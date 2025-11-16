Инсулинорезистентность у худых: почему даже нормальный вес не гарантирует здоровье

Доктор Наталья Таныгина, эндокринолог и специалист по сахарному диабету, в интервью для Газета.ру рассказала о малоизвестной, но важной причине развития инсулинорезистентности — состояния, которое является предвестником сахарного диабета. Эндокринолог объяснила, что инсулинорезистентность может развиваться не только у людей с избыточным весом, как принято считать, но и у тех, кто, казалось бы, находится в нормальном весе.

Почему худые люди также могут столкнуться с инсулинорезистентностью?

Многие считают, что диабет развивается только у людей с лишним весом. Однако Наталья Таныгина подчеркнула, что это заблуждение. Даже худые люди могут столкнуться с инсулинорезистентностью. Причиной может быть снижение мышечной массы, что приводит к нарушению нормального обмена веществ. Если в организме уменьшается количество мышечной ткани, то в сравнении с жиром, который, в том числе, может скапливаться вокруг внутренних органов, развивается дисбаланс. Это может способствовать развитию инсулинорезистентности, при которой клетки организма не могут адекватно реагировать на инсулин, и уровень сахара в крови постепенно растет, что со временем может привести к сахарному диабету.

Мышечная масса и её значение для обмена веществ

Недавние исследования показали, что снижение мышечной массы не только ухудшает физическую форму, но и нарушает нормальную работу организма. Мышцы играют ключевую роль в метаболизме, поскольку они активно используют глюкозу, помогая поддерживать уровень сахара в крови на нормальном уровне. Если же мышцы уменьшаются по объему, организму становится сложнее эффективно использовать инсулин, что способствует накоплению сахара в крови и увеличивает риск развития диабета.

Причины инсулинорезистентности Описание Снижение мышечной массы Недостаток мышц способствует накоплению жира, особенно в области внутренних органов, что нарушает обмен веществ и повышает риск диабета. Жир вокруг органов Внутренний жир оказывает негативное влияние на метаболизм, повышая риск развития инсулинорезистентности.

Повышенный холестерин и гипертония: дополнительные риски

Не менее важным фактором, по словам Таныгиной, являются повышенный холестерин и гипертония. Оба эти состояния могут оказывать негативное воздействие на обмен веществ и способствовать развитию инсулинорезистентности. Высокий уровень холестерина и высокое артериальное давление являются важными маркерами сердечно-сосудистых заболеваний, но также они могут быть связанными с нарушением работы инсулина в организме. Это приводит к тому, что клетки становятся менее чувствительными к инсулину, что в свою очередь способствует накоплению сахара в крови и увеличивает риск возникновения диабета.

Легкоусвояемые углеводы — скрытая угроза

Еще одним важным фактором является потребление легкоусвояемых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это углеводы, которые содержатся в сладких и быстроусвояемых продуктах — шоколаде, сладких напитках, белом хлебе и других подобных продуктах. Частое потребление этих продуктов может вызвать резкие скачки сахара в крови, что перегружает поджелудочную железу. В результате организм постепенно теряет способность эффективно реагировать на инсулин, что и ведет к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.

Как улучшить чувствительность к инсулину?

Есть несколько способов предотвратить или замедлить развитие инсулинорезистентности, и основными из них являются физическая активность и сбалансированное питание.

Регулярные физические нагрузки. Прогулки, занятия спортом или простые физические упражнения помогают улучшить чувствительность клеток к инсулину. Физическая активность способствует использованию глюкозы клетками, что помогает поддерживать уровень сахара в крови на нормальном уровне. Чем больше человек двигается, тем легче организму регулировать уровень сахара. Сбалансированное питание. Чтобы предотвратить развитие инсулинорезистентности, очень важно следить за качеством рациона. Низкогликемическая диета помогает поддерживать уровень сахара в крови стабильным. Включение в рацион больше овощей, цельнозерновых продуктов, белков и полезных жиров помогает нормализовать обмен веществ и повысить чувствительность клеток к инсулину. Также стоит ограничить потребление продуктов с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов.

Важность комплексного подхода

Для борьбы с инсулинорезистентностью важен комплексный подход, который включает в себя не только регулярную физическую активность и правильное питание, но и контроль уровня стресса, который может также влиять на обмен веществ. Хронический стресс повышает уровень гормонов, таких как кортизол, которые в свою очередь могут увеличивать уровень сахара в крови и способствовать развитию инсулинорезистентности.

Меры профилактики инсулинорезистентности Описание Физическая активность Регулярные упражнения помогают клеткам более эффективно усваивать глюкозу. Сбалансированное питание Ограничение углеводов и увеличение потребления клетчатки и белков поддерживает стабильный уровень сахара. Контроль стресса Стресс может повышать уровень сахара в крови, поэтому важно научиться управлять эмоциями и регулярно отдыхать.

Заключение

Инсулинорезистентность — это состояние, которое может стать предвестником сахарного диабета, и оно не всегда зависит от лишнего веса. Снижение мышечной массы, гипертония, повышенный холестерин и потребление углеводов — все эти факторы могут существенно повысить риск развития диабета. Однако с помощью правильного питания, физической активности и регулярных медицинских проверок можно значительно снизить эти риски и улучшить общее состояние здоровья. Важно не игнорировать первые признаки инсулинорезистентности и своевременно принимать меры для улучшения здоровья.