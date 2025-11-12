Мы взяли две награды SELF — я заново поверила в смысл нашей работы

Неделя началась с обеда в честь Кристианы Аманпур и Международного фонда женских медиа (IWMF). Эта организация защищает журналисток по всему миру — особенно там, где слово может стоить жизни. В Колумбии, например, репортажи о наркокартелях сопровождаются угрозами.

"Женщины рассказывают настоящие истории — даже в тех местах, где их голосу не рады", — отметила журналист Кристиана Аманпур.

Фонд вручает награды Courage Awards женщинам, которые рисковали ради правды, разоблачая коррупцию и дискриминацию. На встрече, организованной Синди Лив из Glamour и Алекс Троуэр из Estée Lauder, собрались лидеры медиа — от Allure и Harper's Bazaar до CNN и CBS. Их присутствие напомнило, что свобода слова — не привилегия, а обязанность говорить и поддерживать тех, кто не может молчать. Организаторы призвали: зайдите на сайт IWMF и поддержите женщин-журналисток, чья работа делает мир честнее.

Вдохновение от работы и читателей

Редакция SELF помогает миллионам читателей строить здоровую, сбалансированную жизнь. Это советы по питанию, тренировки, истории личных побед. На этой неделе журнал получил две награды — за расследование о рисках дженериков "Bad Bargain" и за успех онлайн-рассылок. Такие моменты напоминают, почему важно писать с заботой и смыслом. Работа в медиа — это не просто поток новостей, а ежедневная возможность влиять на выбор, самочувствие и уверенность читателей.

Соавтор, без которого ничего бы не случилось

Особое место занимает работа с Кэтрин Бирндорф, доктором медицины. Наше общее детище — книга The Nine Rooms of Happiness - вошла в список The New York Times среди лучших self-help изданий. Тур по радио и телевидению стал напоминанием, как прекрасно делить успех с человеком, который вдохновляет и поддерживает каждую идею. Совместная работа показала: когда рядом человек, который разделяет твои ценности, результат всегда оказывается выше ожиданий.

Семья — главный источник сил

Муж, дети, родители, брат — это мой личный тыл. Их поддержка делает каждый день светлее. Иногда достаточно короткого звонка или улыбки, чтобы день сложился удачно. Семья — это не просто близкие, это ежедневное напоминание, ради чего стоит стараться. Они дают силы, когда кажется, что энергии больше нет, и напоминают, что успех — это не только награды, но и ощущение любви дома.

Команда, которая делает невозможное

Каждый день — это труд множества людей: от директоров до ассистентов. Они не просто выполняют задачи, а вкладывают душу в каждое дело. Именно благодаря таким коллегам работа превращается в удовольствие. Сплочённая команда — как механизм, где каждый винтик важен. Поддержка внутри коллектива даёт уверенность двигаться дальше, искать решения, предлагать идеи, которые растут в реальные проекты.

Спорт и сила духа

Мои напарники по триатлону — настоящие герои. Даже после падений они возвращаются на трассу. Их настойчивость напоминает: сила — не в отсутствии страха, а в умении двигаться вперёд, несмотря на боль. Тренировки учат уважению к телу и терпению, а спорт становится не просто увлечением, а способом познать себя. Каждое соревнование — это проверка характера, а не только физической формы.

Врачи, которые возвращают здоровье

После сложного спортивного сезона я поняла, как важно слушать своё тело. Команда врачей помогла восстановиться и снова получать удовольствие от тренировок. Здоровье — это не роскошь, а ежедневная работа над собой. Регулярные обследования, грамотное питание и движение — это те привычки, которые позволяют не терять форму и оставаться в ресурсе.

Весна как новая точка отсчёта

Когда солнце наконец начинает пригревать, всё кажется возможным. Тепло возвращает энергию, вдохновение, желание действовать. После долгой зимы даже утренний бег по парку воспринимается как праздник. Весна — это не просто сезон, а внутреннее обновление, когда хочется начать заново, поставить цели и уверенно к ним идти.

И, наконец, читатели

Каждое письмо, комментарий или отзыв напоминает, ради чего всё это делается. Когда кто-то пишет: "Вы меня вдохновляете", я мысленно отвечаю: "Нет, это вы вдохновляете нас!" Читатели — двигатель любой идеи, и именно благодаря им всё имеет смысл. Без обратной связи невозможно понять, что действительно важно. Люди, которые читают, спорят, обсуждают, — это зеркало, в котором отражается весь смысл нашей работы.

Интересные факты

IWMF вручает награды журналисткам уже более 30 лет. The Nine Rooms of Happiness переведена на несколько языков. SELF входит в десятку самых читаемых изданий о здоровье в США.

Плюсы и минусы вдохновения

Плюсы:

Заряд энергии и мотивации;

Возможность делиться ценностями с другими;

Чувство сопричастности.

Минусы:

Эмоциональное выгорание при постоянной самоотдаче;

Сложность сохранять баланс между работой и личной жизнью.

FAQ

Как найти вдохновение каждый день: обращать внимание на мелочи — улыбку, добрые слова, музыку.

Что помогает сохранять мотивацию: благодарность и осознание, ради чего всё делается.

Как поддерживать других: просто сказать "я верю в тебя" — иногда этого достаточно.

Мифы и правда

Миф: вдохновение приходит само.

вдохновение приходит само. Правда: его создают люди, которых мы выбираем слушать, читать и любить.

Иногда вдохновение прячется в самых обычных вещах — утреннем солнце, чашке кофе, искреннем разговоре с близким человеком. Оно приходит не тогда, когда его ждёшь, а когда готов замечать. Каждый день мы встречаем людей, которые показывают пример силы, заботы и упорства. Женщины, рискующие ради правды, коллеги, которые делают невозможное, врачи, возвращающие здоровье, и читатели, дающие смысл всей работе, — всё это нити одного большого полотна. Если смотреть внимательнее, мир оказывается полон примеров того, как можно быть лучше, чем вчера. Главное — не переставать благодарить и вдохновляться, ведь именно это делает нас живыми.