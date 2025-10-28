Ночь делится пополам, и сон не возвращается: врачи знают, почему это происходит именно в 3:00

Пробуждение в три часа ночи — знакомая ситуация для миллионов людей. На первый взгляд кажется, что это просто случайность: слишком тёплое одеяло, поздний ужин или стресс. Но если вы регулярно просыпаетесь в одно и то же время и не можете снова заснуть, возможно, речь идёт о специфической форме бессонницы — нарушении поддержания сна.

Что происходит с телом ночью

Человек проходит несколько циклов сна, чередуя глубокие и поверхностные фазы. Обычно под утро сон становится более лёгким, и любое внешнее раздражение — шум, свет, движение партнёра — может разбудить. Но при бессоннице поддержания сна человек не просто просыпается: он не может вернуться в сон, даже если устал. С каждой новой ночью тревога усиливается, и сам момент пробуждения превращается в условный сигнал для бодрствования.

По данным Harvard Health Publishing, это состояние встречается примерно у каждого пятого человека в США. В Великобритании статистика скромнее, но около трети взрослых хотя бы раз сталкивались с подобной проблемой. Согласно информации Министерства здравоохранения, 40% граждан России сталкиваются с проблемами сна и бессонницей. Особенно часто она возникает у женщин среднего возраста, когда на качество сна влияют гормональные колебания и эмоциональные нагрузки.

Почему это случается

Причины ночных пробуждений различны. Основные факторы — стресс, тревожность, депрессия, гормональные изменения, а также физиологические состояния вроде приливов жара во время менопаузы. Добавим к этому переутомление, употребление кофеина во второй половине дня, поздние тренировки или использование гаджетов перед сном — и идеальная "ночная буря" готова.

"По мере взросления нормальный цикл сна становится короче, и мы проводим меньше времени в глубоком сне", — отметили в Harvard Health.

Чем меньше глубоких фаз, тем выше вероятность проснуться среди ночи и остаться в состоянии поверхностного бодрствования. К тому же у многих людей формируется привычка тревожиться о сне — и сам страх "опять не усну" запускает каскад стрессовых реакций.

Советы шаг за шагом: как вернуть сон

Не пытайтесь заснуть насильно. Если прошло 15-20 минут, а сон не возвращается — встаньте. Сделайте что-то спокойное: почитайте книгу, сложите бельё, займитесь дыхательными практиками. Главное — избегать экранов.

"Попытайтесь почитать книгу с включенным достаточным количеством света, чтобы вы могли комфортно видеть печать", — советует доктор Луис Ф. Буэнавер, эксперт по сну из Университета Джонса Хопкинса. Не смотрите на часы. "Блокировка часов" — простая, но действенная техника. Джон Хопкинс Медицин Центр рекомендует не проверять время ночью: осознание, что "уже 3:47", только повышает тревожность и мешает телу расслабиться. Соблюдайте режим. Даже после плохой ночи не ложитесь днём. Поддержание привычного распорядка помогает организму синхронизировать внутренние часы. Не ложитесь слишком рано. По словам доктора Карен Карлсон из Массачусетской больницы общего профиля, попытки "наверстать" недосып могут сработать наоборот.

"Иногда случается так, что женщины ложатся спать рано, пытаясь заснуть, а затем просыпаются в 3 или 4 часа утра — и на самом деле они не должны спать более шести или семи часов", — пояснила она. Проверьте фон здоровья. Хронические боли, апноэ сна, щитовидные нарушения и тревожные расстройства нередко скрываются под маской "бессонницы". Консультация врача поможет исключить медицинские причины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: употребление алкоголя перед сном.

Последствие: алкоголь ускоряет засыпание, но нарушает глубокие фазы и вызывает ранние пробуждения.

Альтернатива: травяные чаи с ромашкой, мелиссой или валерианой.

Ошибка: употребление алкоголя перед сном.

Последствие: алкоголь ускоряет засыпание, но нарушает глубокие фазы и вызывает ранние пробуждения.

Альтернатива: травяные чаи с ромашкой, мелиссой или валерианой.

Последствие: синий свет подавляет выработку мелатонина.

Альтернатива: бумажная книга или аудиокнига с таймером отключения.

Ошибка: "досыпание" утром.

Последствие: сбивается биоритм, и тело перестаёт различать день и ночь.

Альтернатива: поднимайтесь в одно и то же время, даже если плохо спали — организм быстрее восстановит ритм.

Последствие: сбивается биоритм, и тело перестаёт различать день и ночь.

Альтернатива: поднимайтесь в одно и то же время, даже если плохо спали — организм быстрее восстановит ритм.

А что если это гормоны?

Во время менопаузы уровень эстрогена падает, и терморегуляция тела нарушается. Приливы жара и ночная потливость нередко становятся причиной внезапных пробуждений. В этом случае стоит обсудить с врачом мягкие формы гормональной терапии или растительные препараты с фитоэстрогенами, например, на основе сои или клевера.

Дополнительно помогает витамин B6 (регулирует уровень серотонина) и магний (способствует расслаблению мышц). Эти добавки продаются в аптеке и подходят для приёма перед сном, если нет противопоказаний.

Плюсы и минусы популярных решений

Метод Плюсы Минусы Травяные сборы (мелисса, ромашка, валериана) Натуральность, мягкое действие Не помогают при хронических нарушениях Мелатонин Быстро регулирует цикл сна Может вызывать сонливость днём, противопоказан при приёме антидепрессантов Медитация и дыхание 4-7-8 Улучшают качество сна и снижают тревожность Требуют регулярной практики Сон под белый шум Стабилизирует фоновое восприятие, подходит для городских условий Может раздражать, если неправильно подобран звук

FAQ

Как понять, что у меня именно бессонница поддержания сна, а не обычная усталость?

Если пробуждения происходят часто, в одно и то же время и сопровождаются трудностями повторного засыпания — вероятно, это именно она.

Стоит ли принимать снотворные?

Только по назначению врача. Современные препараты (например, с зопиклоном) эффективны, но при длительном применении вызывают зависимость. Лучше начать с поведенческой терапии сна (CBT-I).

Можно ли вылечить бессонницу без лекарств?

Да. Поведенческие методы, регулярная физическая активность, снижение тревожности и отказ от кофеина вечером часто полностью устраняют проблему.

Сколько времени нужно, чтобы восстановить сон?

У большинства людей улучшение наступает через 2-4 недели, если соблюдать режим и рекомендации.

Мифы и правда

Миф: если не спишь ночью, нужно лечь днём и отоспаться.

Правда: днём спать не стоит — это нарушает ритм и усугубляет бессонницу.

Миф: если не спишь ночью, нужно лечь днём и отоспаться.

Правда: днём спать не стоит — это нарушает ритм и усугубляет бессонницу.

Правда: он действительно усыпляет, но разрушает структуру сна.

Миф: алкоголь помогает заснуть.

Правда: он действительно усыпляет, но разрушает структуру сна.

Правда: хроническое недосыпание повышает риск гипертонии, диабета и тревожных расстройств.

Сон и психология

Бессонница поддержания сна — не только физиологическое, но и эмоциональное явление. Человек просыпается, и мозг мгновенно включает "внутреннего комментатора": мысли о работе, тревоги, воспоминания. Один из эффективных подходов — когнитивно-поведенческая терапия сна. Она помогает переучить мозг не связывать кровать с тревогой и возвращает ощущение безопасности ночью.

