Вымирание насекомых
Вымирание насекомых
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 7:45

Сначала пропали бабочки и жуки, теперь под угрозой человек: цепочка, которую уже не остановить

Мир вокруг становится непривычно тихим, и это уже не фигура речи. Исчезновение насекомых перестало быть локальной проблемой и всё чаще воспринимается как тревожный сигнал для всей планеты. Врачи и учёные предупреждают: последствия этого процесса могут напрямую затронуть здоровье человека. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на врача-реаниматолога Джозефа Варона.

Когда тишина становится тревожным симптомом

Доктор Джозеф Варон из Хьюстона сравнивает происходящее с критическими моментами в медицинской практике. По его словам, стремительное сокращение численности жуков, бабочек, мотыльков, мух, комаров и пчёл указывает не на естественные колебания, а на системный экологический сбой. Особенно тревожит тот факт, что насекомые исчезают даже в регионах, формально защищённых от промышленного воздействия.

"В медицине тишина может быть более тревожной, чем шум. Пациент, который внезапно перестаёт жаловаться, или монитор, который замолкает, чаще указывают на сбой, а не на выздоровление", — написал врач-реаниматолог Джозеф Варон в The Defender.

Удар по продовольствию и питанию

Сокращение популяций насекомых напрямую отражается на продовольственных системах. Опылители обеспечивают существование фруктов, овощей, орехов и бобовых, составляющих основу рациона человека. Их исчезновение ведёт не только к снижению урожайности, но и к ухудшению качества питания. Вместе с продуктами уменьшается поступление витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, что со временем ослабляет иммунную защиту и повышает риск хронических заболеваний.

Долгосрочное немецкое исследование показало, что за почти 30 лет биомасса летающих насекомых сократилась более чем на 75 процентов даже на охраняемых природных территориях.

Насекомые как индикатор экологического стресса

По глобальным оценкам, более 40 процентов видов насекомых уже находятся под угрозой исчезновения. Потери фиксируются даже в заповедниках, что указывает на влияние скрытых факторов. Среди них — химические вещества, используемые вне сельского хозяйства, включая ветеринарные препараты, влияние которых на экосистемы ранее недооценивалось, как показано в материале о воздействии пестицидов на окружающую среду.

"Без насекомых пищевые системы разрушаются не только количественно, но и качественно. Снижается разнообразие питательных веществ, исчезает устойчивость", — отмечает Джозеф Варон в The Defender.

Экология и здоровье человека

Варон подчёркивает, что экологические изменения уже находят отражение в клинической практике. Рост аллергических реакций, иммунных нарушений и метаболических сбоев всё чаще связывают с состоянием окружающей среды. Особую обеспокоенность вызывают нейротоксичные соединения, воздействие которых начинается с насекомых, но затрагивает и человека, что подтверждают исследования о связи некоторых пестицидов с болезнью Паркинсона.

По мнению врача, насекомые выполняют роль раннего биологического индикатора, реагируя на токсичные воздействия задолго до того, как последствия становятся заметны у людей. Он призывает учитывать экологический контекст при оценке здоровья пациентов, напоминая, что цивилизации рушатся не только из-за войн или кризисов, но и тогда, когда незаметно разрушаются поддерживающие жизнь системы.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

