Измерение талии при риске инсулинорезистентности
© NewsInfo.Ru by Алексей Поляков is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:31

Живот растёт — сахар выходит из-под контроля: простой замер талии выдаёт риск диабета второго типа

Нарушения обмена веществ нередко развиваются незаметно, пока не приводят к тяжёлым последствиям. Об одном из таких состояний — инсулинорезистентности — в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков. По его словам, механизм, который изначально служит защитой организма, при определённых условиях начинает работать против него.

Когда защита превращается в угрозу

Инсулинорезистентность в норме является частью физиологической адаптации. Организм использует её в ситуациях, когда между приёмами пищи проходит несколько часов и возникает временный дефицит углеводов. В этот момент активируются процессы расщепления белков и жиров, что позволяет поддерживать энергетический баланс и предотвращает выраженное чувство голода.

"Инсулинорезистентность — это физиологическое состояние, которое помогает обеспечивать организм энергией в условиях недостатка углеводов. Благодаря этому запускаются другие механизмы, когда расщепляется белок и жир, чтобы покрыть энергетические нужды. Но когда у человека развивается ожирение, особенно абдоминальное, эти механизмы дают сбой, и инсулинорезистентность из физиологической превращается в патологическую", — пояснил кандидат медицинских наук.

По его словам, ключевую роль играет именно абдоминальное ожирение. При накоплении жировой ткани в области живота естественные механизмы регуляции перестают работать корректно, что создаёт предпосылки для нарушений углеводного обмена.

Один замер — сигнал риска

Выраженное абдоминальное ожирение значительно повышает вероятность метаболических сбоев. При этом заподозрить проблему можно без сложных обследований — достаточно измерить окружность талии. Этот показатель напрямую связан с риском патологической инсулинорезистентности.

Для женщин нормой считается объём талии до 80 сантиметров, для мужчин — до 94. Превышение этих значений указывает на высокий риск нарушений углеводного обмена. Такой простой замер позволяет вовремя обратить внимание на возможные изменения в работе организма.

Опасные последствия без коррекции

При отсутствии коррекции инсулинорезистентность становится фактором серьёзных осложнений. Барсуков отметил, что это состояние ускоряет развитие сахарного диабета второго типа и провоцирует сосудистые нарушения. Кроме того, формируется хроническое воспаление, которое усиливает атеросклеротические процессы.

В результате повышается вероятность инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Таким образом, метаболический сбой выходит за пределы эндокринной системы и затрагивает сердечно-сосудистую сферу. Своевременное выявление нарушений позволяет начать коррекцию на раннем этапе и снизить риски тяжёлых последствий.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

