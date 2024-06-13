Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета и опубликованное в журнале Dental Research, показало, что пародонтит, воспаление тканей, окружающих зубы, значительно увеличивает риск инсульта у людей моложе 50 лет. В рамках исследования анализировались медицинские данные участников, перенесших инсульт по неясным причинам.

Обнаружено, что у пациентов с инсультом пародонтит встречался чаще, чем у здоровых добровольцев из контрольной группы, и коррелировал с более серьезными повреждениями мозга. Также было выявлено, что риск инсульта оставался повышенным в течение трех месяцев после стоматологических процедур, таких как удаление зубов и лечение корневых каналов.

Вредные бактерии, питаясь разрушенными тканями, могут проникнуть в кровоток, что особенно опасно для людей с незаросшим овальным отверстием в сердце, увеличивая риск тромбообразования и ишемического инсульта.

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