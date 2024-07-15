Московский ФАС возбудил дело против "Альфа-банка" и певицы Инстасамки (ИП Зотеева Д. Е.) за спорную рекламу.
По мнению антимонопольной службы, рекламный клип "Альфа-самка", для которого банк привлёк исполнительницу, нарушает ч. 6 ст. 5 и ч. 1 ст. 28 ФЗ "О рекламе". В деле "Альфа-банк" заявлен как рекламодатель, а Инстасамка — как рекрамораспространитель.
Ведомству показалась спорной фраза в рекламе: "Да, я альфа-самка с картой "Альфа-банка", я трачу без тормозов. У меня есть карта, с альфой я богата, я трачу без тормозов". Также ФАС сочла неоднозначным обращение с российскими деньгами (в клипе инстасамка заворачивает жвачку в пятитычячную купюру).
Текст определения опубликован столичным УФАС в базе решений. За нарушения "Альфа-банку" и певице грозит штраф до 500 тысяч рублей.
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