления полиса, чтобы избежать ошибок.

  3. Избегайте агрессивного стиля вождения и нарушений ПДД — они часто приводят к мелким авариям.

  4. Храните копии всех документов по страховым случаям и договорам.

  5. При смене страховщика уточняйте, передана ли ваша история КБМ корректно.

Следуя этим шагам, можно долгие годы удерживать минимальный коэффициент и существенно экономить на страховании.

Популярные вопросы о коэффициенте бонус-малус

Как узнать свой КБМ?
Проверить коэффициент можно на официальном сайте Российского союза автостраховщиков. Для этого достаточно указать номер водительского удостоверения и дату рождения.

Сколько можно сэкономить при минимальном КБМ?
Максимальная скидка достигает 50% от базового тарифа ОСАГО. Конкретная сумма зависит от региона и страховой компании.

Что делать, если КБМ рассчитан неверно?
В таком случае необходимо обратиться в страховую компанию с подтверждающими документами или подать запрос в РСА для корректировки данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для большинства российских автомобилей оптимальный интервал замены масла 8–10 тысяч километров — Авто Mail сегодня в 4:30
Проверил уровень масла — результат шокировал: почему срочно нужно менять жидкость

Узнайте, как правильно определять интервал замены масла в двигателе, чтобы продлить срок службы мотора и избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью » В Москве эвакуировали 35 тысяч премиум-авто с начала года — Дептранс Москвы сегодня в 2:34
Ferrari на крюке, Rolls-Royce на тросе: столица объявила охоту на роскошь

В Москве за год эвакуировали 35 тысяч автомобилей премиум-класса — от BMW до Rolls-Royce. Почему владельцы дорогих машин нарушают чаще, чем другие?

Читать полностью » Свободное перемещение животного по салону опасно для водителя — автоэксперт сегодня в 0:40
Питомец в машине может стоить огромного штрафа: вот о какой опасности не знают водители

Питомец в машине — ответственность: где можно везти, почему нельзя оставлять в авто и как избежать штрафов за нарушения ПДД и риски ДТП.

Читать полностью » Помехи от USB-зарядки в автомобиле вызваны импульсным преобразователем — NaAvtotrasse.ru вчера в 22:59
Встроенная USB-зарядка в машине довела до белого шума — спасение оказалось не там, где все ищут

Помехи от встроенной USB-зарядки могут испортить звук и повлиять на работу электроники. Рассказываем, почему так происходит и какие методы действительно помогают решить проблему.

Читать полностью » ГИБДД усилила контроль за зимними нарушениями на дорогах — Auto.ru вчера в 20:24
Снег, штрафы и сюрпризы: чем обернётся декабрь для российских водителей

С 1 декабря ГИБДД усиливает контроль за безопасностью на дорогах: проверки шин, парковок, перевозки детей и борьба с пьяными водителями по всей стране.

Читать полностью » Мойка двигателя под давлением может вывести из строя ЭБУ — моторист вчера в 18:14
Смешал пену и воду — чуть не угробил двигатель: вот почему нельзя мыть мотор как кузов

Как правильно мыть двигатель, чтобы не получить дорогой капремонт? Моторист рассказал о ключевых правилах безопасной мойки под капотом.

Читать полностью » Российские автозаводы выпускают около 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов — вчера в 17:53
От Lada до Aurus и Belgee: Россия создаёт парк машин, способный удивить весь мир

Российский автопром выпускает более 50 моделей и развивает новые проекты, включая электромобили и локализацию иностранных брендов.

Читать полностью » Страховые компании выплачивают компенсацию по каско при царапинах без установленного виновника — Авто Mail вчера в 16:57
Крошечная царапина может стоить состояния: ошибка, из-за которой владельцы теряют компенсации

Найти машину во дворе с царапиной — неприятная неожиданность. Разбираем, как действовать в разных ситуациях, какие шаги помогут защитить свои права и когда реально добиться компенсации.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Японский бренд Koh Gen Do расширил линейку средств для макияжа — косметологи
Дом
Современные кухни объединяют гостиную и рабочую зону — дизайнер интерьеров
Садоводство
Зимние черенки формируют корни быстрее — агрономы
Питомцы
Вечерняя активность кошки может сигнализировать о сбитом режиме — ветеринар
Наука
Глобальное потепление усиливает риск длительных засух — Nature Communications
Спорт и фитнес
Три движения активируют все основные мышцы тела — отмечает тренер Том Холланд
Красота и здоровье
Симптомы деменции чаще проявляются к вечеру — медсестра Хильда Хайо
Авто и мото
Инспектор ГАИ не может требовать остановку в запрещенной зоне — автоюрист
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet