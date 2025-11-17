Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пробирки с образцами крови в лаборатории
Пробирки с образцами крови в лаборатории
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 3:33

Как я предотвратил инсулинорезистентность: простые шаги, которые спасли моё здоровье

Врач Андрей Ильницкий рассказал о важности диагностики инсулинорезистентности

Андрей Ильницкий, врач-терапевт, гериатр и эксперт социального проекта Деменция. net, рассказал в интервью Газете.Ru о важности своевременной диагностики инсулинорезистентности и предотвращении ее перехода в диабет. Он объяснил, какие анализы стоит сдавать ежегодно для того, чтобы вовремя выявить это состояние и предотвратить развитие сахарного диабета. Врач подчеркнул, что инсулинорезистентность является значимой проблемой, которая требует внимательного отношения и профилактики.

Что такое инсулинорезистентность?

Инсулинорезистентность - это состояние, при котором клетки организма теряют способность нормально реагировать на инсулин. В результате этого поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, чтобы компенсировать снижение его действия. Это может привести к повышению уровня инсулина в крови, а в дальнейшем — к нарушениям обмена веществ, что является одной из причин развития инсулиннезависимого сахарного диабета.

Инсулинорезистентность является важным ранним этапом в развитии диабета. Однако многие люди не обращают внимания на симптомы этого состояния до тех пор, пока не появятся более серьезные проблемы, такие как диабет. Чтобы избежать этого, важно проводить регулярные обследования и следить за состоянием своего организма.

Какие анализы помогут выявить инсулинорезистентность?

Андрей Ильницкий подчеркивает, что важно ежегодно сдавать несколько анализов, которые помогут вовремя выявить инсулинорезистентность и другие связанные с ней нарушения обмена веществ. Среди них:

  1. Уровень глюкозы в крови - этот анализ позволяет выявить повышение уровня сахара, которое может быть первым признаком инсулинорезистентности.

  2. Гликированный гемоглобин (HbA1c) - этот анализ показывает средний уровень сахара в крови за последние 2-3 месяца. Он особенно полезен для выявления скрытых изменений в обмене веществ.

  3. Уровень липидов в сыворотке крови - позволяет оценить уровень холестерина и других жиров, что важно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут сопровождать инсулинорезистентность.

  4. Измерение артериального давления - высокое артериальное давление является фактором риска для развития инсулинорезистентности и других заболеваний.

Анализ Описание
Уровень глюкозы Помогает определить, как организм усваивает сахар.
Гликированный гемоглобин Показывает средний уровень сахара в крови за последние 2-3 месяца.
Липиды в сыворотке крови Контролирует уровень холестерина и жиров в крови.
Измерение артериального давления Позволяет выявить возможные отклонения в давлении, связанное с инсулинорезистентностью.

Андрей Ильницкий добавил, что если результаты анализов показывают отклонения от нормы, врач может назначить дополнительные исследования для точной диагностики инсулинорезистентности и её возможных последствий.

Профилактика инсулинорезистентности и здоровый образ жизни

Инсулинорезистентность может развиться не только у пожилых людей, но и у более молодых, особенно если в их жизни отсутствуют здоровые привычки. Чтобы предотвратить это состояние, важно соблюдать несколько ключевых аспектов здорового образа жизни:

  1. Правильное питание. Важно включать в рацион больше фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, белки и полезные жиры, избегая легкоусвояемых углеводов и сахара. Употребление пищи с низким гликемическим индексом помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

  2. Регулярная физическая активность. Физические упражнения помогают улучшить чувствительность клеток к инсулину, а также способствуют снижению лишнего веса, что важно для профилактики инсулинорезистентности. Даже простые прогулки могут значительно улучшить обмен веществ.

  3. Социализация и психоэмоциональное благополучие. Поддержание активных социальных связей и участие в общественной жизни способствует общему улучшению состояния здоровья и снижению стресса.

  4. Своевременное лечение хронических заболеваний. Хронические инфекции, такие как заболевания почек или инфекции дыхательных путей, могут ускорять развитие инсулинорезистентности. Поэтому важно своевременно выявлять и лечить такие заболевания.

Профилактические меры Описание
Правильное питание Ограничение углеводов, больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
Регулярная физическая активность Умеренные физические нагрузки помогают улучшить чувствительность клеток к инсулину.
Социализация Поддержание социальных связей помогает снизить уровень стресса.
Своевременное лечение заболеваний Лечение хронических инфекций и заболеваний позволяет предотвратить развитие инсулинорезистентности.

Почему важно следить за состоянием здоровья?

Инсулинорезистентность часто является бессимптомным состоянием на ранних стадиях, что делает регулярные обследования особенно важными. Чем раньше будут выявлены проблемы с обменом веществ, тем легче будет начать лечение и предотвратить развитие диабета. Это также поможет избежать других возможных осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания и нарушения в работе органов.

Заключение

Профилактика инсулинорезистентности требует внимательности к своему здоровью и своевременной диагностики. Регулярное обследование, правильное питание, физическая активность и своевременное лечение заболеваний — это основы здорового образа жизни, которые помогают снизить риски и поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Следуя этим рекомендациям, можно предотвратить развитие инсулинорезистентности и избежать многих заболеваний, включая диабет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растительная диета замедляет биологическое старение мозга — по данным МРТ вчера в 21:52
Питание меняет биологический возраст мозга — исследователи указали на три ключевых ингредиента

Недавнее исследование показало, как зелёный чай и грецкие орехи, а также другие простые продукты, могут замедлить старение мозга и улучшить когнитивные функции.

Читать полностью » Бакучиол снижает раздражение чувствительной кожи — по данным косметологов вчера в 20:43
Беру сыворотку с этим ингредиентом — и кожа утром будто "отдохнувшая": почему эффект удивляет

Бакучиол — мягкий растительный ингредиент, который подходит всем типам кожи и не вызывает раздражений, становится настоящей находкой для чувствительных типов.

Читать полностью » Стресс ухудшает качество отдыха — по данным психолога Джины Бакни вчера в 19:27
Жила в постоянном напряжении — и тело подало такой сигнал, что я испугалась

Стресс не просто влияет на эмоции, он разрушительно воздействует на ваше тело. Узнайте, как защитить себя и восстановить гармонию с помощью простых техник.

Читать полностью » Таурин ускоряет восстановление после нагрузки — по данным диетолога Томасон Банн вчера в 18:20
Выпил энергетик с таурином — и пришел в недоумение от того, как изменилась моя выносливость

Таурин становится всё популярнее в спортивных напитках! Но какой на самом деле эффект этой аминокислоты и стоит ли ей доверять для повышения выносливости?

Читать полностью » Морковные маски улучшают тон кожи и снижают сухость — косметологи вчера в 18:02
Добавила этот сок в маску — и результат оказался сильнее, чем от дорогой косметики

Морковные маски питают кожу, уменьшают сухость, улучшают тон лица и укрепляют волосы. Подборка лучших рецептов для лица, шеи, волос и губ.

Читать полностью » Фрукты укрепляют иммунитет в зимний период — диетолог Митико Томиока вчера в 17:22
Включила в меню пять простых фруктов — и организм стал легче переносить холода

Какие фрукты стоит есть каждый день, чтобы поддержать иммунитет зимой? Разбираем рекомендации диетолога Митико Томиока и объясняем, как выбрать самые полезные плоды.

Читать полностью » Рисовая вода укрепляет повреждённые волосы, отметили трихологи вчера в 17:07
Рисовая вода стала трендом TikTok: попробовала ради интереса — и пряди изменились за неделю

Рисовая вода быстро завоевала популярность в уходе за волосами. Она укрепляет, оживляет и делает волосы блестящими. Как выбрать правильный метод применения?

Читать полностью » Мягкие пенки снизили раздражение чувствительной кожи, заявляют дермотологи вчера в 16:54
Умывание без жжения: беру всего два средства — кожа наконец успокаивается

Чувствительная кожа требует особого подхода. Разбираем ингредиенты, средства и шаги ухода, которые помогут сохранить комфорт и предотвратить раздражение.

Читать полностью »

Новости
Дом
Пригоревшие пятна лучше очищать средствами с активным кислородом
Спорт и фитнес
Упражнение Hippity Hop улучшило баланс тела за неделю — тренер Сара Хейли
Авто и мото
Renault Sandero и Hyundai Getz с пробегом до 250 тыс. км можно купить до 600 тысяч — автоинструктор
Культура и шоу-бизнес
Морган Фриман в 88 лет сохраняет активность через спорт и работу в кино — AARP
Садоводство
Материалы для укрытия компоста помогают поддерживать стабильную температуру зимой — Игорь Ляхов
Садоводство
Садоводы добавили кирпичную крошку для аэрации субстрата
Еда
Курабье с джемом хранится в закрытой коробке до семи дней — повар
УрФО
Solaris HC и LADA Niva Legend входят в тройку популярных машин — Авито Авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet