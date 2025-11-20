Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:23

В Тюмени арестовали "невидимую сеть" автодорнадзора: как инспекторы зарабатывали на пропуске грузовиков с перегрузом

В Тюмени арестованы инспекторы автодорнадзора за взятки за пропуск грузовиков — СКР

В Тюмени арестована группа инспекторов автодорнадзора, обвиняемых в получении взяток. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Обвинения и схема преступления

Следствие утверждает, что члены организованной группы получили взятки за пропуск грузовиков с превышением допустимой массы и габаритов. С 2023 по 2025 год сотрудники территориального отдела государственного учреждения автодорожного надзора на посту весогабаритного контроля позволяли большегрузным автомобилям проходить без остановки для взвешивания. Таким образом, водители избегали процедуры контроля за плату.

Действия следствия

Инспекторы были задержаны силовиками, и в настоящее время проверяется их возможная причастность к аналогичным преступлениям. Продолжается расследование дела.

