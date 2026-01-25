Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Увлажнитель воздуха зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Артём Кожин Опубликована сегодня в 16:27

Мутное стекло — не косметическая проблема: запотевшие окна выдают скрытую поломку дома

Влага между стёклами снизила теплоэффективность окон — The Spruce

Запотевшие окна — проблема, с которой рано или поздно сталкиваются владельцы квартир и частных домов в российских климатических условиях. Перепады температур, высокая влажность и продолжительные морозы ускоряют износ даже качественных стеклопакетов. Появление тумана между стёклами не только портит внешний вид окна, но и указывает на снижение его теплоэффективности. Об этом сообщает The Spruce.

Что такое теплопакеты и почему они востребованы в России

Современные окна в большинстве российских домов представляют собой стеклопакеты — герметичные конструкции из двух или трёх стёкол, собранных на заводе в единый блок. Такие окна стали стандартом как в новостройках, так и при капитальном ремонте, поскольку позволяют заметно сократить теплопотери и расходы на отопление. Однокамерные варианты сегодня встречаются в основном в старом жилом фонде или в хозяйственных постройках, где требования к сохранению тепла ниже.
Внутреннее пространство стеклопакета обычно заполняется воздухом или инертным газом. Воздух уже сам по себе работает лучше, чем одиночное стекло, однако его молекулы легко передают тепло. Поэтому в условиях российского климата всё чаще используют аргон или криптон — плотные газы, которые замедляют теплопередачу и помогают поддерживать стабильную температуру в помещении.

Почему между стёклами появляется влага

Основной причиной запотевания считается нарушение герметичности стеклопакета. Со временем уплотнители по периметру теряют эластичность, инертный газ постепенно выходит, а внутрь попадает влажный воздух. В холодное время года разница температур между внутренним и внешним стеклом становится особенно заметной, и влага начинает конденсироваться.
Именно поэтому конденсат на окнах чаще всего появляется зимой, когда тёплый и влажный воздух внутри конструкции сталкивается с охлаждённой поверхностью. Подробно этот механизм описан в материале о том, почему конденсат на окнах появляется из-за влажного воздуха и холода. Летом проблема может временно исчезать, но с первыми морозами возвращается вновь, сигнализируя о потере герметичности.

Какие решения доступны владельцам жилья

Ещё недавно владельцам квартир приходилось либо мириться с запотевшими окнами, либо полностью менять оконный блок. Сегодня существует несколько более гибких вариантов. Замена стеклопакета позволяет вернуть окну первоначальные теплоизоляционные характеристики без демонтажа всей конструкции. Новый блок снова заполняется инертным газом и служит ещё много лет, однако такая услуга доступна не во всех регионах и обходится недёшево.
Альтернативой становится устранение запотевания без замены стекла. Этот способ направлен на удаление влаги и улучшение прозрачности окна, но не восстанавливает исходный уровень теплоизоляции. При этом важно учитывать и другие возможные причины теплопотерь — например, когда ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка, и проблема кроется не только в стеклопакете.

Как проходит процедура устранения запотевания

Работы по удалению конденсата выполняются при плюсовой температуре, что особенно актуально для российских регионов с холодной зимой. Специалист аккуратно делает небольшие технологические отверстия в стекле, через которые влага постепенно испаряется. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.
После высушивания внутреннюю поверхность обрабатывают специальным составом, который снижает риск повторного образования конденсата и удаляет минеральные отложения. Затем часть отверстий герметизируется, а другие используются для вентиляции, позволяя стеклопакету выводить излишки влаги.

В итоге выбор между заменой стеклопакета и устранением запотевания зависит от возраста окна, состояния уплотнителей и климатических условий региона. В суровых зимах полная замена чаще оказывается более надёжным решением, тогда как при локальных дефектах ремонт может стать разумным компромиссом. Грамотная оценка состояния окон помогает сохранить тепло в доме и избежать лишних затрат на отопление.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.

