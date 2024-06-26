26 июня в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам и иностранным гражданам быть членами Общественной палаты России и региональных палат.

Проект подготовила группа депутатов и сенаторов по инициативе зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко. Документ вносит поправки в три основных закона: "Об Общественной палате Российской Федерации", "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" и "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

"В настоящий момент третий сектор играет важную роль в принятии государственных решений. Более того, роль НКО с 2020 года закреплена в Конституции", — заявила Занко.

По её словам, на федеральном уровне созданы 58 общественных советов при органах власти, в которых участвуют более 1600 представителей НКО, за которыми стоят миллионы волонтеров и благополучателей. Важно, чтобы система общественного контроля соответствовала современным реалиям, на что и направлен новый законопроект, пояснила депутат.

Законопроект ограничивает возможность быть членом Общественной палаты РФ, региональных общественных палат и общественных советов при федеральных органах власти для иностранных агентов и лиц с гражданством или подданством иностранного государства.

Кроме того, законопроект увеличивает численный состав Общественной палаты РФ, увеличивая квоту кандидатов, выдвигаемых Президентом России, и представителей НКО по конкурсу, до общего числа в 178 человек.

Также документ расширяет цели деятельности Общественной палаты РФ и региональных палат, включая сохранение, укрепление и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Законопроект законодательно закрепляет за Общественной палатой утверждение типового Кодекса этики члена Общественного совета при федеральных органах исполнительной власти.

Фото: Государственная Дума Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).