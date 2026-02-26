Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бессоница
Бессоница
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 2:24

Циркадные ритмы: первые шаги к восстановлению — как простые изменения рутины меняют качество сна

В сырой февральский вечер, когда за окном моросит дождь, а в комнате висит тяжелый аромат остывшего чая с мятой, тело ноет от усталости после долгого дня, но разум отказывается отключаться. Мысли скачут, как искры от костра: планы на завтра, обрывки разговоров, тревоги о здоровье. Утром зеркало выдает предательские тени под глазами, тусклость кожи — первые сигналы, что внутренние часы сбились. Около 10% людей по всему миру знают эту муку хронической бессонницы, особенно среди пожилых, где цифра взлетает до трети. Новое исследование австралийских ученых из Университета Южной Австралии проясняет: проблема не в стрессе или кофеине, а в сбоев циркадных ритмов мозга, когда ночной режим мышления запаздывает на целых шесть часов.

Это открытие меняет взгляд на бессонницу не как на слабость воли, а как на биологический дефект, где мозг упорно держит дневную активность в ночное время. Связь с внешностью очевидна: хронический недосып разрушает коллаген, провоцирует воспаления, ускоряя старение кожи на годы вперед. Физиология проста — без timely выключения кортизол не спадает, мелатонин не пикует, и организм трактует ночь как продленный день.

"Нарушение циркадных ритмов — это не прихоть, а системный сбой, влияющий на весь организм, от иммунитета до регенерации тканей. В моей практике пациенты с бессонницей часто жалуются не только на усталость, но и на ухудшение кожи и общее самочувствие, что напрямую коррелирует с этими внутренними часами".

врач-терапевт, врач общей практики Марина Егорова

Что такое циркадные ритмы мозга и почему они сбиваются

Циркадные ритмы — это 24-часовой цикл, orchestrated супрахиазматическим ядром гипоталамуса, где биохимия мелатонина и кортизола дирижирует бодрствованием и отдыхом. У здоровых людей пик когнитивной активности приходится на послеобеденные часы, а ночью мозг переключается в режим дефолт-мода сети, фокусируясь на релаксации. При бессоннице этот сдвиг запаздывает: мозг, словно сломанный будильник, продолжает решать задачи в темноте. Исследование в Sleep Medicine подтверждает — у инсомниаков фаза снижения активности смещена на 6,5 часов позже, что объясняет гиперактивные мысли ночью.

Глазами врача, это не просто неудобство: хронический десинхрон ускоряет окислительный стресс, подрывая барьер кожи и провоцируя преждевременные морщины. Как отмечает профессор Курт Лашингтон из UniSA, мозг не получает сигнала "выключиться", оставаясь в дневном режиме. Факторы риска? Нерегулярный график, синий свет экранов, дефицит витамина D — ключевого модулятора ритмов, как показано в работах по влиянию витамина D на циркадные ритмы.

Как ученые раскрыли механизм бессонницы

В контролируемом эксперименте 32 пожилых добровольца — половина с инсомнией, половина контроль — провели 24 часа в изолированной комнате с тусклым светом, без часов и гаджетов. Каждый час они оценивали тон мыслей (позитив/негатив), скорость и контроль. Это позволило нарисовать кривые суточных колебаний: у всех пик во второй половине дня, минимум ранним утром. Но у бессонных кривая сглажена, ночной спад слаб.

Методика минимизировала внешние помехи, фокусируясь на эндогенных ритмах. Результаты опубликованы в 2025-м, но актуальны: они подчеркивают, что бессонница — не психология, а хронобиология. Связь с ЗОЖ очевидна — освещение влияет на глаза и кожу, как в исследованиях по миопии и старению от полумрака.

Различия в работе мозга: день вместо ночи

Здоровые спят спокойно: дневные мысли о задачах уступают ночному дрейфу. Инсомниаки же сохраняют "рабочий" режим — мысли скачущие, эмоционально заряженные. Профессор Джилл Дорриан подчеркивает: процесс отвлечения от целенаправленного мышления замедлен. Это бьет по внешности — недосып усиливает сосудистые изменения, как алые капли на коже от стресса.

"Бессонница часто маскирует гормональные сдвиги, особенно в менопаузе, где сон нарушается из-за дисбаланса. Корректировка ритмов через рацион и свет — первый шаг к восстановлению".

врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Биохимически: поздний кортизоловый пик держит адреналин, блокируя ГАМК-рецепторы релакса. В итоге — стресс накапливается, как в эмоциональных играх, подрывая сердце, как при нерегулярном сердцебиении.

Биохаки для синхронизации внутренних часов

Лечение: светотерапия утром, тусклый свет вечером, фиксированный график. Осознанность снижает гиперактивность, рацион без сахара стабилизирует. В менопаузе это критично, как в нарушении баланса гормонов. Биохакерский подход: прохладная спальня (16-18°C), магний перед сном — больше, чем пилюли.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли исправить ритмы дома? Да, утро на свету + ужин за 3 часа до сна.
  • Влияет ли бессонница на кожу? Сильно: +30% морщин за год по исследованиям.
  • Когда к врачу? Если >3 ночей в неделю, 3 месяца.
  • Витамин D поможет? Да, 2000 МЕ/день синхронизирует часы.
Проверено экспертом: врач-терапевт Алексей Поляков

Читайте также

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женское тело под угрозой: как менопауза нарушает привычный баланс гормонов и метаболизма вчера в 10:19

В менопаузе многие женщины сталкиваются с привычным дисбалансом: лишний вес, трудности со сном и стресс. Узнайте секреты, как изменить эту ситуацию.

Читать полностью » Проблема на фоне облаков: как витамин D влияет на настроение и здоровье кожи в зимний сезон вчера в 8:27

Пасмурные дни могут быть обманчивыми, ведь витамин D — ключ к поддержанию вашего здоровья и энергии.

Читать полностью » Голливудский блеск в тюбике: как маркетинг обманывает нас об эффективности отбеливающих зубных паст вчера в 6:08

Отбеливающие зубные пасты обещают мгновенный эффект, но правда проста: они лишь удаляют налет.

Читать полностью » Вечерний ритуал оборачивается ожогом: уксусные ванны требуют строгих пропорций и времени вчера в 4:58

За резким ароматом дешевого средства скрывается мощный биохимический механизм, способный заменить салонный пилинг, но одна ошибка в пропорциях разрушает кожу.

Читать полностью » Эмоциональные игры разрушают здоровье: знаки манипуляции, которые нельзя игнорировать вчера в 0:11

Дискомфорт в разговорах может сигнализировать о более серьезных проблемах в паре. Разберем, как избежать манипуляций и сохранить доверие.

Читать полностью » Велюр вместо глянца: новая технология превращает обычное покрытие в текстуру мягкого шёлка 25.02.2026 в 22:45

Индустрия красоты отказывается от агрессивного дизайна. В моду входят покрытия, имитирующие живые природные текстуры и анатомически правильные формы ногтей.

Читать полностью » Сердце бьется не по правилам: явление, которое может оказаться закономерным результатом образа жизни 25.02.2026 в 10:58

Узнайте, когда сердцебиение сигнализирует о перегрузке, и как образ жизни влияет на здоровье сердца.

Читать полностью » Алые капли на коже пугают напрасно: сосудистые точки оказались обычным косметическим дефектом 25.02.2026 в 8:59

Яркие вкрапления на коже часто принимают за опасные родинки, но биологическая природа ангиом связана с микроскопической деформацией сосудов и наследственностью.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Затхлый запах в ванной — нет проблемам с плесенью: неожиданные таблетки в действии
Туризм
Драконья тропа качается над пропастью: парк в бухте Ялонг будит адреналин у каждого посетителя
Спорт и фитнес
Фитнес без спортзала: как всего 5 простых упражнений могут выстроить идеальный пресс
Питомцы
Зимние прогулки способны стать опасными: смотрите, как метаболическая жажда угрожает вашему питомцу
Экономика
Юрист Оганова раскрыла, за какие переводы на карту россиянам грозит ответственность
Садоводство
Листья теряют упругость: необычные сигналы, что растению срочно нужна пересадка в новый горшок
Туризм
Фигурки на воротах пивзавода стерегут секреты: индустриальный туризм Самары заканчивается видом на Жигули
Недвижимость
Неприглядный диван — сигнал о неухоженности: как устаревшая обивка снижает комфорт дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet