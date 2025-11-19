Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Капучино в итальянском кафе
Капучино в итальянском кафе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 20:29

Кофе выходит на новый уровень экзотики: тараканы в чашке стали главным гастрошоком Пекина

Блогер Чэнь Си оценил кофе с молотыми тараканами в пекинском кафе

Необычные гастрономические эксперименты продолжают удивлять путешественников: в одном из пекинских кафе, расположенном при музее насекомых, появилось неожиданное новшество — кофе с молотыми тараканами. Такой напиток моментально привлёк внимание туристов и блогеров, оказавшись на стыке модных фуди-трендов и традиций китайской медицины. При всей экзотичности идея не случайна: в Азии использование насекомых в еде воспринимается куда привычнее, чем в Европе, а ингредиенты на основе жуков и личинок давно считаются полезными.

Почему кофе с насекомыми стал трендом

В отличие от привычных напитков, новый рецепт задуман как сочетание кофейной классики и традиционного подхода к натуральным компонентам. Незаслуженно пугающие европейцев тараканы в китайской медицине используются как средство для улучшения кровообращения. Личинки мучного хрущака также считаются питательным продуктом, содержащим белок. Поэтому появление такого напитка в тематическом музее стало логичным продолжением культурных практик.

"Ну, это не так противно, как я думал", — пишет блогер Чэнь Си, сходивший в кафе, чтобы оценить напиток по просьбе подписчиков.

Цена напитка — 45 юаней, что эквивалентно примерно 500 рублям. По словам посетителей, вкус у кофе получается слегка кислым, а необычные добавки делают его скорее экспериментальным, чем повседневным выбором.

Сравнение: привычные кофейные добавки и экзотические ингредиенты

Добавка Задача Впечатление
Молоко Смягчает вкус Классический вариант
Сиропы Усиливают аромат Сладкий акцент
Специи (корица, кардамон) Добавляют пряность Восточный стиль
Молотые насекомые Повышают питательность Экзотический эксперимент
Порошок из личинок Традиционный лечебный компонент Необычный вкус и текстура

Такое сравнение показывает: в Азии кофе всё чаще выходит за рамки классики и становится платформой для смелых экспериментов.

Как попробовать экзотический кофе: советы шаг за шагом

  1. Начните с малого — попробуйте напиток без добавления сахара, чтобы уловить настоящий вкус.

  2. Выбирайте проверенные места, где ингредиенты закупают в магазинах китайской медицины.

  3. Уточните, какие насекомые использованы: в Китае часто добавляют тараканов или мучного хрущака.

  4. Оцените аромат — кислые нотки считаются нормальными для таких смесей.

  5. Если сомневаетесь, начните с дегустации: многие кафе предлагают маленькие порции или пробники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: пробовать экзотический напиток, не зная состава.
Последствие: аллергическая реакция или отрицательный опыт.
Альтернатива: заранее узнать ингредиенты и их свойства.

• Ошибка: ожидать классический вкус кофе.
Последствие: разочарование или неприятные ощущения.
Альтернатива: воспринимать напиток как гастрономический эксперимент.

• Ошибка: сравнивать азиатскую кухню с европейскими стандартами.
Последствие: предвзятое отношение и упущенные открытия.
Альтернатива: пробовать блюда с пониманием культурного контекста.

А что если идея использования насекомых кажется странной?

Для многих людей непривычно видеть подобных "гостей" в составе еды или напитков. Но в мире растёт интерес к альтернативным источникам белка: насекомые входят в меню экологичных кухонь, используются в высокобелковых батончиках, а в некоторых странах считаются деликатесом. Если мысль о тараканах в кофе вызывает дискомфорт, вполне можно ограничиться наблюдением за трендом — пробовать такие напитки необязательно.

Плюсы и минусы напитков с насекомыми

Плюсы Минусы
Высокое содержание белка Непривычный вкус
Традиционные лечебные свойства Психологический барьер
Экологичность ингредиентов Не подходит людям с аллергией
Новый гастрономический опыт Ограниченная доступность

FAQ

Безопасно ли пить кофе с насекомыми?
Если ингредиенты закупаются в сертифицированных магазинах традиционной медицины — да, такие добавки проходят обработку и считаются безопасными.

Сильно ли отличается вкус от обычного кофе?
Да, он заметно необычный: многие описывают его как слегка кислый с землянистыми нотками.

Можно ли купить такие добавки отдельно?
Да, в Китае порошок из тараканов и личинок продаётся в специализированных лавках.

Мифы и правда о напитках с насекомыми

• Миф: тараканы в кофе используются ради эффекта шока.
Правда: в китайской традиционной медицине они применяются давно и считаются полезными.

• Миф: такие напитки опасны.
Правда: обработанные ингредиенты безопасны при умеренном употреблении.

• Миф: вкус будет неприятным.
Правда: многие блогеры отмечают, что вкус мягче, чем ожидается.

Сон и психология

Экзотические блюда нередко вызывают у людей эмоциональную реакцию — от любопытства до тревоги. Интерес к необычной еде связан с желанием расширить опыт и пережить яркие впечатления. Такие гастрономические открытия могут повышать настроение и создавать эффект новизны, стимулируя удовольствие от исследования мира.

Три интересных факта

  1. Насекомых используют в кулинарии более двух миллиардов людей по всему миру.

  2. Мучной хрущак признан одним из самых экологичных источников белка.

  3. Порошок из тараканов входит в состав традиционных китайских препаратов, применяемых для улучшения кровообращения.

Исторический контекст

● В китайской медицине насекомые использовали ещё в древние эпохи — от лечебных бальзамов до порошков.
● В XXI веке насекомые стали трендом в мировой гастрономии: их начали добавлять в десерты, напитки и спортивное питание.
● Кафе при музеях в Китае часто предлагают тематическое меню, поэтому появление кофе с тараканами стало логичным продолжением культурной концепции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Классический оливье с говядиной получается нежным — повар сегодня в 13:28
Смешал овощи с нежной говядиной — салат оливье вышел идеальным, как в лучших традициях

Сытный и яркий салат оливье с говядиной — блюдо, которое сочетает традиции, удобство приготовления и гармоничный вкус, подходящий для любого праздничного стола.

Читать полностью » Салат с ананасами, копчёным сыром и орехами сочетает сладость и копчёность — повар сегодня в 12:24
Теперь всегда готовлю так: ананасы плюс копчёный сыр — салат, от которого не оторваться

Эффектный салат с сочетанием сладкого ананаса и копчёного сыра, с мягкой курицей и хрустящими орехами — яркое блюдо для праздничной подачи.

Читать полностью » Утка с медово-горчичным маринадом получает румяную корочку — повар сегодня в 11:20
Запекаю утку под фольгой — мясо тает во рту, а корочка румяная: один секрет меняет всё

Румяная утка с мягким сочным мясом и ароматной медово-горчичной корочкой — праздничное блюдо, которое легко приготовить и эффектно подать на стол.

Читать полностью » Мясо по-французски с картофелем в духовке становится сочным — повар сегодня в 10:17
Мясо по-французски с картофелем: один шаг — и сырная корочка идеальна, без пригорания и ошибок

Сочный слой мяса, мягкий картофель и румяный сыр — классический рецепт, который легко адаптировать под любой вкус и подать как в будни, так и на праздник.

Читать полностью » Брускетта с вялеными томатами и рикоттой получается ароматной — повар сегодня в 9:13
Рикотта на поджаренном хлебе — добавляю песто, и брускетта выходит идеальной: раньше делал неправильно

Яркая итальянская закуска с рикоттой, песто и вялеными томатами: хрустящая, ароматная и очень быстрая в приготовлении — отличный вариант для любого завтрака или фуршета.

Читать полностью » Бефстроганов тушится с томатной пастой и мукой для густоты подливы — повар сегодня в 8:09
Беру говядину и сметану — бефстроганов тает во рту: жаль, раньше готовил неправильно

Подробное и понятное объяснение, как приготовить мягкий и ароматный бефстроганов, выбрать идеальные продукты и избежать типичных ошибок на кухне.

Читать полностью » Винегрет из овощей получается хрустящим после добавления квашеной капусты — повар сегодня в 7:36
Запек свёклу вместо варки — винегрет засиял вкусом: раньше упускал этот секрет

Классический винегрет с горошком — лёгкий, недорогой и яркий салат, который легко приготовить в любое время года. Разбираем тонкости вкуса и варианты ингредиентов.

Читать полностью » Салат Мимоза с горбушей готовится из отварного картофеля и яиц — повар сегодня в 6:40
Смешал майонез тонкой сеткой — Мимоза не разваливается: почему это работает

Нежный, яркий и воздушный салат Мимоза с консервированной горбушей давно стал классикой. Разбираем тонкости вкуса, лучшие ингредиенты и практичные советы по приготовлению.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тёплые напитки облегчают желудок и снижают дискомфорт — по данным врачей
ДФО
Во Владивостоке утвердили новый порядок избрания мэра — губернатор Кожемяко
Авто и мото
С приходом холодов крысы начали портить проводку и салоны автомобилей — данные автовладельцев
Красота и здоровье
Постепенное возвращение к тренировкам снижает риск травм — по данным тренеров
ЦФО
Зампред Савельев: Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом сократит путь до 2,5 ч
Садоводство
Вода после варки яиц усиливает рост крассулы
СФО
В Югре Росстат зафиксировал рост стоимости фитнес-абонементов
Еда
Добавила в свёклу орешки — и получила блюдо, достойное ресторана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet