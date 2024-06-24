В московском Mono Bar на Покровском бульваре произошло избиение двух известных участников телешоу "Пацанки" — Бэллы Кузнецовой и Кости Купер. Девушки, отдыхавшие в компании друзей, стали жертвами агрессии со стороны другого посетителя, — Сообщает телеграм-канал "Mash".

Конфликт разгорелся ближе к закрытию заведения. Неизвестный мужчина, потеряв самообладание, напал на участниц шоу и быстро скрылся с места происшествия.

В результате этого нападения Бэлла Кузнецова получила гематому на голове. Ее состояние было оценено как средней тяжести, и девушку срочно доставили в медицинское учреждение. Остальных участников конфликта правоохранительные органы забрали в отделение для выяснения обстоятельств происшествия.

Медики провели тщательное обследование Бэллы, исключив наличие черепно-мозговой травмы. После оказания необходимой помощи ее выписали из больницы, но рекомендовали наблюдение у терапевта. Правоохранительные органы начали расследование этого инцидента.

Стоит отметить, что это не первый случай агрессивного поведения участниц "Пацанок". В конце мая текущего года другая звезда шоу, Александра Петрова, совершила нападение на нетрезвого соседа, используя молоток. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Петрова выбежала во двор и нанесла удары по спине и голове мужчины. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь: его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Социальные сети Костьи Купер