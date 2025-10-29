Когда укладывать ламинат, чтобы он не вздулся и не скрипел: идеальный сезон по мнению экспертов
Ламинат давно стал одним из самых популярных напольных материалов. Он красив, доступен, прост в монтаже и долговечен. Но чтобы покрытие действительно прослужило годы, важно не только выбрать качественные панели, но и правильно подобрать время и условия укладки. О том, как сезон и микроклимат влияют на результат, рассказал эксперт по ремонту СТД "Петрович" Григорий Белоусов-Михайлов.
Почему время года имеет значение
На первый взгляд кажется, что уложить ламинат можно когда угодно. Но влажность и температура воздуха напрямую влияют на геометрию панелей. Если материал "поведёт", покрытие начнёт скрипеть или вздуется.
Весной и осенью воздух не слишком сухой и не слишком влажный, поэтому ламинат не сжимается и не расширяется при монтаже.
Идеальные условия для укладки
Чтобы покрытие легло ровно и прослужило долго, важно соблюдать микроклимат в помещении.
Оптимальные параметры:
• температура — от +18 до +25 °C;
• влажность — около 60%.
Перед монтажом материал должен адаптироваться к этим условиям.
Такой подход помогает избежать последующих деформаций, вздутий и щелей.
Зимняя укладка: можно, но с нюансами
Зимой воздух в помещениях становится суше из-за отопления. В результате панели могут сжиматься, а после повышения влажности — расширяться. Чтобы компенсировать эти колебания, необходимо оставлять технические зазоры.
Эти зазоры оставляют между стенами и панелями — примерно 8-10 мм. Их закрывают плинтусом, и визуально это никак не заметно.
Подготовка основания — залог прочности
Даже самый дорогой ламинат потеряет форму, если укладывать его на неровное основание. Перепады высоты вызывают прогибы и трещины на замках. Поэтому перед началом работ нужно:
• тщательно выровнять пол (цементной стяжкой, наливным составом или фанерой);
• удалить пыль и грязь;
• убедиться, что поверхность сухая и чистая.
Если укладка выполняется на бетон, влажность основания не должна превышать 2%. При необходимости под ламинат кладут пароизоляционную подложку.
Сравнение сезонов для укладки
|Время года
|Условия
|Особенности
|Риски
|Весна
|Умеренная влажность, стабильная температура
|Идеальные условия
|Практически отсутствуют
|Лето
|Тёплый воздух, высокая влажность
|Нужно хорошо проветривать
|Возможны вздутия при избытке влаги
|Осень
|Мягкий климат, сбалансированная влажность
|Оптимальный сезон
|Минимальные
|Зима
|Сухой воздух, отопление
|Требуются компенсационные зазоры
|Сжатие и деформация
Лайфхак от эксперта
Если в помещении установлен кондиционер или система вентиляции, можно искусственно поддерживать нужный микроклимат. Это особенно полезно при ремонте зимой: достаточно включить увлажнитель воздуха, чтобы достичь идеальных 50-60% влажности.
Также стоит помнить, что упаковки с ламинатом нельзя хранить у стен или батарей - температура в этих зонах отличается, и панели могут "повести" ещё до укладки.
Уход за ламинированным полом
Продлить срок службы покрытия поможет регулярный и бережный уход.
Рекомендации:
- Мыть пол влажной, хорошо отжатой тряпкой - не чаще 2 раз в неделю.
- Избегать обильного количества воды: влага может проникнуть в замки и вызвать вздутие.
- Использовать только мягкие щётки или пылесос с насадкой для паркета.
- Раз в месяц протирать поверхность специальным средством для ламината.
- После влажной уборки дать полу полностью высохнуть перед ходьбой.
А что если ламинат уже деформировался?
Если появились вздутия, щели или скрипы, не стоит паниковать. В большинстве случаев проблему можно решить локально - снять повреждённые панели и заменить новыми. Но если деформация вызвана постоянной влажностью, лучше проверить вентиляцию и источник влаги.
Плюсы соблюдения климатических условий
|Преимущество
|Эффект
|Ровная укладка
|Панели не деформируются
|Продление срока службы
|Покрытие служит 10-15 лет
|Экономия на ремонте
|Не требуется замена панелей
|Эстетика
|Поверхность остаётся гладкой и тихой
FAQ
Можно ли укладывать ламинат при включённом отоплении?
Да, если температура не превышает 25 °C и влажность поддерживается на уровне 50-60%.
Нужно ли класть подложку под ламинат?
Обязательно. Подложка компенсирует неровности и служит тепло- и шумоизоляцией.
Через сколько после укладки можно ставить мебель?
Минимум через 24 часа, когда панели полностью стабилизируются.
Можно ли мыть ламинат пароочистителем?
Нет, высокая температура и влага могут повредить замки и верхний слой.
