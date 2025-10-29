Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сравнение ламината и паркета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Артём Кожин Опубликована сегодня в 1:18

Когда укладывать ламинат, чтобы он не вздулся и не скрипел: идеальный сезон по мнению экспертов

Укладывать ламинат лучше весной или осенью при влажности около 60%

Ламинат давно стал одним из самых популярных напольных материалов. Он красив, доступен, прост в монтаже и долговечен. Но чтобы покрытие действительно прослужило годы, важно не только выбрать качественные панели, но и правильно подобрать время и условия укладки. О том, как сезон и микроклимат влияют на результат, рассказал эксперт по ремонту СТД "Петрович" Григорий Белоусов-Михайлов.

Почему время года имеет значение

На первый взгляд кажется, что уложить ламинат можно когда угодно. Но влажность и температура воздуха напрямую влияют на геометрию панелей. Если материал "поведёт", покрытие начнёт скрипеть или вздуется.

Весной и осенью воздух не слишком сухой и не слишком влажный, поэтому ламинат не сжимается и не расширяется при монтаже.

Идеальные условия для укладки

Чтобы покрытие легло ровно и прослужило долго, важно соблюдать микроклимат в помещении.

Оптимальные параметры:
• температура — от +18 до +25 °C;
• влажность — около 60%.

Перед монтажом материал должен адаптироваться к этим условиям.

Такой подход помогает избежать последующих деформаций, вздутий и щелей.

Зимняя укладка: можно, но с нюансами

Зимой воздух в помещениях становится суше из-за отопления. В результате панели могут сжиматься, а после повышения влажности — расширяться. Чтобы компенсировать эти колебания, необходимо оставлять технические зазоры.

Эти зазоры оставляют между стенами и панелями — примерно 8-10 мм. Их закрывают плинтусом, и визуально это никак не заметно.

Подготовка основания — залог прочности

Даже самый дорогой ламинат потеряет форму, если укладывать его на неровное основание. Перепады высоты вызывают прогибы и трещины на замках. Поэтому перед началом работ нужно:
• тщательно выровнять пол (цементной стяжкой, наливным составом или фанерой);
удалить пыль и грязь;
• убедиться, что поверхность сухая и чистая.

Если укладка выполняется на бетон, влажность основания не должна превышать 2%. При необходимости под ламинат кладут пароизоляционную подложку.

Сравнение сезонов для укладки

Время года Условия Особенности Риски
Весна Умеренная влажность, стабильная температура Идеальные условия Практически отсутствуют
Лето Тёплый воздух, высокая влажность Нужно хорошо проветривать Возможны вздутия при избытке влаги
Осень Мягкий климат, сбалансированная влажность Оптимальный сезон Минимальные
Зима Сухой воздух, отопление Требуются компенсационные зазоры Сжатие и деформация

Лайфхак от эксперта

Если в помещении установлен кондиционер или система вентиляции, можно искусственно поддерживать нужный микроклимат. Это особенно полезно при ремонте зимой: достаточно включить увлажнитель воздуха, чтобы достичь идеальных 50-60% влажности.

Также стоит помнить, что упаковки с ламинатом нельзя хранить у стен или батарей - температура в этих зонах отличается, и панели могут "повести" ещё до укладки.

Уход за ламинированным полом

Продлить срок службы покрытия поможет регулярный и бережный уход.

Рекомендации:

  1. Мыть пол влажной, хорошо отжатой тряпкой - не чаще 2 раз в неделю.
  2. Избегать обильного количества воды: влага может проникнуть в замки и вызвать вздутие.
  3. Использовать только мягкие щётки или пылесос с насадкой для паркета.
  4. Раз в месяц протирать поверхность специальным средством для ламината.
  5. После влажной уборки дать полу полностью высохнуть перед ходьбой.

А что если ламинат уже деформировался?

Если появились вздутия, щели или скрипы, не стоит паниковать. В большинстве случаев проблему можно решить локально - снять повреждённые панели и заменить новыми. Но если деформация вызвана постоянной влажностью, лучше проверить вентиляцию и источник влаги.

Плюсы соблюдения климатических условий

Преимущество Эффект
Ровная укладка Панели не деформируются
Продление срока службы Покрытие служит 10-15 лет
Экономия на ремонте Не требуется замена панелей
Эстетика Поверхность остаётся гладкой и тихой

FAQ

Можно ли укладывать ламинат при включённом отоплении?
Да, если температура не превышает 25 °C и влажность поддерживается на уровне 50-60%.

Нужно ли класть подложку под ламинат?
Обязательно. Подложка компенсирует неровности и служит тепло- и шумоизоляцией.

Через сколько после укладки можно ставить мебель?
Минимум через 24 часа, когда панели полностью стабилизируются.

Можно ли мыть ламинат пароочистителем?
Нет, высокая температура и влага могут повредить замки и верхний слой.

